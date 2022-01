Boys Basketball – Danbury 71, St. Joseph 63

St. Joseph 12 13 17 21 – 63

Danbury 19 6 23 23 – 71

St. Joseph: Brandon Hutchison 0 0-0 0, Will Sydnor 10 1-2 21, Johnny Niv 4 1-1 11, Dashawn Hall-Johnson 6 0-3 12, Derek Long 2 2-6 6, Ethan Long 3 0-1 7, Charley Hare 2 2-4 6, Sebastian Sampieri 0 0-0 0, Luke Fortin 0 0-0 0, Sean Curley 0 0-0 0, Tommy Crossen 0 0-0 0. Totals 27 6-19 63.

Danbury: Cushar Perkins 7 3-6 20, Christian Jeffers 2 6-6 11, Georen Chivayil 1 0-0 2, Chernez Perkins 5 6-9 16, Cameron Perkins 4 1-1 10, Jake Fiorito 2 2-3 6, Jayden Leroy 0 2-6 2, Quintin Chapman 2 0-0 4. Totals 23 20-31 71.

3-Pointers: SJ – Niv 2, E. Long; D – Cu. Perkins 3, Jeffers, Cam Perkins.

Highlights: SJ – Hall-Johnson 12 rebounds, Hutchison five assists, E. Long five steals, and D. Long took his first charge of the season.

Records: St. Joseph 4-4 overall, 2-3 FCIAC; Danbury 5-3, 3-2.