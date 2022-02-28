FCIAC’s State Wrestling Champions and Medalists

Girls Tournament
106
1st – Samantha Yap, Stamford
113
1st – Calli Gilchrist, Brien McMahon
120
3rd – Kaleigh Carillos, Norwalk
4th – Maren Gilchrist, Brien McMahon
126
1st – Rylee Donahue, Norwalk
235
4th – Sarah Silva, Danbury
Boys State Open
106
3rd – Deydon Soto, Danbury
113
3rd – Dominick Spadaro, Warde
5th – Dominic Barrella, Ridgefield
120
4th – Phoenix Gardella, Norwalk
5th – Ben Zuckerman, Warde
126
6th – Nathan Blaha, Ridgefield
132
5th – Jesse Defonce, Danbury
138
1st Kai O’Dell, Danbury
145
3rd – Logan Kovacs, Danbury
152
3rd – Lucas Coleman, Warde
6th – Lucas Ferreira, Ridgefield
170
1st – Will Ebert, Warde
182
3rd – Ryan Gilchrist, Norwalk
6th – Corbin Milne, Trumbull
195
3rd – Brendan Gilchrist, Norwalk
5th – Aethan Munden, Trumbull
6th – Jackson Oliver, Staples
220
4th – Jhonnyel Ramirez, Danbury
5th – Lukas Cylwik, Trumbull
285
3rd – Nuh Ajdinoski
Class LL Tournament
106
2nd – Deydon Soto, Danbury
3rd – Owen Sheiman, Warde
6th – Chase Watkins, Staples
113
1st – Dominic Barella, Ridgefield
2nd – Dominick Spadaro, Warde
4th – Stephen Numme, Greenwich
6th – Calli Gilchrist, Brien McMahon
120
1st – Ben Zuckerman, Warde
2nd – Alex Blaha, Ridgefield
3rd – John Schneider, Brien McMahon
5th – Phoenix Gardella, Norwalk
126
1st – Nathan Blaha, Ridgefield
3rd – Dylan Sherman, Ludlowe
132
2nd – Nick Fatone, Norwalk
3rd – Jesse Defonce, Danbury
6th – Victor Petkov, Ridgefield
138
1st – Kai O’Dell, Danbury
5th – Andrew Grabinski, Trumbull
6th – Jack Cahill, Norwalk
145
1st – Logan Kovacs, Danbury
3rd – Jeremy Brault, Warde
6th – Zavier Hernandez, Brien McMahon
152
1st – Lucas Coleman, Warde
2nd – Lucas Ferreira, Ridgefield
3rd – Liam Byrne, Danbury
6th – Hayden Provencal, Trumbull
160
2nd – Andrey Kosygin, Ridgefield
4th – Warren Little, Trumbull
5th – Noah Fraas, Staples
6th – Will Mears, Ludlowe
170
1st – Will Ebert, Warde
5th – Ben Vansteen, Brien McMahon
182
1st – Dominic Iaquinto, Danbury
3rd – Ryan Gilchrist, Norwalk
4th – Louis Ceci, Greenwich
6th – Corbin Milne, Trumbull
195
1st – Brendan Gilchrist, Norwalk
2nd – Aethan Munden, Trumbull
3rd – Jackson Oliver, Staples
5th – Mark Wrobel, Ludlowe
6th – Daniel Craig, Danbury
220
1st – Lukas Cylwik, Trumbull
2nd – Nehemias Pettway, Warde
3rd – Nicholas Augeri, Staples
4th – Jhonnyel Ramirez, Danbury
285
1st – Nuh Ajdinoski, Danbury
Class L Tournament
138
3rd – RJ DeCamillo, New Canaan
220
4th – Gilbert Clay, New Canaan