FCIAC Dual Meet Wrestling Results from Saturday, Jan. 4
Ridgefield 38, Fairfield Warde 33
106 Cole Desiano (Ridgefield) DEC Christian Bernal Mendoza (Fairfield Warde), 9-0
113 Carter Lanzilli (Ridgefield) F Jude Grammatico (Fairfield Warde), 2:20
120 Dylan Meyers (Ridgefield) DEC Boone Henry (Fairfield Warde), 14-2
126 James Westrick (Ridgefield) DEC Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde), 14-11
132 Simon Rodriguez (Ridgefield) DEC Paul Soracco (Fairfield Warde), 10-7
138 John Carrozza (Ridgefield) F Derek Massey (Fairfield Warde), 1:14
144 Leo Moore (Ridgefield) F Owen Sheiman (Fairfield Warde), 0:42
150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Luciano Tumminello (Ridgefield), 3:47
157 Louis Soracco (Fairfield Warde) DEC Lorenzo Lanzilli (Ridgefield), 7-5
165 Dylan O’Brian (Fairfield Warde) FHarrison Lovett (R), 1:47
175 Marcello Tumminello (Ridgefield) F Christian Lopez (FW), 0:36
190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Wyatt Podielsky (Ridgefield), 2:50
215 Liam Finneran (Fairfield Warde) F Jaidyn Chang (Ridgefield), 1:40
285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) F Mark Crowley (Ridgefield), 0:43
Fairfield Warde 56, Greenwich 17
106 Christian Bernal Mendoza (Fairfield Warde) TF Cody Griesmeyer (Greenwich), 20-3
120 Boone Henry (Fairfield Warde) DEC Mark Zolotarevsky (Greenwich), 6-4
126 Emmanuel Tertiropoulos (Greenwich) F Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde), 5:24
132 Anthony Panarella (Greenwich) F Ethen Gurner (Fairfield Warde), 5:04
138 Derek Massey (Fairfield Warde) TF Gaby Aliaga (Greenwich), 16-1
144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) F Sage Alexander (Greenwich)
157 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Eli Himelstein (Greenwich), 1:38
165 Dylan O’Brian (Fairfield Warde) F Jacob Akrongold (Greenwich)
175 Christian Lopez (Fairfield Warde) MD Alex Neitzell (Greenwich), 12-3
190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Jacob Steinhorn (Greenwich), 2:36
215 Benedetto Graziosi (Greenwich) F Liam Finneran (Fairfield Warde), 1:44
285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) DEC Colin Falla (Greenwich),
Fairfield Warde 55, Simsbury 22
106 Moses Olea-Sulivan (Simsbury) TF Cody Palmentiero (Fairfield Warde), 15-0
113 Jude Grammatico (Fairfield Warde) F Ethan Quinn (Simsbury), 1:56
120 Boone Henry (Fairfield Warde) MD Evan Angelo (Simsbury), 15-3
126 Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde) F Mick Granger (Simsbury), 5:50
132 Giuliano Sirianni (Simsbury) F Ethen Gurner (Fairfield Warde)
138 Coleman Finn (Simsbury) F Derek Massey (Fairfield Warde), 1:20
144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) F Kevin Wojtowicz (Simsbury), 2:27
150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Jude Hite (Simsbury), 3:45
175 Christian Lopez (Fairfield Warde) F Christos Alexopoulos (Simsbury), 1:27
190 Maximus Konopka (Simsbury) TF Cole Grenier (Fairfield Warde)
215 Liam Finneran (Fairfield Warde) F Brett Osborne (Simsbury), 2:44
285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) DEC Jaden Martin (Simsbury), 2-1
Ridgefield 52, Simsbury 28
