ETB 1-0-0 1

New Canaan 2-1-1 4

Scoring: First period – NC – Kaleigh Harden (Grace Crowell, Lexie Tully) 9:32; ETB – Meghan Croyle (unassisted) 12:53; NC – Maddie Tully (Kaleigh Harden, Lexie Tully) 14:23; Second period – NC – Amanda Benson (Grace Crowell) 0:36; Third period – NC – Lexie Tully (unassisted) empty net 13:16.

Saves: ETB – Maren Riley 36; NC – Nikki Ferraro 16

Records: ETB 13-6-4; NC 23-0-1