FCIAC’s State Wrestling Champions and Medalists

Girls Tournament

106

1st – Samantha Yap, Stamford

113

1st – Calli Gilchrist, Brien McMahon

120

3rd – Kaleigh Carillos, Norwalk

4th – Maren Gilchrist, Brien McMahon

126

1st – Rylee Donahue, Norwalk

235

4th – Sarah Silva, Danbury

Boys State Open

106

3rd – Deydon Soto, Danbury

113

3rd – Dominick Spadaro, Warde

5th – Dominic Barrella, Ridgefield

120

4th – Phoenix Gardella, Norwalk

5th – Ben Zuckerman, Warde

126

6th – Nathan Blaha, Ridgefield

132

5th – Jesse Defonce, Danbury

138

1st Kai O’Dell, Danbury

145

3rd – Logan Kovacs, Danbury

152

3rd – Lucas Coleman, Warde

6th – Lucas Ferreira, Ridgefield

170

1st – Will Ebert, Warde

182

3rd – Ryan Gilchrist, Norwalk

6th – Corbin Milne, Trumbull

195

3rd – Brendan Gilchrist, Norwalk

5th – Aethan Munden, Trumbull

6th – Jackson Oliver, Staples

220

4th – Jhonnyel Ramirez, Danbury

5th – Lukas Cylwik, Trumbull

285

3rd – Nuh Ajdinoski

Class LL  Tournament

106

2nd – Deydon Soto, Danbury

3rd – Owen Sheiman, Warde

6th – Chase Watkins, Staples

113

1st – Dominic Barella, Ridgefield

2nd – Dominick Spadaro, Warde

4th – Stephen Numme, Greenwich

6th – Calli Gilchrist, Brien McMahon

120

1st – Ben Zuckerman, Warde

2nd – Alex Blaha, Ridgefield

3rd – John Schneider, Brien McMahon

5th – Phoenix Gardella, Norwalk

126

1st – Nathan Blaha, Ridgefield

3rd – Dylan Sherman, Ludlowe

132

2nd – Nick Fatone, Norwalk

3rd – Jesse Defonce, Danbury

6th – Victor Petkov, Ridgefield

138

1st – Kai O’Dell, Danbury

5th – Andrew Grabinski, Trumbull

6th – Jack Cahill, Norwalk

145

1st – Logan Kovacs, Danbury

3rd – Jeremy Brault, Warde

6th – Zavier Hernandez, Brien McMahon

152

1st – Lucas Coleman, Warde

2nd – Lucas Ferreira, Ridgefield

3rd – Liam Byrne, Danbury

6th – Hayden Provencal, Trumbull

160

2nd – Andrey Kosygin, Ridgefield

4th – Warren Little, Trumbull

5th – Noah Fraas, Staples

6th – Will Mears, Ludlowe

170

1st – Will Ebert, Warde

5th – Ben Vansteen, Brien McMahon

182

1st – Dominic Iaquinto, Danbury

3rd – Ryan Gilchrist, Norwalk

4th – Louis Ceci, Greenwich

6th – Corbin Milne, Trumbull

195

1st – Brendan Gilchrist, Norwalk

2nd – Aethan Munden, Trumbull

3rd – Jackson Oliver, Staples

5th – Mark Wrobel, Ludlowe

6th – Daniel Craig, Danbury

220

1st – Lukas Cylwik, Trumbull

2nd – Nehemias Pettway, Warde

3rd – Nicholas Augeri, Staples

4th – Jhonnyel Ramirez, Danbury

285

1st – Nuh Ajdinoski, Danbury

Class L Tournament

138

3rd – RJ DeCamillo, New Canaan

220

4th – Gilbert Clay, New Canaan

Leave a Comment