FCIAC tennis and golf scores for Monday, April 29

Boys Tennis

New Canaan 4, Darien 3

Singles: Michael Karr (D) def. vs. JJ Lee 6-2, 6-2; Ryan Patrick (D) def. Matt Brand 6-4, 6-3; Sai Akavaramu (NC) def. Nick Derby 7-6 (7-4), 6-4; Ben Graham (NC) def. Derek Chiapetta 6-0, 6-1; Doubles: Luke Crowley/Jack Moore (NC) def. Chris Calderwood/Romano DeCaprio 7-6 (7-4), 7-5; Jack McCarthy/Alessandro Sulpizi (NC) def. /Ian Wise/Tyler Cramer 6-3, 6-2; Sergei Doroshin/Andrew Kelley (D) def. Aryan Pal/Andrew Zuo 6-4, 6-3

Staples 4, Ridgefield 3

Singles: Eric Stein (S) def. Brian Song 6-2, 6-3; Jack Tooker (S) def. Ramiro Davilla 7-5, 6-1; Tighe Brunetti (S) def. James Hourihan 6-4, 6-1; Seth Prusko (R) def. Sam Lampert 7-6, 3-6, 6-3; Doubles: Robbie Daus/Bradley Sheppard (S) def. Tadd Long/Andre Letourneu 6-1, 6-1; Joseph Campos/Emmett O’Mally (R) def. Luke Brodsky/Adam Greenlee 4-6, 6-3, 6-1; Noah Butler/Carter Schroppe (R) def. Brandon Felcher/Lucas Haymes 6-2, 6-2

Stamford 4, Norwalk 3

Singles: Prem Dave (N) def. Max Meister 6-0, 6-0; Taishi Hosokawa (N) def. Adarsh Sushanth 6-0, 6-0; Yuuki Hosokawa (N) def. Franco Estanislado 6-0, 6-0; Rowan Davis (S) def. Jeb Boyrer 2-6, 6-3, 6-4; Doubles: Justin Palmer/Maz Yaghmaie (S) def. Tyler Cappadonna/Christian Ghetu 4-6, 6-2, 7-5; Roheth Naralasetty/Rithin Armstrong (S) def. Timmy Neschis/Isaiah Cardamone 6-2, 6-3; Vlad Vetroff/Leroy Berja (S) def. Luis Cundari/Jon Randrestanillo 6-0, 6-1

Westhill 7, Brien McMahon 0

Singles: Jordan Soifer (WH) def. John Kirst 6-0, 6-0; Tyler Pomerance (WH) def. Emerson Charles 6-0, 6-1; Rohan Suryawanshi (WH) def. Emmett McGurren 6-0, 6-0; Justin Bilenker (WH) def. Beegh Joseph 6-1, 6-0; Doubles: Shiloh Williamson/Neev Suryawanshi (WH) def. Shouri Korapu/Mike Dubissette 6-1, 6-0; Rohit Jha/Gaurov Bansal (WH) def. Gor Tigranyan/Raphi Benjamin 6-0, 6-1; Arjun Anand/Greg Lebedev (WH) def. Tyler Johnson/Jordan Lisher 6-0, 6-3

Warde 5, Trumbull 2

Andy Ilie (T) def. Emilio Montejo 6-0, 6-1; Jack Davis (W) def. Nihal Wadhwa 6-0, 6-0; Noah Gruder (W) def. Auyay Meaon 6-1, 6-3; Elliot Bello (T) def. Robert Pavoni 6-3, 6-4; Doubles: Jake Manley/Alex Cusick (W) def. Collin McMahon/Tej Yalamanchili 6-2, 6-3; Sam Greenberg/RJ Welch (W) def. Matt Nusom/Sai Kalasani 6-2, 6-2; Jack Patterson/Jack Sforza (W) def. Ved Pasham/Adithya Prabakaran 6-0, 6-0

Danbury 7, Central 0

Aaron Melendez (D) def. Adolfo Rodriguez 6-1, 6-0; Nathan Gottwals (D) def. Max Godinez 6-1, 6-2; Ayush Patel (D) def. Angel Menendez 6-0, 6-2; Helky Granados (D) def. Anquel Fontenelle; Doubles: Ben Shoelkopf/Kevin Tenesaca (D) def. Luis Garcia/Roberto Contreras 6-0; 6-0; Samuel Justo/Tiaeo DosReis (D) def. Nick Peschier/Edgar Diaz 6-0, 6-0; Robert Yastremski/Mathew Mathew (D) def. Briant Tejada/ Isaac Tablah 6-0, 6-2

Ludlowe 6, St. Joseph 1

Wilton 4, Greenwich 3

Girls Tennis

Darien 7, New Canaan 0

(at Darien): Singles: Emily Wiley (D) def. Caroline Mayock 6-4, 6-3; Katie Wiley (D) def. Sophie Gardner 6-3, 6-1; Abby Stravato (D) def. Valentina Zamora 6-3, 6-2; Cameron Cavanna (D) def. Imogen Smith 6-3, 7-6; Doubles: Juliet Homes/Eliana Cumminskey (D) def. Jenny Loomis/Chloe Sigg 6-3, 6-2; Quin Wolters/Caroline Hojsgaard (D) def. Jordyn Lee/Charlotte Sigg 4-6, 6-4, 6-3; Caroline Homes/Daniela Castellanos (D) def. Natalie Thompson/Grace Ruksznis 6-0, 6-3

