Wrestling – Danbury 84, Wilton 0

106: Cristian Poe (D) won by forfeit; 113: Daydon Soto (D) pinned Caleb Carbone, 0:49; 120: Anthony Hackert (D) pinned Joshua Keshet, 0:06; 126: Matthew Morehouse (D) pinned Stephan Scaretta, 1:31; 132: Jesse Defonce (D) won by forfeit; 138: Johnny Cerquiera (D) pinned Dennis Castaneda, 0:15; 145: Kai O’Dell (D) pinned Liam Pearsall, 1:40; 152: Logan Kovacs (D) pinned Michael Arbisi, 2:39; 160: Liam Byrne (D) pinned Quinton Kiss, 0:41; 170: Alexander Sanchez (D) won by forfeit; 182: Dominic Iaquinto (D) won by forfeit; 195: Daniel Craig (D) won by forfeit; 215:Jhonnyel Ramirez (D) won by forfeit; 285: Nuh Ajdinoski (D) pinned Sam Kahn, 0:51.