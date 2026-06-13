All FCIAC Boys’ Volleyball 2026

FIRST TEAM:

Nolan McLaughlin, New Canaan

Malik Denton, Central

Dylan Ho, New Canaan

Vikram Kumar, Trumbull

Jackson Miller, Darien

Tiago Morales, Norwalk

John Thomas, Stamford

John Santos, Ridgefield

SECOND TEAM:

Jake Patterson, Darien

Will Stoutenburg, Staples

Zane Tickoo, New Canaan

Owen Tosh, Trumbull

Daniil Gordienko Norwalk

Dominic Viruete, Stamford

Tin Nguyen, Central

Trevor Munson, Ridgefield

THIRD TEAM:

Johany Benavides, Norwalk

Matei Pariza, Wilton

Liam Hall, New Canaan

Chase McCormack, Ludlowe

Gavin Wheeler, Darien

Jax Rosenberg, Staples

Everett Moon, Wilton

Liam Stumph, Trumbull

Ethan Hunkins, Warde

Aidan LaGreca, Stamford

Coach of the Year:  Amy Andrews, New Canaan

HONORABLE MENTION:

Ethan Taveras, Bridgeport Central

Jaiden Kravar, Brien McMahon

Trevor Bischof, Danbury

Tucker Galu, Darien

Collin Peckham, Fairfield Ludlowe

Cormac Dancho, Fairfield Warde

Chris Pingol, Greenwich

Gavin Dinning, New Canaan

Apostoli Mano, Norwalk

Adam Swiergosz, Ridgefield

Casey Pabis, St. Joseph

Junnior Polanco, Stamford

Penn Videler Staples

Anthony Elliano, Trumbull

Chris Coronel, Westhill

Jackson Moon, Wilton

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