106 Cole Desiano (Ridgefield) F Moses Olea-sulivan (Simsbury), 3:06
113 Ethan Quinn (Simsbury) F Carter Lanzilli (Ridgefield), 3:11
126 James Westrick (Ridgefield) F Grady Carroll (Simsbury), 0:55
132 Giuliano Sirianni (Simsbury) MD Brodie Block (Ridgefield), 10-1
138 John Carrozza (Ridgefield) MD Coleman Finn (Simsbury), 11-0
144 Leo Moore (Ridgefield) F Kevin Wojtowicz (Simsbury), 1:40
150 Luciano Tumminello (Ridgefield) F Jude Hite (Simsbury), 3:08
175 Marcello Tumminello (Ridgefield) F Christos Alexopoulos (Simsbury), 0:16
190 Maximus Konopka (Simsbury) F Wyatt Podielsky (Ridgefield), 3:04
215 Brett Osborne (Simsbury) F Jaidyn Chang (Ridgefield), 2:35
285 Jaden Martin (Simsbury) F Mark Crowley (Ridgefield), 0:37
Ridgefield 62, Greenwich 13
106 Cole Desiano (Ridgefield) F Cody Griesmeyer (Greenwich), 0:39
120 Dylan Meyers (Ridgefield) F Mark Zolotarevsky (Greenwich), 1:22
126 James Westrick (Ridgefield) F Emmanuel Tertiropoulos (Greenwich), 2:46
132 Anthony Panarella (Greenwich) DEC Brodie Block (Ridgefield), 10-4
138 John Carrozza (Ridgefield) TF Gaby Aliaga (Greenwich), 21-5
144 Leo Moore (Ridgefield) F Sage Alexander (Greenwich), 2:22
157 Lorenzo Lanzilli (Ridgefield) TF Eli Himelstein (Greenwich), 17-2
165 Lucas Locatelli (Ridgefield) MD Jacob Akrongold (Greenwich), 17-5
175 Marcello Tumminello (Ridgefield) F Alex Neitzell (Greenwich), 0:42
190 Wyatt Podielsky (Ridgefield) F Jacob Steinhorn (Greenwich), 1:53
215 Benedetto Graziosi (Greenwich) MD Jaidyn Chang (Ridgefield), 12-4
285 Colin Falla (Greenwich) F Mark Crowley (Ridgefield), 0:50
Wilton 41, Norwich Free Academy 35
120 Joshua Cuevas (Norwich Free Academy) F West Cerullo (Wilton), 4:46
126 Trevien Goldman (Wilton) DEC Jack Burton (Norwich Free Academy), 8-5
132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) TF Robert Prather (Wilton), 20-5
138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) F Daniel Costanzo (Wilton), 2:41
144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) DEC Michael Dexter (Norwich Free Academy), 12-7
150 Evan Christianson (Wilton) TF Savion Witherspoon (Norwich Free Academy), 20-5
157 Hayden Anderson (Norwich Free Academy) F Jordan Mattos Pereira (Wilton), 0:37
165 Naim Wallace (Norwich Free Academy) F Zachary Feldman (Wilton), 0:38
175 Isaac Rosado (Norwich Free Academy) F Emmett Sommer (Wilton), 2:40
190 Nicholas Mercado (Wilton) F Paul Smith (Norwich Free Academy), 5:47
215 August Furman (Wilton) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy), 1:00
285 Albert Furman (Wilton) F Jack ZeppierI (Norwich Free Academy), 1:26
Wilton 66, Joel Barlow 17
106 Saunder Anastasia (Wilton) F William Areklett (Joel Barlow), 1:30
113 Spencer Boatwalla (Wilton) F Dylan Vibbert (Joel Barlow), 0:54
120 Zackary Jhilal (Joel Barlow) F West Cerullo (Wilton), 3:36
126 Trevien Goldman (Wilton) F Jacob Hamlin (Joel Barlow), 0:55
132 Robert Prather (Wilton) F Benjamin Azzara (Joel Barlow), 0:43
138 Ryan Knob (Joel Barlow) TF Daniel Costanzo (Wilton), 15-0
144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) F Alex Krois (Joel Barlow), 1:35
150 Evan Christianson (Wilton) F Claudio Barbosa (Joel Barlow), 0:17
