Boys Basketball – Norwalk 47, Trumbull 40

Norwalk 17 7 9 14 – 47
Trumbull 7 11 4 18 – 40
Norwalk: Terrell Holley 0 1-2 1, Cam Edwards 6 3-7 17, Jeremiah Simeon 1 0-0 2, Anthony Moorer 0 0-1 0, Brian Medor 0 0-0 0, Jaylen Brown 1 5-6 7, Isaias Gonzalez 4 0-1 9, Chance Tael 0 0-0 0, Amoni Edwards 3 0-2 6, Matt Terry 2 1-2 5, Joseph Gerardi 0 0-0 0. Totals 17 10-20 47.
Trumbull: Ben Miller 2 0-1 6, Sean Racette 6 5-7 19, Aiden Copeland 1 0-0 2, Brandon Fowler 3 2-4 8, Kieran O’Sullivan 0 0-0 0. Luca Antonio 1 1-1 3, Owen Bull 1 0-0 2, Brian Elmo 0 0-0 0, Will Zaslow 0 0-4 0. Totals 14 8-17 40.
3-pointers: N – C. Edwards 2, Gonzalez; T – Racette 2, Miller 2.
Fouled Out: T – Fowler
Rebounds: T – Fowler 11, Racette 10.