Wilton 4, Greenwich 3

Singles: Izzy Koziol (W) def. Martine Fierro 6-4, 6-4; Nathalie Williams (G) def. Emma Caldwell 6-1, 6-0; Alexandra Iotzova (W) def. Christina Gianesello 6-2, 1-6, 6-3; Kendall Schrohe (G) def. Rhea Raghavan 6-1, 6-1. Doubles: Arden Lee/Amber Li (W) def. Amy Bickham/Yui Inagawa 5-7, 6-3, 7-6 (3); Gerri Fox/Grace Cahill (W) def. Abby Shrophshire/Hannah Viney 6-2, 6-1; Ellie Viney/Courtney Sheets (W) def. Kate Seelert/Mackenzie McCormick 6-1, 0-6, 6-1.

Ludlowe 6, St. Joseph 1

Singles: Gabby Gatto (SJ) def. Xenia Efimov 6-3, 6-1; Katie Coolidge (L) def. Clare Seperack 6-0, 6-2; McKenna Carroll (L) def. Devon Cabaliere 6-3, 6-2; Kaityin Yoon (L) def. Chloe Mattison 6-2, 6-2; Doubles: Julia Pida/Gabby Price (L) def. Katelyn Heslin/Nicole Plavec 6-4, 6-1; Grace Coogan/Ava Golden (L) def. Jess Nole/Natalie Plavec 6-2, 6-3; Heather Moran/Kate Alianiello (L) def. Debora Yohou 6-1, 6-3

Warde 7, Trumbull 0

(at Trumbull): Singles: Hannah Ulman (FW) def. Symphony Akinloye 6-4, 6-7 (4), 6-4; Sana Nagori (FW) def. Leilani Brown 6-1, 6-1; Ellie Daigle (FW) def. Evani Dalal 4-6, 0-6, 2-6; Jess Brodes (FW) def. Libby Liggins 6-0, 6-0; Doubles: Hannah Mallon/ Karli Vare (FW) def. Amelia Grasso/ Laine Neufeld 7-6 (7), 7-5; Deb Warren/ Clare Byrne (FW) def. Ally Szabo/Ritika Birje 7-5, 1-6, 6-0; Amelia Yoder/ Skyler Silva (FW) def. Bella Basic/ Vishy Kandala 2-6, 6-2, 10-3

Westhill 7, Brien McMahon 0

Singles: Tamar Bellete (WH) def. Paula Davila 6-0, 6-0; Martina Kaba (WH) def. Claire Hauck 6-0, 6-0; Sanjana Nayak (WH) def. Lenee Brown 6-2, 6-2; Jackie Kaba (WH) def. Amy Traore 6-3, 6-0; Doubles: Caitlyn Tyrrell/Malina Lasicki (WH) def. Olive Fengel/Mandie Romeus 6-1, 6-1; Lexi Schultz/Alexa Smeriglio (WH) def. Malary Bien-Aime/Marie Bierlet 3-6, 6-3, 6-2; Danya Taub/Amanda Smeriglio (WH) def. Ava Tracy/Luccezza St. Denis 6-1, 6-0

Staples 7, Ridgefield 0

Stamford-Norwalk

Danbury-Central

Boys Golf

New Canaan 160, Norwalk 204

(at CC of New Canaan, par 34): New Canaan: Liam O’Neill 39, Marc DeGaetano 39, Taylor Pinkernell 40, Sam Ives 42, Alex Wolter 44; Norwalk: Ryan Mapes 48, Connor Gilchrist 50, Sean Donnelly 52, Derek Faber 54, Aiden Keeley 57

Darien 148, Ridgefield 171

(at Wee Burn CC, par 35): Ridgefield: Mark Habeeb 41, Chris Lang 44, Oliver Frossell 44, Brandon Tuccio 44; Darien: Matt Daileader 36 (medalist), Alec Gu 37, Thomas Ostberg 37, Henry Sparkman 38

Danbury 175, St. Joseph 206

(at Richter Park, par 36): Danbury: Joseph Mooney 39, Jack Dingersen 40, Ben LeBlanc 47, Logan Kovacs 49; St. Joseph: Jake DeBroff 45, Anthony Jacozzi 52, Kenny Schneider 54, Austin Jose 55

Staples 173, Ludlowe 173

(at H. Smith Richardson, par 36): Ludlowe: Peter Meehan 41, Noah Bass 41, Cooper Cerny 43, James Mockler 48; Staples: Colin Cusa 35, Max Minella 46, Fraser Lyons 46, Ben Kurtz 46

Greenwich 145, Wilton 171

at Rolling Hills CC, course rating 35.1

Girls Golf

Ludlowe 187, Ridgefield 189

(at Smith Richardson GC, par 36): Ludlowe: Phoebe Burtt 44, Catherine Wallace 44, Juliet Bucher 47, Stephanie Barry 52; Ridgefield: Alyssa Maiolo 40, Jenna Harford 46, Cassie Smith 49, Julia Knick 54.