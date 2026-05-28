All FCIAC Boys’ Tennis 2026

First Team Singles:

Kai Collins, Darien

Preet Dave, Norwalk

Dean Jackson, Trumbull

Rithik Melwani, Darien

Omar Rhazali, Stamford

Quinn Scanlan, New Canaan

Second Team Singles:

Nathanael Campos, Ridgefield

Robert Jacob, Staples

David Kaplan, Stamford

Owen Kwon, Greenwich

Jackson Mountford, New Canaan

Elias Orrell, Greenwich

First Team Doubles:

Jake Orbanowski, Greenwich

Ryan Stanton, Greenwich

Grady Campo, New Canaan

Graydon Sieghart, New Canaan

Sebastian Elizondo, Staples

Andrew Ridloff, Staples

Second Team Doubles:

Harikumar Palaniappan, Darien

William Panda, Darien

William Neuenfeldt, Greenwich

Milo Russo, Greenwich

James Amundsen, New Canaan

Andrew Liebau, New Canaan

 

MVP:  Dean Jackson, Trumbull

Coach of the Year:   Ben Young, New Canaan

 

Honorable Mention:

Howayne Gayle, Bridgeport Central

Anay Mundra, Brien McMahon

Aidan Miller, Brien McMahon

Jack Boller, Danbury

Adam Marousek, Darien

Luke Teresko, Darien

Riggs  Moran, Fairfield Ludlowe

Spencer Innes, Fairfield Ludlowe

Tyler Feinstein, Fairfield Warde

Nate Stellato, Fairfield Warde

Zach Schwartz, Greenwich

Teddy Aaron, Greenwich

Charlie Firneno, New Canaan

Roger Rosales, New Canaan

Matthew Drake, Ridgefield

Patrick Krasucki, Ridgefield

Aryeh Pollack, Stamford

Aidan Larson, Stamford

Kieran Anand, Staples

Jonny Greenspan, Staples

Rachit Jha, Westhill

Leo Capener, Wilton

Pranay Jalan, Wilton

 

Leave a Comment