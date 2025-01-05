FCIAC Dual Meet Wrestling Results from Saturday, Jan. 4

FCIAC Dual Meet Wrestling Results from Saturday, Jan. 4

Ridgefield 38, Fairfield Warde 33

106 Cole Desiano (Ridgefield) DEC Christian Bernal Mendoza (Fairfield Warde), 9-0

113 Carter Lanzilli (Ridgefield) F Jude Grammatico (Fairfield Warde), 2:20

120 Dylan Meyers (Ridgefield) DEC Boone Henry (Fairfield Warde), 14-2

126 James Westrick (Ridgefield) DEC Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde), 14-11

132 Simon Rodriguez (Ridgefield) DEC Paul Soracco (Fairfield Warde), 10-7

138 John Carrozza (Ridgefield) F Derek Massey (Fairfield Warde), 1:14

144 Leo Moore (Ridgefield) F Owen Sheiman (Fairfield Warde), 0:42

150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Luciano Tumminello (Ridgefield), 3:47

157 Louis Soracco (Fairfield Warde) DEC Lorenzo Lanzilli (Ridgefield), 7-5

165 Dylan O’Brian (Fairfield Warde) FHarrison Lovett (R), 1:47

175 Marcello Tumminello (Ridgefield) F Christian Lopez (FW), 0:36

190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Wyatt Podielsky (Ridgefield), 2:50

215 Liam Finneran (Fairfield Warde) F Jaidyn Chang (Ridgefield), 1:40

285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) F Mark Crowley (Ridgefield), 0:43

Fairfield Warde 56, Greenwich 17

106 Christian Bernal Mendoza (Fairfield Warde) TF Cody Griesmeyer (Greenwich), 20-3

120 Boone Henry (Fairfield Warde) DEC Mark Zolotarevsky (Greenwich), 6-4

126 Emmanuel Tertiropoulos (Greenwich) F Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde), 5:24

132 Anthony Panarella (Greenwich) F Ethen Gurner (Fairfield Warde), 5:04

138 Derek Massey (Fairfield Warde) TF Gaby Aliaga (Greenwich), 16-1

144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) F Sage Alexander (Greenwich)

157 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Eli Himelstein (Greenwich), 1:38

165 Dylan O’Brian (Fairfield Warde) F Jacob Akrongold (Greenwich)

175 Christian Lopez (Fairfield Warde) MD Alex Neitzell (Greenwich), 12-3

190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Jacob Steinhorn (Greenwich), 2:36

215 Benedetto Graziosi (Greenwich) F Liam Finneran (Fairfield Warde), 1:44

285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) DEC Colin Falla (Greenwich),

Fairfield Warde 55, Simsbury 22

106 Moses Olea-Sulivan (Simsbury) TF Cody Palmentiero (Fairfield Warde), 15-0

113 Jude Grammatico (Fairfield Warde) F Ethan Quinn (Simsbury), 1:56

120 Boone Henry (Fairfield Warde) MD Evan Angelo (Simsbury), 15-3

126 Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde) F Mick Granger (Simsbury), 5:50

132 Giuliano Sirianni (Simsbury) F Ethen Gurner (Fairfield Warde)

138 Coleman Finn (Simsbury) F Derek Massey (Fairfield Warde), 1:20

144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) F Kevin Wojtowicz (Simsbury), 2:27

150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Jude Hite (Simsbury), 3:45

175 Christian Lopez (Fairfield Warde) F Christos Alexopoulos (Simsbury), 1:27

190 Maximus Konopka (Simsbury) TF Cole Grenier (Fairfield Warde)

215 Liam Finneran (Fairfield Warde) F Brett Osborne (Simsbury), 2:44

285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) DEC Jaden Martin (Simsbury), 2-1