157 Scott Romano (Joel Barlow) F Jordan Mattos Pereira (Wilton), 1:24
165 Zachary Feldman (Wilton) F Anthony Azzara(Joel Barlow), 1:59
175 Emmett Sommer (Wilton) F Robert Gaspar (Joel Barlow), 1:02
215 August Furman (Wilton) F Pierce Counter (Joel Barlow), 2:49
285 Albert Furman (Wilton) F Connor Lee (Joel Barlow), 1:05
Wilton 45, Norwalk 36
113 Ricky Phommarath (Norwalk) F Spencer Boatwalla (Wilton), 4:40
120 Abdiel Brito (Norwalk) F West Cerullo (Wilton), 1:03
126 Trevien Goldman (Wilton) F Peter Pytel (Norwalk), 1:04
138 Rylee Donohue (Norwalk) F Daniel Costanzo (Wilton), 4:20
144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) F Salvatore Mattera (Norwalk), 0:22
175 Emmett Sommer (Wilton) F Daniel Cardenas (Norwalk), 0:48
190 Yancy Braxton (Norwalk) F Nicholas Mercado (Wilton), 1:00
215 Isiah Dominguez (Norwalk) F August Furman (Wilton), 0:23
285 Albert Furman (Wilton) DEC Mario Martinez (Norwalk), 11-7
Norwalk 42, Joel Barlow 39
113 Ricky Phommarath (Norwalk) F Dylan Vibbert (Joel Barlow), 1:20
120 Zackary Jhilal (Joel Barlow) MD Abdiel Brito (Norwalk), 15-2
126 Peter Pytel (Norwalk) F Jacob Hamlin (Joel Barlow)
132 Ryan Laing (Norwalk) F Benjamin Azzara (Joel Barlow)
138 Ryan Knob (Joel Barlow) TF Rylee Donohue (Norwalk), 20-2
144 Alex Krois (Joel Barlow) F Salvatore Mattera (Norwalk)
175 Daniel Cardenas (Norwalk) F Robert Gaspar (Joel Barlow)
215 Isiah Dominguez (Norwalk) F Pierce Counter (Joel Barlow)
285 Mario Martinez (Norwalk) F Connor Lee (Joel Barlow)
Westhill 64, Nonnewaug 17
106 Colin Faranda (Westhill) F Jake Maccione (Nonnewaug)
113 Mathias Leon (Westhill) F Logan Bohan (Nonnewaug), 1:00
120 Sean Dao (Westhill) F Roger Bohan (Nonnewaug), 3:43
126 Bryce Faranda (Westhill) F Indigo Kimball (Nonnewaug)
132 Mikolaj Molski (Westhill) F Julian Ocasio (Nonnewaug), 5:09
144 Durkin Stankevich (Nonnewaug) F William Brucker (Westhill), 1:15
150 Case Clapps (Westhill) TF Sean Crawford (Nonnewaug), 19-3 5:52
165 Hector Orellana (Westhill) F Sebastian Lechance (Nonnewaug), 1:00
175 Joey Bernardi (Nonnewaug) TF Paul Arvoy (Westhill), 18-1 3:42
190 Ignacio Tolentino (Westhill) F Aeden Rivera (Nonnewaug), 1:28
215 Kevin Ruano (Westhill) F Colton Allbright (Nonnewaug), 1:24
Norwich Free Academy 47, Norwalk 24
120 Joshua Cuevas (Norwich Free Academy) DEC Ricky Phommarath (Norwalk), 9-6
126 Brock Nowakowski (Norwich Free Academy) F Peter Pytel (Norwalk), 3:00
132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) DEC Ryan Laing (Norwalk), 4-2
138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) TF Rylee Donohue (Norwalk), 15-0
144 John Dexter (Norwich Free Academy) F Salvatore Mattera (Norwalk), 2:26
150 Savion Witherspoon (Norwich Free Academy) F Dylon Braxton (Norwalk), 5:47
175 Naim Wallace (Norwich Free Academy) F Daniel Cardenas (Norwalk), 3:42
190 Yancy Braxton (Norwalk) F Isaac Rosado (Norwich Free Academy), 0:53
215 Mario Martinez (Norwalk) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy), 3:30
285 Isiah Dominguez (Norwalk) F Jack Zeppieri (Norwich Free Academy), 0:25
Trumbull 61, Norwalk 18
113 Peter Koval (Trumbull) DEC Ricky Phommarath (Norwalk), 6-3
