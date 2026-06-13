All FCIAC Boys’ Volleyball 2026

FIRST TEAM:
Nolan McLaughlin, New Canaan
Malik Denton, Central
Dylan Ho, New Canaan
Vikram Kumar, Trumbull
Jackson Miller, Darien
Tiago Morales, Norwalk
John Thomas, Stamford
John Santos, Ridgefield
SECOND TEAM:
Jake Patterson, Darien
Will Stoutenburg, Staples
Zane Tickoo, New Canaan
Owen Tosh, Trumbull
Daniil Gordienko Norwalk
Dominic Viruete, Stamford
Tin Nguyen, Central
Trevor Munson, Ridgefield
THIRD TEAM:
Johany Benavides, Norwalk
Matei Pariza, Wilton
Liam Hall, New Canaan
Chase McCormack, Ludlowe
Gavin Wheeler, Darien
Jax Rosenberg, Staples
Everett Moon, Wilton
Liam Stumph, Trumbull
Ethan Hunkins, Warde
Aidan LaGreca, Stamford
Coach of the Year: Amy Andrews, New Canaan
HONORABLE MENTION:
Ethan Taveras, Bridgeport Central
Jaiden Kravar, Brien McMahon
Trevor Bischof, Danbury
Tucker Galu, Darien
Collin Peckham, Fairfield Ludlowe
Cormac Dancho, Fairfield Warde
Chris Pingol, Greenwich
Gavin Dinning, New Canaan
Apostoli Mano, Norwalk
Adam Swiergosz, Ridgefield
Casey Pabis, St. Joseph
Junnior Polanco, Stamford
Penn Videler Staples
Anthony Elliano, Trumbull
Chris Coronel, Westhill
Jackson Moon, Wilton