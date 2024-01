Girls Basketball – St Joseph 50, Warde 31

St Joseph 10 8 17 15 – 50

Fairfield Warde 5 9 11 6 – 31

St Joseph: Hannah Wells 0 0-0 0, Sarah Donegan 0 0-0 0, Jackie Davidson 0 1-2 1, Gigi Gracia 6 0-1 15, Francesca Pagano 0 0-0 0, Grace Montelli 3 0-0 8 Lilly Kugit 0 0-0 0 Erin Donegan 2 0-0 4, Abby Savoie 1 2-2 4, Erin Lovett 2 1-2 5, Maggie Wetmore 5 1-2 12, Mila Harmon 0 1-2 0 1. Totals 19 6-10 50

Warde: McKenna Sherry 0 0-0 0, Emmy Carley 1 2-4 4, Julianna Krashigi 2 0-0 4, Ryanne Gulbin 6 0-0 14, Peyton Gulbin 1 0-0 3, Sarina Elliot 0 0-0 0, Chloe McDonald 0 0-0 0, Rebecca Caird 0 0-0 0, Iryann Fray 0 0-0 0, Savanna Tortorello 0 0-0 0, Kaitlyn Armstrong 0 0-0 0, Lucy Passeck 0 0-0 0, Zoe Skoczen 1 0-0 2, Peyton McIntosh 2 0-2 4, Rebecca Morris 0 0-0 0. Totals 13 2-6 31

3-pointers: SJ – Gigi Gracia 3, Grace Montelli 2, Maggie Wetmore; FW – Ryanne Gulbin 2, Peyton Gulbin

Highlights: SJ – Erin Lovett had 14 rebounds, 3 steals and 3 blocks; Maggie Wetmore had 9 rebounds and 3 steals; Abby Savoie had 3 assists and 3 steals; Gig Gracia 6 rebounds, 5 assists and 5 steals; Erin Donegan had 8 rebounds; Grace Montelli had 5 rebounds and 4 steals.