120 Nicolas Vives (Trumbull) F Abdiel Brito (Norwalk), 3:27
126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Peter Pytel (Norwalk), 1:32
132 Ryan Laing (Norwalk) F Ryan Brodacki (Trumbull), 1:10
138 Leonardo Vives (Trumbull) F Rylee Donohue (Norwalk), 1:56
144 Bisher Hiba (Trumbull) F Salvatore Mattera (Norwalk), 1:11
175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Daniel Cardenas (Norwalk)
190 Yancy Braxton (Norwalk) F Jakub Bykowski (Trumbull), 1:36
215 Isiah Dominguez (Norwalk) F Justin Asare (Trumbull), 1:01
285 Alex Kingan (Trumbull) MD Mario Martinez (Norwalk), 16-4
Trumbull 72, Wilton 6
106 Oscar Rodriquez (Trumbull) F Saunder Anastasia (Wilton), 1:09
113 Peter Koval (Trumbull) F Liam Boatwalla (Wilton), 1:22
120 Nicolas Vives (Trumbull) F West Cerullo (Wilton), 3:00
126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Trevien Goldman (Wilton), 1:43
132 Leonardo Vives (Trumbull) F Robert Prather (Wilton), 4:33
138 Ryan Brodacki (Trumbull) DEC Daniel Costanzo (Wilton), 8-4
144 Bisher Hiba (Trumbull) DEC Avner Wilson-Spiro (Wilton), 10-6
150 Shane Ryan (Trumbull) F Evan Christianson (Wilton), 2:49
157 Reid Peterson (Trumbull) F Jordan Mattos Pereira (Wilton), 1:18
165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Zachary Feldman (Wilton), 1:45
175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Emmett Sommer (Wilton)
190 Jakub Bykowski (Trumbull) F Nicholas Mercado (Wilton), 2:43
215 August Furman (Wilton) F Justin Asare (Wilton), 3:49
285 Alex Kingan (Trumbull) F Albert Furman (Wilton), 3:48
Trumbull 65, Norwich Free Academy 17
120 Nicolas Vives (Trumbull) F Joshua Cuevas (Norwich Free Academy), 5:45
126 Ibrahim Kadri (Trumbull) DEF Brock Nowakowski (Norwich Free Academy)
132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) TF Leonardo Vives (Trumbull), 18-3
138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) F Ryan Brodacki (Trumbull), 1:37
144 Bisher Hiba (Trumbull) F John Dexter (Norwich Free Academy), 2:33
150 Shane Ryan (Trumbull) TF Savion Witherspoon (Norwich Free Academy), 16-0
157 Reid Peterson (Trumbull) F Hayden Anderson (Norwich Free Academy), 2:33
165 Naim Wallace (Norwich Free Academy) F Jaret Zielinski (Trumbull), 1:38
175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Isaac Rosado (Norwich Free Academy), 3:41
190 Jakub Bykowski Trumbull) F Paul Smith (Norwich Free Academy), 1:27
215 Justin Asare (Trumbull) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy)
285 Alex Kingan (Trumbull) F Jack Zeppieri (Norwich Free Academy), 0:31
Trumbull 65, Joel Barlow 12
106 Oscar Rodriquez (Trumbull) F William Areklett (Joel Barlow)
113 Peter Koval (Trumbull) F Dylan Vibbert (Joel Barlow)
120 Nicolas Vives (Trumbull) TF Zackary Jhilal (Joel Barlow), 23-5
126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Jacob Hamlin (Joel Barlow)
132 Leonardo Vives (Trumbull) F Benjamin Azzara (Joel Barlow), 1:29
138 Ryan Knob (Joel Barlow) F Ryan Brodacki (Trumbull), 1:16
144 Bisher Hiba (Trumbull) F Alex Krois (Joel Barlow), 2:35
150 Shane Ryan (Trumbull) F Claudio Barbosa (Joel Barlow), 1:04
157 Scott Romano (Joel Barlow) DEC Reid Peterson (Trumbull), 6-4
