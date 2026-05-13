FCIAC Boys Tennis Tournament Scoreboard, Schedule, Box Scores

FCIAC Boys Tennis Quarterfinals
Tuesday, May 12
New Canaan 4, Fairfield Warde 0
Singles: Jackson Mountford (NC) def. Nate Stellato 6-0, 6-2; Quinn Scanlani (NC) def. Tyler Feinstein 6-0, 6-1; Roger Rosales (NC) def. Eli Starke 6-0, 6-0; Roman D’andrea (NC) def. Gabe Chappa 6-2, 6-1; Doubles: Amundsen/Liebau (NC) led Johnston/Quarve 6-2, 2-1; Firneno/Lee (NC) led Amster/Barborak 6-2, 0-1; Richey Elliott/Stainer (NC) led Hartigan/Breiner 6-1, 5-0.
Staples 4, Wilton 0
Singles: Alekos Vergakis (S) def. Leo Capener 6-2, 6-4; Robert Jacob (S) vs. Pranay Jalan (W) 5-7, 6-2, 3-3; Sebastian Elizondo (S) def. Oscar Wayland 6-0, 6-0; Andrew Ridloff (S) def. Luke Kane 6-4, 3-6, 6-3; Doubles: Kieran Anand/Jonathan Greenspan (S) def. Hans Greene/Grayson Meyer 6-2, 6-0; Jack McAuley/Micah Turner (S) led Liam Joy/Conor Filip 4-6, 7-6, 3-2; Nicholas Trinchi/Aaron Fortunoff (S) led William Byrnes/Carson Lee 6-2, 5-3.
Greenwich 4, Fairfield Ludlowe 0
Darien 6, Trumbull 1
FCIAC Boys Tennis Semifinals
Monday, May 18
No. 5 Darien at No. 1 New Canaan, 4 p.m.
No. 3 Staples at No. 2 Greenwich, 4 p.m.
FCIAC Boys Tennis Final
Thursday, May 21
Final at Wilton HS, 1 p.m.