Ridgefield 52, Simsbury 28

106 Cole Desiano (Ridgefield) F Moses Olea-sulivan (Simsbury), 3:06

113 Ethan Quinn (Simsbury) F Carter Lanzilli (Ridgefield), 3:11

126 James Westrick (Ridgefield) F Grady Carroll (Simsbury), 0:55

132 Giuliano Sirianni (Simsbury) MD Brodie Block (Ridgefield), 10-1

138 John Carrozza (Ridgefield) MD Coleman Finn (Simsbury), 11-0

144 Leo Moore (Ridgefield) F Kevin Wojtowicz (Simsbury), 1:40

150 Luciano Tumminello (Ridgefield) F Jude Hite (Simsbury), 3:08

175 Marcello Tumminello (Ridgefield) F Christos Alexopoulos (Simsbury), 0:16

190 Maximus Konopka (Simsbury) F Wyatt Podielsky (Ridgefield), 3:04

215 Brett Osborne (Simsbury) F Jaidyn Chang (Ridgefield), 2:35

285 Jaden Martin (Simsbury) F Mark Crowley (Ridgefield), 0:37

Ridgefield 62, Greenwich 13

106 Cole Desiano (Ridgefield) F Cody Griesmeyer (Greenwich), 0:39

120 Dylan Meyers (Ridgefield) F Mark Zolotarevsky (Greenwich), 1:22

126 James Westrick (Ridgefield) F Emmanuel Tertiropoulos (Greenwich), 2:46

132 Anthony Panarella (Greenwich) DEC Brodie Block (Ridgefield), 10-4

138 John Carrozza (Ridgefield) TF Gaby Aliaga (Greenwich), 21-5

144 Leo Moore (Ridgefield) F Sage Alexander (Greenwich), 2:22

157 Lorenzo Lanzilli  (Ridgefield) TF Eli Himelstein (Greenwich), 17-2

165 Lucas Locatelli (Ridgefield) MD Jacob Akrongold (Greenwich), 17-5

175 Marcello Tumminello (Ridgefield) F Alex Neitzell (Greenwich), 0:42

190 Wyatt Podielsky (Ridgefield) F Jacob Steinhorn (Greenwich), 1:53

215 Benedetto Graziosi (Greenwich) MD Jaidyn Chang (Ridgefield), 12-4

285 Colin Falla (Greenwich) F Mark Crowley (Ridgefield), 0:50

Wilton 41, Norwich Free Academy 35

120 Joshua Cuevas (Norwich Free Academy) F West Cerullo (Wilton), 4:46

126 Trevien Goldman (Wilton) DEC Jack Burton (Norwich Free Academy), 8-5

132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) TF Robert Prather (Wilton), 20-5

138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) F Daniel Costanzo (Wilton), 2:41

144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) DEC Michael Dexter (Norwich Free Academy), 12-7

150 Evan Christianson (Wilton) TF Savion Witherspoon (Norwich Free Academy), 20-5

157 Hayden Anderson (Norwich Free Academy) F Jordan Mattos Pereira (Wilton), 0:37

165 Naim Wallace (Norwich Free Academy) F Zachary Feldman (Wilton), 0:38

175 Isaac Rosado (Norwich Free Academy) F Emmett Sommer (Wilton), 2:40

190 Nicholas Mercado (Wilton) F Paul Smith (Norwich Free Academy), 5:47

215 August Furman (Wilton) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy), 1:00

285 Albert Furman (Wilton) F Jack ZeppierI (Norwich Free Academy), 1:26

Wilton 66, Joel Barlow 17

106 Saunder Anastasia (Wilton) F William Areklett (Joel Barlow), 1:30

113 Spencer Boatwalla (Wilton) F Dylan Vibbert (Joel Barlow), 0:54

120 Zackary Jhilal (Joel Barlow) F West Cerullo (Wilton), 3:36

126 Trevien Goldman (Wilton) F Jacob Hamlin (Joel Barlow), 0:55

132 Robert Prather (Wilton) F Benjamin Azzara (Joel Barlow), 0:43

138 Ryan Knob (Joel Barlow) TF Daniel Costanzo   (Wilton), 15-0

144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) F Alex Krois (Joel Barlow), 1:35

