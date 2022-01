Girls Basketball – St. Joseph 54, Bassick 14

Bassick 3 8 3 0 – 14

St Joseph 12 16 12 14 – 54

Bassick: Dasire Simmons 0 0-0 0, Seannelys Conner 2 0-0 6, Beyonce Philogene 0 0-0 0, Jazmin Williams 0 0-0 0, Nate Campbell 2 0-2 5, Kianna McCalla 1 0-0 3, Jhaliva Cabey 0 0-0 0. Totals 5 0-2 14.

St Joseph: Dennaye Hinds 0 2-2 2, KK Geignetter 2 0-0 5, Kate Rudini 2 0-0 4, Kayleigh Carson 2 0-0 4, Kayla Angrand 2 0-0 4, Erika Stephens 3 0-0 6, Erin Donegan 0 0-0 0, Kirsten Rodriguez 4 5-8 13, Abby Savoie 2 0-0 4, Erin Lovett 4 0-0 8, Maggie Wetmore 2 0-0 4. Totals 23 7-10 54.

3-pointers: B – Connor 2, Campbell, McCalla; SJ – Geignetter.

Highlights: SJ – Kirsten Rodriguez had 12 rebounds, Kate Rudini had 6 assists and 3 steals , Kayla Angrand had 8 rebounds

Records: Bassick 4-5; St. Joseph 8-1.