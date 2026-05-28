All FCIAC Boys’ Tennis 2026

First Team Singles:
Kai Collins, Darien
Preet Dave, Norwalk
Dean Jackson, Trumbull
Rithik Melwani, Darien
Omar Rhazali, Stamford
Quinn Scanlan, New Canaan
Second Team Singles:
Nathanael Campos, Ridgefield
Robert Jacob, Staples
David Kaplan, Stamford
Owen Kwon, Greenwich
Jackson Mountford, New Canaan
Elias Orrell, Greenwich
First Team Doubles:
Jake Orbanowski, Greenwich
Ryan Stanton, Greenwich
Grady Campo, New Canaan
Graydon Sieghart, New Canaan
Sebastian Elizondo, Staples
Andrew Ridloff, Staples
Second Team Doubles:
Harikumar Palaniappan, Darien
William Panda, Darien
William Neuenfeldt, Greenwich
Milo Russo, Greenwich
James Amundsen, New Canaan
Andrew Liebau, New Canaan
MVP: Dean Jackson, Trumbull
Coach of the Year: Ben Young, New Canaan
Honorable Mention:
Howayne Gayle, Bridgeport Central
Anay Mundra, Brien McMahon
Aidan Miller, Brien McMahon
Jack Boller, Danbury
Adam Marousek, Darien
Luke Teresko, Darien
Riggs Moran, Fairfield Ludlowe
Spencer Innes, Fairfield Ludlowe
Tyler Feinstein, Fairfield Warde
Nate Stellato, Fairfield Warde
Zach Schwartz, Greenwich
Teddy Aaron, Greenwich
Charlie Firneno, New Canaan
Roger Rosales, New Canaan
Matthew Drake, Ridgefield
Patrick Krasucki, Ridgefield
Aryeh Pollack, Stamford
Aidan Larson, Stamford
Kieran Anand, Staples
Jonny Greenspan, Staples
Rachit Jha, Westhill
Leo Capener, Wilton
Pranay Jalan, Wilton