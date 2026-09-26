FCIAC Schedule and Scoreboard for Sept. 28-Oct. 3

Monday, Sept. 28
Boys Soccer
Staples at Enfield, 3:45 p.m.
New Canaan at Brien McMahon, 4 p.m.
Girls Soccer
Bridgeport Central at Wilton, 4:30 p.m.
Volleyball
Fairfield Ludlowe at Darien, 4 p.m.
St. Joseph at New Canaan, 4 p.m.
Staples at Danbury, 4 p.m.
Greenwich at Norwalk, 4:30 p.m.
Ridgefield at Trumbull, 5:30 p.m.
Brien McMahon at Wilton, 5:45PM
Bridgeport Central at Westhill, 6 p.m.
Stamford at Fairfield Warde, 6 p.m.
Field Hockey
Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.
Greenwich at Brien McMahon, 6:30 p.m.
Tuesday, Sept. 29
Girls Soccer
Fairfield Warde at Bridgeport Central, 4 p.m.
St. Joseph at Ridgefield, 4 p.m.
Norwalk at Staples, 4:15PM
Trumbull at Brien McMahon, 4:15PM
Darien at Stamford, 4:30 p.m.
New Canaan at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Wilton at Greenwich, 5 p.m.
Westhill at Danbury, 6 p.m.
Field Hockey
Westhill at Danbury, 3:45 p.m.
Ridgefield at New Canaan, 4 p.m.
Greenwich at St. Joseph, 4 p.m.
Stamford at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Wednesday, Sept. 30
Boys Soccer
Danbury at Westhill, 4 p.m.
Ridgefield at St. Joseph, 4 p.m.
Stamford at Darien, 4 p.m.
Brien McMahon at Trumbull, 5:30 p.m.
Greenwich at Wilton, 6 p.m.
Staples at Norwalk, 6:15PM
Bridgeport Central at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Fairfield Ludlowe at New Canaan, 6:30 p.m.
Volleyball
Darien at Greenwich, 4 p.m.
Fairfield Warde at Staples, 4 p.m.
New Canaan at Brien McMahon, 4 p.m.
Trumbull at Stamford, 4 p.m.
Ridgefield at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Wilton at Bridgeport Central, 6 p.m.
Field Hockey
Darien at Staples, 4 p.m.
Brien McMahon at Trumbull, 5:30 p.m.
Girls Swimming and Diving
Norwalk/McMahon at Darien, 3 p.m.
New Canaan at Greenwich, 3:30 p.m.
St. Joseph at Ridgefield, 4 p.m.
Trumbull at Staples, 4 p.m.
Thursday, Oct. 1
Girls Soccer
Greenwich at Westhill, 4 p.m.
Ridgefield at Darien, 4 p.m.
Staples at St. Joseph, 4 p.m.
New Canaan at Trumbull, 5:30 p.m.
Brien McMahon at Fairfield Warde, 6 p.m.
Fairfield Ludlowe at Wilton, 6 p.m.
Volleyball
Norwalk at Danbury, 4 p.m.
St. Joseph at Westhill, 6 p.m.
Field Hockey
Wilton at Danbury, 4:30 p.m.
Fairfield Warde at Ridgefield, 5 p.m.
Friday, Oct. 2
Boys Soccer
Darien at Ridgefield, 4 p.m.
Fairfield Warde at Brien McMahon, 4 p.m.
St. Joseph at Staples, 4 p.m.
Trumbull at New Canaan, 4 p.m.
Norwalk at Stamford, 4:30 p.m.
Wilton at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Westhill at Greenwich, 6:30 p.m.
Girls Soccer
Bridgeport Central at Danbury, 4:30 p.m.
Stamford at Norwalk, 6:15PM
Volleyball
New Canaan at Wilton, 5:30 p.m.
Trumbull at Southington, 6 p.m.
Field Hockey
New Canaan at Norwalk, 6 p.m.
Girls Swimming and Diving
Fairfield Warde at Ridgefield, 4 p.m.
Darien at St. Joseph, 7 p.m.
Saturday, Oct. 3
Boys Soccer
Danbury at Bridgeport Central, 11 a.m.
Girls Soccer
Weston at Brien McMahon, 11 a.m.
Morgan at Darien, noon
Stamford at New Milford, noon
Brien McMahon at New Canaan, 1 p.m.
Woodland at Ridgefield, 2 p.m.
Westhill at St. Joseph, 2 p.m.
Volleyball
Sheehan at St. Joseph, 11:30 a.m.
Staples at Hamden, 11:45 a.m.
Norwalk at John F Kennedy Catholic High School NY, 1 p.m.
Simsbury at Brien McMahon, 1 p.m.
Stamford at Newtown, 1 p.m.
Fairfield Ludlowe at RHAM, 1:30 p.m.
Westhill at Ellington, 1:30 p.m.
Field Hockey
Greenwich at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
Westhill at Brien McMahon, 11 a.m.
Wethersfield at Stamford, 1 p.m.
Wilton at Trumbull, 5:30 p.m.
Girls Swimming and Diving
Westhill/Stamford at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.