FCIAC performances at CIAC Girls Cross Country Championships

Class L
Ridgefield (3rd, 95)
1 Katherine Rector, 19:01 *Individual Champion
9 Deirdre Flanagan, 20:08
26 Madison Mueller, 21:09
29 Georgia Keller, 21:21
30 Regan McGrath, 21:22
31 Elaine Mathews, 21:22
43 Vivienne Namiot, 22:02
Trumbull (4th, 144)
4 Kali Holden, 19:32
13 Evelyn Marchand, 20:28
27 Abigail Poplawski, 21:16
47 Leela Kocinsky, 22:17
53 Bridget Walsh, 22:33
58 Gabby Pavlov, 22:48
59 Isabel O’Brien, 22:48
Greenwich (5th, 148)
12 Esme Daplyn, 20:20
28 Chloe Eberwein, 21:17
35 Elizabeth Anderson, 21:36
36 Lillian Shropshire, 21:40
37 Kaitlyn Lisjak, 21:42
49 Anna Weiksner, 22:19
51 Abigail Sullivan, 22:21
Fairfield Ludlowe (6th, 189)
3 Anna Keeley, 19:18
33 Grace Moriarty, 21:27
38 Emily Nolan, 21:45
41 Jordan Stein, 22:00
74 Claire Fuchs, 23:48
75 Lina Khannouchi, 23:50
76 Elizabeth Nickell, 23:55
Danbury (8th, 236)
6 Stephanie Queiroz, 19:43
45 Katelyn Zaloski, 22:05
52 Paz Moran, 22:26
61 Lizzie Contreras, 23:06
72 Leyna Scappaticci, 23:28
73 Grace Bennett, 23:46
90 Anne Franca, 24:39
Staples (9th, 245)
16 Josie Dolan, 20:35
46 Emma Morris, 22:15
57 Tessa Moore, 22:47
62 Eva Simonte, 23:07
64 Caleigh Coughlin, 23:15
84 Anastasia Thumser, 24:15
Fairfield Warde (10th, 108)
15 Madison Stevener, 20:34
21 Allie Burt, 20:53
66 Olivia Foster, 23:27
77 Kelsey Osborn, 23:56
94 Lillian Stowell, 24:56
108 Hannah Kohn, 27:39
Stamford (18th, 486)
50 Eleanor Fox, 22:20
102 Jasmine Whitfield, 25:46
107 Samantha Yap, 27:12
112 Arianna Florian, 28:08
115 Maanasa Kumar, 29:26
116 Laura Di Costanzo, 29:54
Norwalk (4 runners – no team score)
114 Madeleine Pare, 26:49
124 Danielle Garcia, 29:31
126 Julia Kolestsos, 30:32
127 Devon Small, 20:32
Brien McMahon (2 runners – no team score)
77 Cali Gilchrist, 23:53
112 Briela McManamon, 25:56
Class L
New Canaan (2nd, 68)
5 Radea Ralev, 19:48
12 Charlotte Moor, 20:49
16 Riley Shipman, 21:34
17 Elizabeth McLaughlin, 21:38
18 Sofia Madrazo, 21:38
23 Abigail Cheney, 21:49
56 Lauren Doherty, 23:09
Darien (4th, 145)
4 Julianne Teitler, 19:47
22 Mairead Clas, 21:48
30 Avery Johnson, 22:13
31 Cam Meyer, 22:14
58 Ali Meyer, 23:11
68 Hope Johnson, 24:02
81 Lauren Blake, 24:47
Wilton (7th, 185)
7 Emily Mrakovcic, 20:11
36 Lucienne Prior, 22:24
37 Lia Lombardi, 22:30
51 Catherine Dineen, 22:58
54 Mya Salvino, 23:03
62 Joy Ren, 23:21
63 Jane Hughes, 23:38