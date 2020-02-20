Girls Basketball – Norwalk 51, New Canaan 36

Norwalk 10-9-19-13 51
New Canaan 11-11-6-8 36
Norwalk: Jakara Murray-Leach 6 2-4 15, Belinda Hunte 4 4-4 14, Anaijah Morgan 4 1-1 9, Serenity Mayhew 1 3-4 5, Carsyn Langhorn 2 0-0 4, Camila Martinez 1 0-0 2, Lamia Ashley 1 0-0 2, Rose Kennerley 0 0-2 0. Totals 19 10-15 51
New Canaan: Quinn McKiernan 4 3-4 12, Jane Charlton 2 4-10 8, Katie Dunn 3 1-2 7, Natalie Plosker 1 0-0 2, Riana Afshar 1 0-0 2, Katherine Lisecky 1 1-2 3, Meghan Driscoll 1 0-0 2, Liz DeMarino 0 0-0 0, Emma Gibbens 0 0-0 0, Kearney McKiernan 0 0-0 0, Cameron Murphy 0 0-0 0. Totals 13 9-18 36
3 pointers: N- Hunte 2, Murray-Leach; NC – Q. McKiernan