CIAC Semifinal Schedule: 16 FCIAC teams reach semis in baseball, softball, boys and girls lacrosse, and boys volleyball

The FCIAC will have 16 teams playing in the CIAC semifinals for baseball, softball, boys and girls lacrosse and boys volleyball this week.

The baseball and boys lacrosse semifinals each feature four FCIAC teams, girls lacrosse and boys volleyball have three each, and softball has two.

Here the CIAC semifinal schedule:

Boys Volleyball

Class L

Monday, June 8

At Weston HS

No. 5 Stamford vs. No. 1 Shelton, 6 p.m.

At Newtown HS

No. 3 Ridgefield vs. No. 2 Glastonbury, 5 p.m.

Class M

Monday, June 8, at Naugatuck HS

No. 3 Farmington vs. No. 2 New Canaan, 5 p.m.

Baseball

Class LL

Tuesday, June 9, at Municipal Stadium, Waterbury

No.11 Staples vs. No. 10 Fairfield Ludlowe, 3:30 p.m.

No. 5 Trumbull vs. No. 1 Fairfield Prep, 7 p.m.

Class M

Tuesday, June 9, at Muzzy Field, Bristol

No. 13 St. Joseph vs. No. 1 New Fairfield, 7 p.m.

Softball

Class LL

Tuesday, June 9, at West Haven HS

No. 4 Darien vs. No. 1 Cheshire, 4 p.m.

No. 11 New Canaan vs. No. 2 Southington, 7 p.m.

Girls Lacrosse

Class LL

Tuesday, June 9, at Rafferty Stadium, Fairfield University

No. 4 Conard vs. No. 1 Darien, 5 p.m.

No. 3 New Canaan vs. No. 2 Wilton, 7 p.m.

Boys Lacrosse

Class LL

Wednesday, June 10, at Rafferty Stadium, Fairfield University

No. 5 Staples vs. No. 1 New Canaan, 5 p.m.

No. 3 Darien vs. No. 2 Fairfield Prep, 7 p.m.

Class L

Wednesday, June 10, at Newtown HS

No. 4 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Notre Dame-West Haven, 5 p.m.

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