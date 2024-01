FCIAC East Indoor Track and Field results: Darien boys, New Canaan girls win titles

FCIAC East Division Championships at Wilton

Boys team results

1 Darien 142.5, 2 Warde 74, 3 Ludlowe 59.75, 4 New Canaan 53, Wilton 52, 5 Ridgefield 39.75, 6 Central 22, 7 St. Joseph 18

Individual results

45 dash: 1 Kieran Boyle (Ridgefield) 5.79, 2 Caiden Arsenault (Ludlowe) 5.88, 3 Jason Miller (Wilton) 5.98, 4 Ryan Dahlquist (Darien) 6.03, 5 Landon Arsenault (Ludlowe) 6.10, 6 Ryan Sarsen (Darien) 6.11

45 hurdles: 1 Reed O’Neill (Wilton) 7.49, 2 Dristan Munroe (Central) 7.60, 3 Rodolfo Blake (Warde) 7.68, 4 Owen Brum (Ludlowe) 8.40, 5 Mark Kirby (Darien) 8.70, 6 John Anderson (Ridgefield) 8.81

300: 1 Jason Miller (Wilton) 38.37, 2 Kieran Boyle (Ridgefield) 39.73, 3 Amadeus Bonilla (Central) 39.86, 4 Thomas Hall (Darien) 39.91, 5 Caiden Arsenault (Ludlowe) 40.02, 6 Hayden Webb (Ridgefield) 40.29

600: 1 Maxon Ericsson (New Canaan) 1:33.82, 2 Robert Spelman (Warde) 1:33.99, 2 Amadeus Bonilla (Central) 1:34.00, 4 Aven Mallie (Darien) 1:34.84, 5 Jacob Kozar (New Canaan) 1:36.02, 6 Ryan Jordan (New Canaan) 1:38.39

1,000: 1 Parker Broderick (Warde) 2:44.15, 2 Andrew Sharron (Darien) 2:47.86, 3 Thomas Aponte (Darien) 2:54.76, 4 Kaamil Badami (Wilton) 2:57.86, 5 Faizal Zakir Hussain (New Canaan) 2:58.23, 6 John Disturco (New Canaan) 2:58.34

1,600: 1 Andrew Sharron (Darien) 4:51.94, 2 William Hanington (Ludlowe) 4:52.51, 3 Hudson Schunk (Warde) 4:58.03, 4 Maximillian Mocarski (Warde) 4:58.85, 5 Owen Gluck (Darien) 4:58.94; 6 Thomas Aponte (Darien) 5:03.62

3,200: 1 Andrew Sharron (Darien) 10:54.53, 2 Owen Gluck (Darien) 10:57.58, 3 Hudson Schunk (Warde) 11:02.35, 4 William Hanington (Ludlowe) 11:05.05, 5 Cormac Kilkenny (New Canaan) 11:08.05, 6 Andrew Reed (New Canaan) 11:37.33

4×225: 1 Wilton 1:56.60, 2 Darien 1:56.70, 3 Ridgefield 1:58.00, 4 Ludlowe 1:58.30, 5 Warde 1:59.80

4×750: 1 New Canaan 8:14.30, 2 Darien 8:55.60, 3 Ludlowe 8:55.90, 4 Ridgefield 9:59.70, 5 Warde 10:01.20

1500 SMR: 1 Warde 3:46.80, 2 Darien 3:51.60, 3 Ludlowe 3:57.10, 4 New Canaan 4:03.10, 5 Central 4:17.20

4×375: 1 Darien 3:38.50, 2 Warde 3:40.70, 3 New Canaan 3:41.40, 4 Ludlowe 4:01.70, 5 Wilton 4:39.20

Shot put: 1 Luke Kieffer (Warde) 41-08.5, 2 Walter Schmitz (New Canaan) 40-11, 3 Carter Shipol (New Canaan) 39-10, 4 Brian Taylor (Darien) 36-05, 5 Michael O’Mahony (Ridgefield) 35-08, 6 Jacob Stupak (Ludlowe) 35-04.75

High jump: 1 Christopher Recupero (St. Joseph) 5-08, 2 Jack Kinnie (Darien) 5-06, 3 Lucas Meier (Darien) 5-02, 4T Rohail Maqsood (Darien), Matt Arohnson (Darien) 5-00, David Knott (Ludlowe) and Shawn Overlock (Ridgefield) 5-00

Long jump: 1 Luke Halvorsen (Darien) 19-10.5, 2 Alvin Rosario III (St. Joseph) 18-11, 3 Jakub Bednar (Ridgefield) 17-09, 4 Vaughan Silcox (Darien) 17-05, 5 Finean Elliott (Warde) 17-02.5, 6 Matthew Dawson (Ludlowe) 17-00

Pole vault: 1 Zephyr Yeager (Wilton) 11-06, 2 Lucas Meier (Darien) 11-00, 3 Matthew Dawson (Ludlowe) 10-00, 4 Shawn Rideout (Darien) 9-06, 5 Calvin O’Dell (Ludlowe) 9-06, 6 Matt Arohnson (Darien) 9-06

