FCIAC Boys Golf Schedule, Scoreboard for Aug. 31-Sept. 3

Monday, Aug. 31
New Canaan 147, Ludlowe 162
At CC of New Canaan, Par 34
New Canaan: Jack Ryan 35, Wyatt Rotchford 36, Quinn Susanin 37, Liam Hibbert 39, Will Morawa 41.
Ludlowe: Beckett Daly 39, Harry Fulcher 40, Matteo Frisone 41, Stone Storch 42, Mikey Clear 42.
Wilton 153, St. Joseph 172
At Rolling Hills CC, CR – 35.9, S – 136
Norwalk at Stamford, 3:10 p.m.
Tuesday, Sept. 1
New Canaan at Stamford, 2 p.m.
Staples at Ludlowe, 2:50 p.m.
Ridgefield at Norwalk, 3 p.m.
Warde at Danbury, 3 p.m.
Westhill at St. Joseph, 3:10 p.m.
Darien at Greenwich, 3:30 p.m.
Wednesday, Sept. 2
Danbury at Ludlowe, 3 p.m.
Staples at McMahon, 3:15 p.m.
Warde at Trumbull, 3:15 p.m.
Norwalk at Greenwich, 3:30 p.m.
Thursday, Sept. 3
Westhill at Ludlowe, 2:50 p.m.
Greenwich at Fairfield Prep, 3 p.m.
Stamford at Ridgefield, 3 p.m.