150 Evan Christianson (Wilton) F Claudio Barbosa (Joel Barlow), 0:17

157 Scott Romano (Joel Barlow) F Jordan Mattos Pereira (Wilton), 1:24

165 Zachary Feldman (Wilton) F Anthony Azzara(Joel Barlow), 1:59

175 Emmett Sommer (Wilton) F Robert Gaspar (Joel Barlow), 1:02

215 August Furman (Wilton) F Pierce Counter (Joel Barlow), 2:49

285 Albert Furman (Wilton) F Connor Lee (Joel Barlow), 1:05

Wilton 45, Norwalk 36

113 Ricky Phommarath (Norwalk) F Spencer Boatwalla   (Wilton), 4:40

120 Abdiel Brito (Norwalk) F West Cerullo (Wilton), 1:03

126 Trevien Goldman (Wilton) F Peter Pytel (Norwalk), 1:04

138 Rylee Donohue (Norwalk) F Daniel Costanzo (Wilton), 4:20

144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) F Salvatore Mattera (Norwalk), 0:22

175 Emmett Sommer (Wilton) F Daniel Cardenas (Norwalk), 0:48

190 Yancy Braxton (Norwalk) F Nicholas Mercado (Wilton), 1:00

215 Isiah Dominguez (Norwalk) F August Furman (Wilton), 0:23

285 Albert Furman (Wilton) DEC Mario Martinez (Norwalk), 11-7

Norwalk 42, Joel Barlow 39

113 Ricky Phommarath (Norwalk) F Dylan Vibbert (Joel Barlow), 1:20

120 Zackary Jhilal (Joel Barlow) MD Abdiel Brito (Norwalk), 15-2

126 Peter Pytel (Norwalk) F Jacob Hamlin (Joel Barlow)

132 Ryan Laing (Norwalk) F Benjamin Azzara (Joel Barlow)

138 Ryan Knob (Joel Barlow) TF Rylee Donohue (Norwalk), 20-2

144 Alex Krois (Joel Barlow) F Salvatore Mattera (Norwalk)

175 Daniel Cardenas (Norwalk) F Robert Gaspar (Joel Barlow)

215 Isiah Dominguez (Norwalk) F Pierce Counter (Joel Barlow)

285 Mario Martinez (Norwalk) F Connor Lee (Joel Barlow)

Westhill 64, Nonnewaug 17

106 Colin Faranda (Westhill) F Jake Maccione (Nonnewaug)

113 Mathias Leon (Westhill) F Logan Bohan (Nonnewaug), 1:00

120 Sean Dao (Westhill) F Roger Bohan (Nonnewaug), 3:43

126 Bryce Faranda (Westhill) F Indigo Kimball (Nonnewaug)

132 Mikolaj Molski (Westhill) F Julian Ocasio (Nonnewaug), 5:09

144 Durkin Stankevich (Nonnewaug) F William Brucker (Westhill), 1:15

150 Case Clapps (Westhill) TF Sean Crawford (Nonnewaug), 19-3 5:52

165 Hector Orellana (Westhill) F Sebastian Lechance (Nonnewaug), 1:00

175 Joey Bernardi (Nonnewaug) TF Paul Arvoy (Westhill), 18-1 3:42

190 Ignacio Tolentino (Westhill) F Aeden Rivera (Nonnewaug), 1:28

215 Kevin Ruano (Westhill) F Colton Allbright (Nonnewaug), 1:24

Norwich Free Academy 47, Norwalk 24

120 Joshua Cuevas (Norwich Free Academy) DEC Ricky Phommarath (Norwalk), 9-6

126 Brock Nowakowski (Norwich Free Academy) F Peter Pytel (Norwalk), 3:00

132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) DEC Ryan Laing (Norwalk), 4-2

138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) TF Rylee Donohue (Norwalk), 15-0

