FCIAC Boys Golf Schedule, Scoreboard for Aug. 31-Sept. 3

Monday, Aug. 31

New Canaan 147, Ludlowe 162

At CC of New Canaan, Par 34

New Canaan: Jack Ryan 35, Wyatt Rotchford 36, Quinn Susanin 37, Liam Hibbert 39, Will Morawa 41.

Ludlowe: Beckett Daly 39, Harry Fulcher 40, Matteo Frisone 41, Stone Storch 42, Mikey Clear 42.

Wilton 153, St. Joseph 172

At Rolling Hills CC, CR – 35.9, S – 136

Norwalk at Stamford, 3:10 p.m.

Tuesday, Sept. 1

New Canaan at Stamford, 2 p.m.

Staples at Ludlowe, 2:50 p.m.

Ridgefield at Norwalk, 3 p.m.

Warde at Danbury, 3 p.m.

Westhill at St. Joseph, 3:10 p.m.

Darien at Greenwich, 3:30 p.m.

Wednesday, Sept. 2

Danbury at Ludlowe, 3 p.m.

Staples at McMahon, 3:15 p.m.

Warde at Trumbull, 3:15 p.m.

Norwalk at Greenwich, 3:30 p.m.

Thursday, Sept. 3

Westhill at Ludlowe, 2:50 p.m.

Greenwich at Fairfield Prep, 3 p.m.

Stamford at Ridgefield, 3 p.m.

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