165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Anthony Azzara (Joel Barlow)
175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Robert Gaspar (Joel Barlow), 1:02
215 Pierce Counter (Joel Barlow) DEC Justin Asare (Trumbull), 16-11
Trumbull 59, Fairfield Ludlowe 24
113 Peter Koval (Trumbull) F Adam Richer (Fairfield Ludlowe), 5:04
120 Nicolas Vives (Trumbull) F Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 1:11
126 Virgilio Sosa (Trumbull) F Matthew Volpe (Fairfield Ludlowe), 4:38
132 Ibrahim Kadri (Trumbull) TF John Nickell (Fairfield Ludlowe), 21-6
138 Leonardo Vives (Trumbull) F Max Shields (Fairfield Ludlowe), 4:33
144 Bisher Hiba (Trumbull) F Jared Goldstein (Fairfield Ludlowe), 2:23
150 Shane Ryan (Trumbull) F Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe), 1:09
157 Reid Peterson (Trumbull) F Aston Lee (Fairfield Ludlowe), 1:49
165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Alec Mertz (Fairfield Ludlowe), 5:43
175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Samuel Gubolin (Trumbull), 4:24
190 Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe) F Jakub Bykowski (Trumbull), 1:31
215 Andrew Lane (Fairfield Ludlowe) F Justin Asare (Trumbull), 1:51
285 Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) F Alex Kingan (Trumbull), 1:39
Fairfield Ludlowe 39, Wilton 29
106 Adam Richer (Fairfield Ludlowe) DEC Saunder Anastasia (Wilton), 5-3
120 West Cerullo (Wilton) DEC Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 10-7
126 Trevien Goldman (Wilton) TF Matthew Volpe (Fairfield Ludlowe), 17-2
132 John Nickell (Fairfield Ludlowe) DEC Robert Prather (Wilton), 12-9 OT
138 Daniel Costanzo (Wilton) DEC Max Shields (Fairfield Ludlowe), 5-0
144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) F Hardit Pahwa (Fairfield Ludlowe), 3:55
150 Evan Christianson (Wilton) F Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe), 2:37
157 Alec Mertz (Fairfield Ludlowe) DEC Jordan Mattos Pereira (Wilton), 8-4
165 John Hall (Fairfield Ludlowe) F Zachary Feldman (Wilton)
175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Emmett Sommer (Wilton), 2:38
190 Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe) F Nicholas Mercado (Wilton), 2:49
215 Andrew Lane (Fairfield Ludlowe) F August Furman (Wilton), 4:08
285 Sebastian Guzman (Ludlowe) F Albert Furman (Wilton), 2:46
Fairfield Ludlowe 45, Norwalk 36
113 Ricky Phommarath (Norwalk) F Adam Richer (Fairfield Ludlowe), 2:28
120 Abdiel Brito (Norwalk) F Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 5:49
126 Peter Pytel (Norwalk) F Matthew Volpe (Fairfield Ludlowe), 3:21
132 Ryan Laing (Norwalk) F John Nickell (Fairfield Ludlowe), 1:04
138 Rylee Donohue (Norwalk) F Steven Kaufman (Fairfield Ludlowe), 1:00
144 Hardit Pahwa (Fairfield Ludlowe) F Salvatore Mattera (Norwalk), 1:38
150 Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe) F Dylon Braxton (Norwalk), 2:45
165 Alec Mertz (Fairfield Ludlowe) F Bryner Quesada (Norwalk), 1:04
175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Daniel Cardenas (Norwalk), 1:28
190 Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe) F Yancy Braxton (Norwalk), 3:04
