Ludlowe 020 000 2 – 4 8 0

St. Joseph 120 151 x – 10 9 2

Batteries: L – Andrew Fortunato (L, 0-1), John Salerno (5) and Christian Smith. SJ – Andrew Keeler (W), Joseph Adzima and Justin Keeler.

Highlights: L – Sean McAdams three hits and an RBI. SJ – Justin Keeler three-run home run. Will Singewald two hits and three runs scored.