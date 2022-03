Avon    0 0 1 Р1

Darien 4 0 1 – 5

Scoring: First period: D – Chelsea Donovan (Keira Austin) 0:16; D – Natalie Beach 1:02; D – Donovan (Mallory Clark) 3:23; D – Beach (Donovan, Kelsey Brown) 10:23; Third period: A – Bella Bonfiglio (Shelby Little) 7:46; D – Donovan (Beach) 10:46.

Goalies: A – Sophia Ojala 15 saves; D – Claire Haupt 19 saves.

Records: Avon 18-5-2, Darien 14-4-2.