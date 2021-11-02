FCIAC performances at CIAC Girls Cross Country Championships

Class L

Ridgefield (3rd, 95)

1 Katherine Rector, 19:01 *Individual Champion

9 Deirdre Flanagan, 20:08

26 Madison Mueller, 21:09

29 Georgia Keller, 21:21

30 Regan McGrath, 21:22

31 Elaine Mathews, 21:22

43 Vivienne Namiot, 22:02

Trumbull (4th, 144)

4 Kali Holden, 19:32

13 Evelyn Marchand, 20:28

27 Abigail Poplawski, 21:16

47 Leela Kocinsky, 22:17

53 Bridget Walsh, 22:33

58 Gabby Pavlov, 22:48

59 Isabel O’Brien, 22:48

Greenwich (5th, 148)

12 Esme Daplyn, 20:20

28 Chloe Eberwein, 21:17

35 Elizabeth Anderson, 21:36

36 Lillian Shropshire, 21:40

37 Kaitlyn Lisjak, 21:42

49 Anna Weiksner, 22:19

51 Abigail Sullivan, 22:21

Fairfield Ludlowe (6th, 189)

3 Anna Keeley, 19:18

33 Grace Moriarty, 21:27

38 Emily Nolan, 21:45

41 Jordan Stein, 22:00

74 Claire Fuchs, 23:48

75 Lina Khannouchi, 23:50

76 Elizabeth Nickell, 23:55

Danbury (8th, 236)

6 Stephanie Queiroz, 19:43

45 Katelyn Zaloski, 22:05

52 Paz Moran, 22:26

61 Lizzie Contreras, 23:06

72 Leyna Scappaticci, 23:28

73 Grace Bennett, 23:46

90 Anne Franca, 24:39

Staples (9th, 245)

16 Josie Dolan, 20:35

46 Emma Morris, 22:15

57 Tessa Moore, 22:47

62 Eva Simonte, 23:07

64 Caleigh Coughlin, 23:15

84 Anastasia Thumser, 24:15

Fairfield Warde (10th, 108)

15 Madison Stevener, 20:34

21 Allie Burt, 20:53

66 Olivia Foster, 23:27

77 Kelsey Osborn, 23:56

94 Lillian Stowell, 24:56

108 Hannah Kohn, 27:39

Stamford (18th, 486)

50 Eleanor Fox, 22:20

102 Jasmine Whitfield, 25:46

107 Samantha Yap, 27:12

112 Arianna Florian, 28:08

115 Maanasa Kumar, 29:26

116 Laura Di Costanzo, 29:54

Norwalk (4 runners – no team score)

114 Madeleine Pare, 26:49

124 Danielle Garcia, 29:31

126 Julia Kolestsos, 30:32

127 Devon Small, 20:32

Brien McMahon (2 runners – no team score)

77 Cali Gilchrist, 23:53

112 Briela McManamon, 25:56

Class L

New Canaan (2nd, 68)

5 Radea Ralev, 19:48

12 Charlotte Moor, 20:49

16 Riley Shipman, 21:34

17 Elizabeth McLaughlin, 21:38

18 Sofia Madrazo, 21:38

23 Abigail Cheney, 21:49

56 Lauren Doherty, 23:09

Darien (4th, 145)

4 Julianne Teitler, 19:47

22 Mairead Clas, 21:48

30 Avery Johnson, 22:13

31 Cam Meyer, 22:14

58 Ali Meyer, 23:11

68 Hope Johnson, 24:02

81 Lauren Blake, 24:47

Wilton (7th, 185)

7 Emily Mrakovcic, 20:11

36 Lucienne Prior, 22:24

37 Lia Lombardi, 22:30

51 Catherine Dineen, 22:58

54 Mya Salvino, 23:03

62 Joy Ren, 23:21

63 Jane Hughes, 23:38

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