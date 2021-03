Girls Basketball – St. Joseph 56, Bridgeport Central 14

Central 3 9 0 2 – 14

St Joseph 22 12 10 12 – 56

Central: Kiara Powell 1 0-0 3, Keilani Lamourt 1 0-0 3, Ciaia Underwood 1 0-0 3, Emonie Upchurch 0 0-0 0, Tsimani Kollock 0 1-2 1, Dashanelle Holness 1 0-0 2, Amaya Womock 1 0-0 2, Julie Camilie 0 0-0 0. Totals 5 1-2 14

St Joseph: Dennaye Hinds 1 0-1 2, KK Geignetter 2 0-0 4, Nicole Zito 1 1-2 3, Kayleigh Carson 1 2-2 4, Erin Parchinski 0 1-2 1, Erika Stephens 1 0-0 2, Izzy Casucci 5 1-2 11, Kirsten Rodriguez 3 0-0 6, Grace Cottle 1 1-2 3, Emily Haverl 7 6-8 20. Totals 22 12-19 56

3-pointers: Central – Kiara Powell -1, Keilani Lamourt -1, Ciaia Underwood – 1; St Joseph – None

Highlights – St Joseph – Izzy Casucci had 9 Rebounds and 3 Blocks; Nicole Zito had 6 Assists and 3 Steals.