FCIAC Boys Volleyball State Tournament Scoreboard and Schedule

Class L

Qualifying Round

Tuesday, May 28

Trumbull 3, Hall 1 (29025, 25-17, 25-16, 25-23)

Stamford 3, Staples 0 (25-23, 25-23, 25-23)

East Hartford 3, Bridgeport Central 1 (26-28, 25-17, 25-17, 25-14)

First Round

Wednesday, May 29

Darien 3, Trumbull 1 (25-15, 25-19, 17-25, 25-17)

Danbury 3, Norwich Free Academy 1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-16)

Westhill 3, Southington 0 (25-16, 26-24, 25-21)

Ridgefield 3, Shelton 1 (25-19, 25-22, 24-26, 25-20)

Farmington 3, Stamford 0 (28-26, 25-19, 25-19)

New Canaan 3, South Windsor 2 (25-20, 2-21, 22-25, 23-25, 15-11)

Quarterfinals

Thursday, May 30

Ridgefield 3, Glastonbury 1 (25-23, 25-18, 22-25, 25-22)

Friday, May 30

Farmington 3, New Canaan 0 (25-21, 25-12, 25-13)

Saturday, June 1

Darien 3, Danbury 0 (25-21, 25-19, 25-20)

East Hartford 3, Westhill 1 (18-25, 28-26, 27-25, 25-14)

Semifinals

Tuesday, June 4

No. 3 Farmington vs. No. 2 Ridgefield at Naugatuck, 5 p.m.

No. 13 East Hartford vs. No. 1 Darien at Shelton, 6 p.m.