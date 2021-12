Wrestling – Danbury 66, Fairfield-Ludlowe 9

106: Cristan Pote (D) won by forfeit; 113: Daydon Soto (D) won by forfeit; 120: Anthony Hackert (D) dec. Ryan Zeller, 14-5; 126: Dylan Sherman (FL) pinned Anthony Barros, 4:55; 132 Jesse Defonce (D) pinned Ibrahim Kadri, 1:56; 138: Johnny Cerquiera (D) pinned Tyler Fratarcangeli, 0:31; 145: Kai O’Dell (D) pinned Lucas Weaver, 0:38; 152: Logan Kovacs (D) tech. fall Donell Young, 17-2; 160: Liam Byrne (D) dec. Will Mears, 6-3; 170: Alexander Sanchez (D) pinned Jeffrey Hutzelmann (FL), 0:37; 182: Dominic Iaquinto (D) pinned Sebastian Guzman, 1:08; 195: Daniel Craig (D) pinned David Kamladze, 1:26; 220: Mark Wrobel (FL) dec. Jhonnyel Ramirez, 13-7; 285: Nuh Ajdinoski (D) won by forfeit.