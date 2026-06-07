CIAC Semifinal Schedule: 16 FCIAC teams reach semis in baseball, softball, boys and girls lacrosse, and boys volleyball

The FCIAC will have 16 teams playing in the CIAC semifinals for baseball, softball, boys and girls lacrosse and boys volleyball this week.
The baseball and boys lacrosse semifinals each feature four FCIAC teams, girls lacrosse and boys volleyball have three each, and softball has two.
Here the CIAC semifinal schedule:
Boys Volleyball
Class L
Monday, June 8
At Weston HS
No. 5 Stamford vs. No. 1 Shelton, 6 p.m.
At Newtown HS
No. 3 Ridgefield vs. No. 2 Glastonbury, 5 p.m.
Class M
Monday, June 8, at Naugatuck HS
No. 3 Farmington vs. No. 2 New Canaan, 5 p.m.
Baseball
Class LL
Tuesday, June 9, at Municipal Stadium, Waterbury
No.11 Staples vs. No. 10 Fairfield Ludlowe, 3:30 p.m.
No. 5 Trumbull vs. No. 1 Fairfield Prep, 7 p.m.
Class M
Tuesday, June 9, at Muzzy Field, Bristol
No. 13 St. Joseph vs. No. 1 New Fairfield, 7 p.m.
Softball
Class LL
Tuesday, June 9, at West Haven HS
No. 4 Darien vs. No. 1 Cheshire, 4 p.m.
No. 11 New Canaan vs. No. 2 Southington, 7 p.m.
Girls Lacrosse
Class LL
Tuesday, June 9, at Rafferty Stadium, Fairfield University
No. 4 Conard vs. No. 1 Darien, 5 p.m.
No. 3 New Canaan vs. No. 2 Wilton, 7 p.m.
Boys Lacrosse
Class LL
Wednesday, June 10, at Rafferty Stadium, Fairfield University
No. 5 Staples vs. No. 1 New Canaan, 5 p.m.
No. 3 Darien vs. No. 2 Fairfield Prep, 7 p.m.
Class L
Wednesday, June 10, at Newtown HS
No. 4 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Notre Dame-West Haven, 5 p.m.