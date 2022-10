2022 FCIAC Boys Cross Country Championship Results

5K race, Waveny Park, New Canaan

Team scores

1 Danbury 54, 2 Staples 64, 3 Ridgefield 82, 4 Warde 132, 5 Trumbull 137, 6 Greenwich 186, 7 Darien 206, 8 New Canaan 208, 9 Wilton 240, 10 Ludlowe 242, 11 Westhill 259, 12 Stamford 318, 13 Brien McMahon 432, 14 Norwalk 435, 15 St. Joseph 443, 16 Bassick 514.

Individual Finishes

1 Steven Hergenroether (Ridgefield) 15:29

2 Parker Broderick (Warde) 15:44

3 David Carillo (Trumbull) 15:47

4 Devon Rosemark (Danbury) 15:52

5 Liam Edson (Ridgefield) 16:00

6 Michael Byrnes (Wilton) 16:01

7 Ben Lorenz (Staples) 16:06

8 Christian Zawislack (Greenwich) 16:10

9 Joshua Roos (Danbury) 16:14

10 James Cunningham (Warde) 16:19

11 Michael Komisky (Danbury) 16:21

12 Zach Allen (Staples) 16:21

13 Ryan Pereira (Danbury) 16:22

14 Matt Fleming (Staples) 16:22

15 Morgan Samuel (Staples) 16:24

16 William Fitch (Staples) 16:28

17 Kyle Jeffers (Danbury) 16:30

18 Magnus Manley (Ridgefield) 16:31

19 Alexander Cohen (Wilton) 16:34

20 Elias Alvarado (Danbury) 16:34

21 Christopher Bishop (Danbury) 16:35

22 Thomas Skelton (Darien) 16:36

23 Sullivan Dunn (Ridgefield) 16:42

24 Ryan Klaiber (Trumbull) 16:45

25 Daniel Goldberg (Westhill) 16:49

26 Nick Yoo (Darien) 16:50

27 Denis Proskuryakov (Stamford) 16:52

28 Charles Williamson (Warde) 16:52

29 Ryan Boulanger (New Canaan) 16:55

30 Samuel Zwick-Lavinsky (Staples) 16:55

Note: Top 15 finishers are All-FCIAC first team; 16-30 are All-FCIAC second team