144 John Dexter (Norwich Free Academy) F Salvatore Mattera (Norwalk), 2:26

150 Savion Witherspoon (Norwich Free Academy) F Dylon Braxton (Norwalk), 5:47

175 Naim Wallace (Norwich Free Academy) F Daniel Cardenas (Norwalk), 3:42

190 Yancy Braxton (Norwalk) F Isaac Rosado (Norwich Free Academy), 0:53

215 Mario Martinez (Norwalk) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy), 3:30

285 Isiah Dominguez (Norwalk) F Jack Zeppieri (Norwich Free Academy), 0:25

Trumbull 61, Norwalk 18

113 Peter Koval (Trumbull) DEC Ricky Phommarath (Norwalk), 6-3

120 Nicolas Vives (Trumbull) F Abdiel Brito (Norwalk), 3:27

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Peter Pytel (Norwalk), 1:32

132 Ryan Laing (Norwalk) F Ryan Brodacki (Trumbull), 1:10

138 Leonardo Vives (Trumbull) F Rylee Donohue (Norwalk), 1:56

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Salvatore Mattera (Norwalk), 1:11

175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Daniel Cardenas (Norwalk)

190 Yancy Braxton (Norwalk) F Jakub Bykowski (Trumbull), 1:36

215 Isiah Dominguez (Norwalk) F Justin Asare (Trumbull), 1:01

285 Alex Kingan (Trumbull) MD Mario Martinez (Norwalk), 16-4

Trumbull 72, Wilton 6

106 Oscar Rodriquez   (Trumbull) F Saunder Anastasia   (Wilton), 1:09

113 Peter Koval   (Trumbull) F Liam Boatwalla   (Wilton), 1:22

120 Nicolas Vives (Trumbull) F West Cerullo (Wilton), 3:00

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Trevien Goldman (Wilton), 1:43

132 Leonardo Vives (Trumbull) F Robert Prather (Wilton), 4:33

138 Ryan Brodacki (Trumbull) DEC Daniel Costanzo (Wilton), 8-4

144 Bisher Hiba (Trumbull) DEC Avner Wilson-Spiro (Wilton), 10-6

150 Shane Ryan (Trumbull) F Evan Christianson (Wilton), 2:49

157 Reid Peterson (Trumbull) F Jordan Mattos Pereira (Wilton), 1:18

165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Zachary Feldman (Wilton), 1:45

175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Emmett Sommer (Wilton)

190 Jakub Bykowski (Trumbull) F Nicholas Mercado  (Wilton), 2:43

215 August Furman (Wilton) F Justin Asare (Wilton), 3:49

285 Alex Kingan (Trumbull) F Albert Furman (Wilton), 3:48

Trumbull 65, Norwich Free Academy 17

120 Nicolas Vives (Trumbull) F Joshua Cuevas (Norwich Free Academy), 5:45

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) DEF Brock Nowakowski (Norwich Free Academy)

132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) TF Leonardo Vives (Trumbull), 18-3

138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) F Ryan Brodacki (Trumbull), 1:37

144 Bisher Hiba (Trumbull) F John Dexter (Norwich Free Academy), 2:33

150 Shane Ryan (Trumbull) TF Savion Witherspoon (Norwich Free Academy), 16-0

157 Reid Peterson (Trumbull) F Hayden Anderson (Norwich Free Academy), 2:33

165 Naim Wallace (Norwich Free Academy) F Jaret Zielinski  (Trumbull), 1:38

175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Isaac Rosado (Norwich Free Academy), 3:41

190 Jakub Bykowski  Trumbull) F Paul Smith (Norwich Free Academy), 1:27

215 Justin Asare (Trumbull) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy)

285 Alex Kingan (Trumbull) F Jack Zeppieri (Norwich Free Academy), 0:31

Trumbull 65, Joel Barlow 12

106 Oscar Rodriquez (Trumbull) F William Areklett (Joel Barlow)

113 Peter Koval (Trumbull) F Dylan Vibbert (Joel Barlow)

120 Nicolas Vives (Trumbull) TF Zackary Jhilal (Joel Barlow), 23-5

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Jacob Hamlin (Joel Barlow)

