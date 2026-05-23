FCIAC Baseball Quarterfinals – New Canaan 16, Staples 5

New Canaan 210 027 4 – 16 14 2
Staples 004 100 0 – 5 7 3
Batteries: NC – Tristan MacAllister (W, 6 IP, 7 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 5 K), Mason Morgan (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K) and Maddox Hoffman; S – Bruce Schlegelmilch, Dean Patel, Lukas Snow, Garrett Patterson.
Hitting: NC – Adrian Delicata 2-for-3, HR, BB, 3 runs, 3 RBI; Grant Hickey 2-for-3, HR, 3 RBI; Maddox Hoffman 2-for-3, 2Bs, 2 BB, 3 runs, 2 RBI; Thomas Shullman 2-for-5, 2 runs; Jake Valente 2-for-5; S – Cole Landgraf 2-for-3, 1 run; Jules Cicero 2B, 2 BBs, 1 run, 1 RBI; Bruce Schlegelmilch 2B, 1 run.