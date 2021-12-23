Girls Basketball – Norwalk 45, New Canaan 31

Norwalk 7 10 15 13 – 45
New Canaan 7 10 5 9 – 31
Norwalk: Camila Martinez 5 0-1 13, Serenity Mayhew 4 1-3 9, Lamia Ashley 2 2-2 6, Rose Kennerly 1 3-4 5, Tiffany Martinez 1 2-2 5, Sam Phillip 0 2-2 2, Rachel Miller 0 0-0 0, CC Thomas 2 0-0 5. Totals 15 10-14 45.
New Canaan: Maddie Donaldson 4 0-3 11, Natalie Plosker 3 2-2 9, Bella Mandel 3 1-1 7, Anna Barnard 1 0-0 2, Bella DeFelice 1 0-0 2, Sophia Rwambuya 0 0-0 0, Nola Kammerer 0 0-0 0, Kat Wronski 0 0-0 0. Totals 12 3-6 31.
3-pointers: NOR – C. Martinez 3, T. Martinez, Thomas; NC – Donaldson 3, Plosker.
Records: Norwalk 1-2, New Canaan 1-1