132 Leonardo Vives (Trumbull) F Benjamin Azzara (Joel Barlow), 1:29

138 Ryan Knob (Joel Barlow) F Ryan Brodacki (Trumbull), 1:16

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Alex Krois (Joel Barlow), 2:35

150 Shane Ryan (Trumbull) F Claudio Barbosa  (Joel Barlow), 1:04

157 Scott Romano (Joel Barlow) DEC Reid Peterson (Trumbull), 6-4

165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Anthony Azzara (Joel Barlow)

175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Robert Gaspar (Joel Barlow), 1:02

215 Pierce Counter (Joel Barlow) DEC Justin Asare (Trumbull), 16-11

Trumbull 59, Fairfield Ludlowe 24

113 Peter Koval (Trumbull) F Adam Richer (Fairfield Ludlowe), 5:04

120 Nicolas Vives (Trumbull) F Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 1:11

126 Virgilio Sosa (Trumbull) F Matthew Volpe (Fairfield Ludlowe), 4:38

132 Ibrahim Kadri (Trumbull) TF John Nickell (Fairfield Ludlowe), 21-6

138 Leonardo Vives (Trumbull) F Max Shields (Fairfield Ludlowe), 4:33

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Jared Goldstein (Fairfield Ludlowe), 2:23

150 Shane Ryan (Trumbull) F Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe), 1:09

157 Reid Peterson (Trumbull) F Aston Lee (Fairfield Ludlowe), 1:49

165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Alec Mertz (Fairfield Ludlowe), 5:43

175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Samuel Gubolin (Trumbull), 4:24

190 Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe) F Jakub Bykowski (Trumbull), 1:31

215 Andrew Lane (Fairfield Ludlowe) F Justin Asare (Trumbull), 1:51

285 Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) F Alex Kingan (Trumbull), 1:39

Fairfield Ludlowe 39, Wilton 29

106 Adam Richer (Fairfield Ludlowe) DEC Saunder Anastasia (Wilton), 5-3

120 West Cerullo (Wilton) DEC Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 10-7

126 Trevien Goldman (Wilton) TF Matthew Volpe (Fairfield Ludlowe), 17-2

132 John Nickell (Fairfield Ludlowe) DEC Robert Prather (Wilton), 12-9 OT

138 Daniel Costanzo (Wilton) DEC Max Shields (Fairfield Ludlowe), 5-0

144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) F Hardit Pahwa (Fairfield Ludlowe), 3:55

150 Evan Christianson (Wilton) F Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe), 2:37

157 Alec Mertz (Fairfield Ludlowe) DEC Jordan Mattos Pereira (Wilton), 8-4

165 John Hall (Fairfield Ludlowe) F Zachary Feldman (Wilton)

175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Emmett Sommer (Wilton), 2:38

190 Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe) F Nicholas Mercado (Wilton), 2:49

215 Andrew Lane (Fairfield Ludlowe) F August Furman (Wilton), 4:08

285 Sebastian Guzman (Ludlowe) F Albert Furman (Wilton), 2:46

Fairfield Ludlowe 45, Norwalk 36

113 Ricky Phommarath (Norwalk) F Adam Richer (Fairfield Ludlowe), 2:28

120 Abdiel Brito (Norwalk) F Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 5:49

126 Peter Pytel (Norwalk) F Matthew Volpe (Fairfield Ludlowe), 3:21

132 Ryan Laing (Norwalk) F John Nickell (Fairfield Ludlowe), 1:04

138 Rylee Donohue (Norwalk) F Steven Kaufman (Fairfield Ludlowe), 1:00

144 Hardit Pahwa (Fairfield Ludlowe) F Salvatore Mattera (Norwalk), 1:38

150 Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe) F Dylon Braxton (Norwalk), 2:45

