FCIAC Schedule and Scoreboard for Sept. 28-Oct. 3

Monday, Sept. 28

Boys Soccer

Staples at Enfield, 3:45 p.m.

New Canaan at Brien McMahon, 4 p.m.

Girls Soccer

Bridgeport Central at Wilton, 4:30 p.m.

Volleyball

Fairfield Ludlowe at Darien, 4 p.m.

St. Joseph at New Canaan, 4 p.m.

Staples at Danbury, 4 p.m.

Greenwich at Norwalk, 4:30 p.m.

Ridgefield at Trumbull, 5:30 p.m.

Brien McMahon at Wilton, 5:45PM

Bridgeport Central at Westhill, 6 p.m.

Stamford at Fairfield Warde, 6 p.m.

Field Hockey

Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.

Greenwich at Brien McMahon, 6:30 p.m.

Tuesday, Sept. 29

Girls Soccer

Fairfield Warde at Bridgeport Central, 4 p.m.

St. Joseph at Ridgefield, 4 p.m.

Norwalk at Staples, 4:15PM

Trumbull at Brien McMahon, 4:15PM

Darien at Stamford, 4:30 p.m.

New Canaan at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.

Wilton at Greenwich, 5 p.m.

Westhill at Danbury, 6 p.m.

Field Hockey

Westhill at Danbury, 3:45 p.m.

Ridgefield at New Canaan, 4 p.m.

Greenwich at St. Joseph, 4 p.m.

Stamford at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Wednesday, Sept. 30

Boys Soccer

Danbury at Westhill, 4 p.m.

Ridgefield at St. Joseph, 4 p.m.

Stamford at Darien, 4 p.m.

Brien McMahon at Trumbull, 5:30 p.m.

Greenwich at Wilton, 6 p.m.

Staples at Norwalk, 6:15PM

Bridgeport Central at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Fairfield Ludlowe at New Canaan, 6:30 p.m.

Volleyball

Darien at Greenwich, 4 p.m.

Fairfield Warde at Staples, 4 p.m.

New Canaan at Brien McMahon, 4 p.m.

Trumbull at Stamford, 4 p.m.

Ridgefield at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

Wilton at Bridgeport Central, 6 p.m.

Field Hockey

Darien at Staples, 4 p.m.

Brien McMahon at Trumbull, 5:30 p.m.

Girls Swimming and Diving

Norwalk/McMahon at Darien, 3 p.m.

New Canaan at Greenwich, 3:30 p.m.

St. Joseph at Ridgefield, 4 p.m.

Trumbull at Staples, 4 p.m.

Thursday, Oct. 1

Girls Soccer

Greenwich at Westhill, 4 p.m.

Ridgefield at Darien, 4 p.m.

Staples at St. Joseph, 4 p.m.

New Canaan at Trumbull, 5:30 p.m.

Brien McMahon at Fairfield Warde, 6 p.m.

Fairfield Ludlowe at Wilton, 6 p.m.

Volleyball

Norwalk at Danbury, 4 p.m.

St. Joseph at Westhill, 6 p.m.

Field Hockey

Wilton at Danbury, 4:30 p.m.

Fairfield Warde at Ridgefield, 5 p.m.

Friday, Oct. 2

Boys Soccer

Darien at Ridgefield, 4 p.m.

Fairfield Warde at Brien McMahon, 4 p.m.

St. Joseph at Staples, 4 p.m.

Trumbull at New Canaan, 4 p.m.

Norwalk at Stamford, 4:30 p.m.

Wilton at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.

Westhill at Greenwich, 6:30 p.m.

Girls Soccer

Bridgeport Central at Danbury, 4:30 p.m.

Stamford at Norwalk, 6:15PM

Volleyball

New Canaan at Wilton, 5:30 p.m.

Trumbull at Southington, 6 p.m.

Field Hockey

New Canaan at Norwalk, 6 p.m.

Girls Swimming and Diving

Fairfield Warde at Ridgefield, 4 p.m.

Darien at St. Joseph, 7 p.m.

Saturday, Oct. 3

Boys Soccer

Danbury at Bridgeport Central, 11 a.m.

Girls Soccer

Weston at Brien McMahon, 11 a.m.

Morgan at Darien, noon

Stamford at New Milford, noon

Brien McMahon at New Canaan, 1 p.m.

Woodland at Ridgefield, 2 p.m.

Westhill at St. Joseph, 2 p.m.

Volleyball

Sheehan at St. Joseph, 11:30 a.m.

Staples at Hamden, 11:45 a.m.

Norwalk at John F Kennedy Catholic High School NY, 1 p.m.

Simsbury at Brien McMahon, 1 p.m.

Stamford at Newtown, 1 p.m.

Fairfield Ludlowe at RHAM, 1:30 p.m.

Westhill at Ellington, 1:30 p.m.

Field Hockey

Greenwich at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.

Westhill at Brien McMahon, 11 a.m.

Wethersfield at Stamford, 1 p.m.

Wilton at Trumbull, 5:30 p.m.

Girls Swimming and Diving

Westhill/Stamford at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.

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