Wrestling – Darien 51, Stamford 27

106: Samatha Yap (S) pinned Arbri Gjyliqi, 0:35; 113: Nate Smith (D) pinned Frank Bear, 0:30; 120: Amwaz Patel (S) won by forfeit; 126: Axel Aruz (D) dec. Finnian Boeger, 10-9; 132: Max Whitfield (S) won by forfeit; 138: Javere Findley (S) pinned Owen Tyler, 4:25; 145: Savion Razor (D) pinned Kevin Barrera, 3:15; 152: Max Beldotti (S) dec. Gavin Piersol, 7-2; 160: Theodore Williams (D) won by forfeit; 170: Mason Hedley (D) won by forfeit; 182: Dash Ross (D) won by forfeit; 195: Andrew Passaretti (D) pinned Damian Puebla, 2:21; 220: Rhys Overbeck (D) won by forfeit; 285: Jackson Davenport (D) won by forfeit.