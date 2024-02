Danbury captures FCIAC boys indoor track and field championship

FCIAC Boys Indoor Track and FieldĀ

At Floyd Little Athletic Center, New Haven

Feb. 1, 2024

Team results: 1 Danbury 96; 2 Greenwich 51; 3 Staples 49; 4 Trumbull 46; 5 St. Joseph 42; 6 Warde 36; 7 Norwalk 30; 8 New Canaan 28; 9 Ridgefield 24; 10 Westhill 17; 11 Brien McMahon 14; 12 Darien 9; 13 Ludlowe 8; 14 Wilton 6; 15 Stamford 5

Individual results

55 dash: 1 Machai Henry (Danbury) 6.51; 2 Caleb You (Greenwich) 6.65; 3 Jayden Triana (McMahon) 6.69; 4 Kieran Boyle (Ridgefield) 6.69; 5 Tobeas Kelly (Danbury) 6.70; 6 Elijah Villanueva (Stamford) 6.78

55 hurdles: 1 Marciel Gomes Do Amaral (Danbury) 8.16; 2 Thomas Donovan (Greenwich) 8.48; 3 Rodolfo Blake (Warde) 8.74; 4 Logan Pause (Ridgefield) 8.78; 5 Patrick Byrne (McMahon) 8.92

300: 1 Jason Lambert (St. Joseph) 35.93; 2 Harrison Goldenberg (Greenwich) 36.25; 3 Jayden Triana (McMahon) 36.41; 4 Machai Henry (Danbury) 36.47; 5 Sebastian Perez (Trumbull) 36.86; 6 Cameron Williams (Greenwich) 36.96

600: 1 Jason Lambert (St. Joseph) 1:28.55; 2 Spencer Paine (New Canaan) 1:28.84; 3 Walter Withrow (St. Joseph) 1:28.87; 4 Robert Spelman (Warde) 1:29.03; 5 Trevor Fuller (Ridgefield) 1:29.19; 6 Tyler Consolati (Norwalk) 1:30.15

1,000: 1 Parker Broderick (Warde) 2:33.31; 2 Devon Rosemark (Danbury) 2:34.62; 3 Antonio Ciccarelli (Greenwich) 2:34.88; 4 Morgan Samuel (Staples) 2:40.01; 5 Matteo Chiesara (Greenwich) 2:43.15; 6 Calum Madigan (Staples) 2:43.63

1,600: 1 Kyle Jeffers (Danbury) 4:28.23; 2 Ryan Boulanger (New Canaan) 4:30.42; 3 Samuel Zwick-Lavinsky (Staples) 4:30.79; 4 Morgan Samuel (Staples) 4:34.44; 5 Wuinn Kilkenny (New Canaan) 4:36.77; 6 Andrew Sharron (Darien) 4:36.81

3,200: 1 Benjamin Lorenz (Staples) 9:42.46; 2 David Carillo (Trumbull) 9:48.51; 3 Michael Komisky (Danbury) 9:55.17; 4 Kyle Jeffers (Danbury) 9:58.74; 5 Samuel Zwick-Lavinsky (Staples) 9:59.75; 6 Christian Zawislack (Greenwich) 10:05.23

4×200: 1 Danbury 1:32.95; 2 Trumbull 1:35.22; 3 Wilton 1:36.41; 4 Stamford 1:36.45; 5 Greenwich 1:36.76

4×800: 1 Danbury 8:21.08; 2 Ridgefield 8:31.55; 3 Trumbull 8:35.77; 4 Greenwich 8:36.03; 5 Staples 8:47.76

1,600 SMR: 1 Warde 3:39.51; 2 Danbury 3:44.55; 3 Ridgefield 3:49.93; 4 Greenwich 3:52.50; 5 St. Joseph 3:53.65

4×400: 1 Trumbull 3:36.36; 2 Staples 3:38.15; 3 Warde 3:39.93; 4 St. Joseph 3:40.58; 5 New Canaan 3:41,55

Shot put: 1 Edgardo Torres (Norwalk) 44-01.50; 2 Saul Liles (Norwalk) 43-11.50; 3 Daniel Nalbatian (Danbury) 43-08.25; 4 Carter Sihpol (New Canaan) 42-04.50; 5 Xavier Cromwell (Trumbull) 41-09.75; 6 Niko Konstantindis (Trumbull) 39-11.25

High jump: 1 Christopher Recupero (St. Joseph) 6-00; 2 Mason Sweeney (Trumbull) 6-00; 3 Joshua Villard (Westhill) 5-08; 4 Nathaniel Hordon (Staples) 5-08

Long jump: 1 Henry Wilkins (Norwalk) 21-05.75; 2 Timothy Pierre (Staples) 20-06.50; 3 David Akinnubi (Greenwich) 20-06.00; 4 Jonathan Joyner (Danbury) 20-05.00; 5 Luke Halvorsen (Darien) 20-05.00; 6 Joshua Villard (Westhill) 19-11.00

Pole vault: 1 Nate Eisner (Westhill) 12-06; 2 Matthew Dawson (Ludlowe) 11-06; 3 Lucas Meier (Darien) 11-00; 4 Miles Macklin (Danbury) 11-00; 5 Robert Frangione (New Canaan) 10-06; 6 Jared Haynes (Trumbull) 10-00