165 Alec Mertz (Fairfield Ludlowe) F Bryner Quesada (Norwalk), 1:04

175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Daniel Cardenas (Norwalk), 1:28

190 Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe) F Yancy Braxton (Norwalk), 3:04

215 Isiah Dominguez (Norwalk) F Andrew Lane (Fairfield Ludlowe), 2:45

285 Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) DEC Mario Martinez (Norwalk), 9-5

Fairfield Ludlowe 47, Norwich Free Academy 27

120 Joshua Cuevas (Norwich Free Academy) MD Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 11-1

126 Elijah Kelly (Fairfield Ludlowe) TF Jack Burton (Norwich Free Academy), 17-2

132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) TF John Nickell (Fairfield Ludlowe), 20-5

138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) F Max Shields (Fairfield Ludlowe), 4:34

144 Jared Goldstein (Fairfield Ludlowe) DEC John Dexter (Norwich Free Academy), 2-1

150 Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe) MD Savion Witherspoon (Norwich Free Academy), 12-2

157 Hayden Anderson (Norwich Free Academy) F Max Saunders (Fairfield Ludlowe), 3:05

165 Naim Wallace (Norwich Free Academy) F John Hall (Fairfield Ludlowe)

175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Isaac Rosado (Norwich Free Academy), 1:55

190 Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe) TF Paul Smith (Norwich Free Academy), 21-5

215 Andrew Lane (Fairfield Ludlowe) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy)

285 Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) F Jack Zeppieri (Norwich Free Academy), 0:36

Fairfield Ludlowe 59, Joel Barlow 23

106 Adam Richer (Fairfield Ludlowe) F William Areklett (Joel Barlow), 2:40

113 Dylan Vibbert (Joel Barlow) F Jack Saunders (Fairfield Ludlowe)

126 Elijah Kelly (Fairfield Ludlowe) TF Jacob Hamlin (Joel Barlow), 15-0

132 John Nickell (Fairfield Ludlowe) F Benjamin Azzara (Joel Barlow), 1:35

138 Ryan Knob (Joel Barlow) TF Max Shields (Fairfield Ludlowe), 16-1

144 Jared Goldstein (Fairfield Ludlowe) F Alex Krois (Joel Barlow), 3:17

150 Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe) F Claudio Barbosa (Joel Barlow)

157 Scott Romano (Joel Barlow) F Max Saunders (Fairfield Ludlowe), 2:50

165 John Hall (Fairfield Ludlowe) F Anthony Azzara (Joel Barlow)

175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Robert Gaspar (Joel Barlow), 0:18

215 Andrew Lane (Fairfield Ludlowe) F Pierce Counter (Joel Barlow), 4:15

285 Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) F Connor Lee(Joel Barlow), 0:14

Platt 46, Westhill 30

106 Justin Bunnell (Platt) TF Colin Faranda (Westhill), 19-4

113 Jessus Gomez Hernandez   (Platt) F Mathias Leon (Westhill), 1:20

120 Mathew Grant-Jones (Platt) TF Sean Dao (Westhill), 18-1

126 Bryce Faranda (Westhill) F Cesar Rodriguez (Platt), 1:30

132 Adrian Gonzalez (Platt) F Erick Rodriguez (Westhill), 2:40

138 Joel Yaport   (Platt) TF Christopher Smith (Westhill), 17-1

144 William Brucker (Westhill) F Dominic Spears (Platt)

150 Anthony Lara (Platt) MD Case Clapps (Westhill), 11-1

157 Noah Laub (Platt) DEC Keshav Khanna (Westhill), 14-13

165 Hector Orellana (Westhill) F Zishawn Carraway (Platt)

175 Paul Arvoy (Westhill) F Jussiel Espinal Hernandez (Platt), 2:25

190 Isaiah Smith (Platt) F Ignacio Tolentino (Westhill), 4:30

215 Kevin Ruano (Westhill) F Wilfredo Hernandez Soto (Platt), 3:10

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