215 Isiah Dominguez (Norwalk) F Andrew Lane (Fairfield Ludlowe), 2:45
285 Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) DEC Mario Martinez (Norwalk), 9-5
Fairfield Ludlowe 47, Norwich Free Academy 27
120 Joshua Cuevas (Norwich Free Academy) MD Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 11-1
126 Elijah Kelly (Fairfield Ludlowe) TF Jack Burton (Norwich Free Academy), 17-2
132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) TF John Nickell (Fairfield Ludlowe), 20-5
138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) F Max Shields (Fairfield Ludlowe), 4:34
144 Jared Goldstein (Fairfield Ludlowe) DEC John Dexter (Norwich Free Academy), 2-1
150 Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe) MD Savion Witherspoon (Norwich Free Academy), 12-2
157 Hayden Anderson (Norwich Free Academy) F Max Saunders (Fairfield Ludlowe), 3:05
165 Naim Wallace (Norwich Free Academy) F John Hall (Fairfield Ludlowe)
175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Isaac Rosado (Norwich Free Academy), 1:55
190 Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe) TF Paul Smith (Norwich Free Academy), 21-5
215 Andrew Lane (Fairfield Ludlowe) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy)
285 Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) F Jack Zeppieri (Norwich Free Academy), 0:36
Fairfield Ludlowe 59, Joel Barlow 23
106 Adam Richer (Fairfield Ludlowe) F William Areklett (Joel Barlow), 2:40
113 Dylan Vibbert (Joel Barlow) F Jack Saunders (Fairfield Ludlowe)
126 Elijah Kelly (Fairfield Ludlowe) TF Jacob Hamlin (Joel Barlow), 15-0
132 John Nickell (Fairfield Ludlowe) F Benjamin Azzara (Joel Barlow), 1:35
138 Ryan Knob (Joel Barlow) TF Max Shields (Fairfield Ludlowe), 16-1
144 Jared Goldstein (Fairfield Ludlowe) F Alex Krois (Joel Barlow), 3:17
150 Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe) F Claudio Barbosa (Joel Barlow)
157 Scott Romano (Joel Barlow) F Max Saunders (Fairfield Ludlowe), 2:50
165 John Hall (Fairfield Ludlowe) F Anthony Azzara (Joel Barlow)
175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Robert Gaspar (Joel Barlow), 0:18
215 Andrew Lane (Fairfield Ludlowe) F Pierce Counter (Joel Barlow), 4:15
285 Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) F Connor Lee(Joel Barlow), 0:14
Platt 46, Westhill 30
106 Justin Bunnell (Platt) TF Colin Faranda (Westhill), 19-4
113 Jessus Gomez Hernandez (Platt) F Mathias Leon (Westhill), 1:20
120 Mathew Grant-Jones (Platt) TF Sean Dao (Westhill), 18-1
126 Bryce Faranda (Westhill) F Cesar Rodriguez (Platt), 1:30
132 Adrian Gonzalez (Platt) F Erick Rodriguez (Westhill), 2:40
138 Joel Yaport (Platt) TF Christopher Smith (Westhill), 17-1
144 William Brucker (Westhill) F Dominic Spears (Platt)
150 Anthony Lara (Platt) MD Case Clapps (Westhill), 11-1
157 Noah Laub (Platt) DEC Keshav Khanna (Westhill), 14-13
165 Hector Orellana (Westhill) F Zishawn Carraway (Platt)
175 Paul Arvoy (Westhill) F Jussiel Espinal Hernandez (Platt), 2:25
190 Isaiah Smith (Platt) F Ignacio Tolentino (Westhill), 4:30
215 Kevin Ruano (Westhill) F Wilfredo Hernandez Soto (Platt), 3:10