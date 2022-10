2022 FCIAC Girls Cross Country Championship Results

4K race, Waveny Park, New Canaan

Team scores

1 Ridgefield 60, 2 New Canaan 63, 3 Wilton 101, 4 Greenwich 102, 5 Trumbull 106, 6 Darien 194, 7 Staples 210, 8 Danbury 225, 9 Ludlowe 225, 10 St. Joseph 266, 11 Warde 273, 12 Stamford 311, 13 Brien McMahon 374, 14 Norwalk 423.

Individual Finishes

1 Elizabeth Buonocore (Ridgefield) 14:36

2 Kathryn Marchand (Trumbull) 14:42

3 Esme Daplyn (Greenwich) 14:44

4 Georgia Keller (Ridgefield) 14:48

5 Cam Meyer (Darien) 14:54

6 Radea Raleva (New Canaan) 15:01

7 Eliana Savelli (New Canaan) 15:12

8 Charlotte Moor (New Canaan) 15:15

9 Kate Friedman (Greenwich) 15:25

10 Abigail Poplawski (Trumbull) 15:38

11 Ruby Grosshart (Ludlowe) 15:39

12 Grace Hooker (Ridgefield) 15:39

13 Eleanor Fox (Stamford) 15:42

14 Grace Guglielmo (Wilton) 15:42

15 Mya Salvino (Wilton) 15:44

16 Sasha Langholm (Wilton) 15:52

17 Vivienne Namiot (Ridgefield) 15:53

18 Bridget Walsh (Trumbull) 15:58

19 Claire Fuchs (Ludlowe) 15:58

19 Delia Bakal (New Canaan) 15:58

21 Elizabeth Anderson (Greenwich) 16:01

22 Elizabeth McLaughlin (New Canaan) 16:02

23 Avery Johnson (Darien) 16:06

24 Alison Meyers (Darien) 16:06

25 Lia Lombardi (Wilton) 16:11

26 Madeleine Loomis (Ridgefield) 16:12

27 Sofia Madrazo (New Canaan) 16:15

28 Skylar Bennett (New Canaan) 16:16

29 Lillian Shropshire (Greenwich) 16:18

30 Makayla Cunningham (Warde) 16:22

Note: Top 15 finishers are All-FCIAC first team; 16-30 are All-FCIAC second team