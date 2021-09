At Country Club of New Canaan, par 34

New Canaan: Marc DeGaetano 35 (Co-Medalist), Sean Watchmaker 38, Taylor Pinkernell 39, Sam Funk 40, Cullen McCarthy 41.

Wilton: Alex Elia 35 (Co-Medalist), Hudson Hagmann 39, Eli Ackerman 42, Thomas Rogozinski 42, Stephen Padilla 46.

New Canaan 7-2, Wilton 6-2