Girls team results

1 New Canaan 91, 2 Darien 87, 3 Ludlowe 86, 4 Wilton 85, 5 Warde 51, 6 Central 31, 7 Ridgefield 30

Girls individual results

45 dash: 1 Camille Wyatt (Warde) 6.82, 2 Samantha Yan (Wilton) 6.84, 3 Mia Gurevich (Ludlowe) 6.84, 4 Abigail Cerny (Ludlowe) 6.91, 5 Aliyah Smith (Central) 6.94, 6 Sydney Dzlinski 7.13

45 hurdles: 1 Anna LaBant (Wilton) 7.68, 2 Skyler Reading (Wilton) 8.36, 3 Maria Gardner (Darien) 8.50, 4 Saanvi Ponipireddy (Darien) 8.70, 5 Isabella Cimino (New Canaan) 8.74, 6 Kate Frangione (New Canaan) 8.95

300: 1 Lizzy Sullivan (Darien) 45.89, 2 Susanna Moor (New Canaan) 46.46, 3 Casondra Caldwell (Central) 47.17, 4 Aerin Keesser (Ludlowe) 47.20, 5 Skyler Reading (Wilton) 47.90, 6 Ava Salvino (Wilton) 48.57

600: 1 Julia Blake (Darien) 1:44.35, 2 Alexandra Morgan (Warde) 1:47.19, 3 McKenna Shea (Darien) 1:48.07, 4 Sophia Spelman (Warde) 1:48.46, 5 Susanna Moor (New Canaan) 1:48.85, 6 Emily Gregson (Wilton) 1:56.09

1,000: 1 Charlotte Moor (New Canaan) 3:11.16, 2 Cam Meyer (Darien) 3:11.98, 3 Elizabeth McLaughlin (New Canaan 3:13.65, 4 Natalia Dluzniewska (Wilton) 3:29.04, 5 Meghan Elterich (Warde) 3:32.59, 6 Anna Wayne (Warde) 3:33.52

1,600: 1 Caleigh Cooleen (Ludlowe) 5:12.48, 2 Maddy Stevener (Warde) 5:19.04, 3 Ali Meyers (Darien) 5:24.59, 4 Maggie Greiner (New Canaan) 5:28.94, 5 Harper Gibbons (Ridgefield) 5:48.64, 6 Natalia Lundberg (New Canaan) 5:51.27

3,200: 1 Claire Fuchs (Ludlowe) 11:55.27, 2 Megan Dragunat (Wilton) 12:39.23, 3 Eliana Savelli (New Canaan) 12:46.83, 4 Niyathi Iyengar (New Canaan) 12:53.37, 5 Delia Bakai (New Canaan) 13:05.84, 6 Bronwyn Fitzgerald (Darien) 14:06.22

4×225: 1 Ludlowe 2:15.30, 2 Ridgefield 2:16.00, 3 Central 2:17.20, 4 Darien 2:18.30, 5 Warde 2:24.30

4×750: 1 Ludlowe 9:56.90, 2 Wilton 10:01.40, 3 Darien 10:25.40, 4 New Canaan 10:28.40, 5 Central 12:08.20

1500 SMR: 1 Warde 4:24.00, 2 Wilton 4:27.40, 3 New Canaan 4:28.70, 4 Darien 4:29.20, 5 Ludlowe 4:37.30

4×375: 1 Darien 4:03.30, 2 Wilton 4:05.80, 3 New Canaan 4:10.00, 4 Warde 4:10.40, 5 Ludlowe 4:12.00

Shot put: 1 Lauren Smith (New Canaan) 35-03.75, 2 Zen Blanks (Warde) 33-10.25, 3 Olivia Michelini (New Canaan) 30-10.25, 4 Kathryn Tetro (Warde) 30-04.5, 5 Amanda Smith (Darien) 29-00, 6 Mackenzie Northway (Wilton) 28-0.25

High jump: 1 Cora Shooshan (New Canaan 5-00, 2 Sophia Viggiano (Wilton) 4-10, 3 Ann Gilligan (Ludlowe) 4-08, 4 Renei Hester (Central) 4-08, 5 Elizabeth Gonnella (Darien) 4-06, 6 Alyssa Cruz (Central) 4-06

Long jump: 1 Casondra Caldwell (Central) 16-05.5, 2 Lucy Thompson (Ridgefield) 16-0.5, 3 Abigail Cerny (Ludlowe) 14-10.5, 4 Cyan Gatenby (Ludlowe) 14-09.5, 5 Sara Hill (Ridgefield) 14-07, 6 Gwendolyn Gibbon (Ludlowe) 14-04

Pole vault: 1 Melinda Pettit (Wilton) 9-06, 2 Anna Primmer (Darien) 8-06, 3 Natalie Panarese (Ludlowe) 8-06, 4 Julia Walters (Ludlowe) 8-00, 5 Kate Frangione (New Canaan) 8-00, 6T Alexandra Cota (New Canaan) and Julie Frangione (New Canaan) 7-06