FCIAC Wrestling Results, Jan. 15-18: Warde tops Danbury in dual meet

Fairfield Warde 42, Danbury 26

Warde broke Danbury’s streak of wins over FCIAC teams which dated back to 1986.

106 Christian Bernal Mendoza (Fairfield Warde) DEC Robert Barry (Danbury), 10-5

113 Jude Grammatico (Fairfield Warde) F Bryan De Paz (Danbury), 1:05

120 Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde) F Anthony Valenzuela (Danbury), 3:56

126 Zach Brzoska (Fairfield Warde) DEC Jase Stanzione (Danbury), 7-2

132 Cristian Pote (Danbury) F Aidan Camarro (Fairfield Warde), 2:57

138 Victor Velez (Danbury) MD Paul Soracco (Fairfield Warde), 18-5

144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) DEC Declan Keefe (Danbury), 8-3

150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Anthony Farez (Danbury), 1:59

157 Louis Soracco (Fairfield Warde) DEC Emrick Henry (Danbury), 4-0

165 Harrison Muller (Danbury) MD Christian Lopez (Fairfield Warde), 12-4

175 Eric Coons (Danbury) F Dylan O’Brian (Fairfield Warde), 1:02

190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Acelin Ouellette  (Danbury), 1:42

215 Justin Barker (Danbury) F Liam Finneran (Fairfield Warde), 3:52

285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) DEF Jacob Galarza (Danbury)

Fairfield Warde 57, Bristol Eastern 21

106 Yussuf Bah (Bristol Eastern) F Cody Palmentiero (Fairfield Warde), 1:52

113 Jude Grammatico (Fairfield Warde) F Ramessis Santiago (Bristol Eastern), 1:18

120 Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde) F Devin Gao (Bristol Eastern), 0:53

126 Xavier Rozie (Bristol Eastern) DEC Boone Henry (Fairfield Warde), 9-7

132 Luke Viens (Bristol Eastern) F Aidan Camarro (Fairfield Warde), 1:29

138 Juan Florentino (Bristol Eastern) F Derek Massey (Fairfield Warde), 3:10

144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) F Matthew Ottani (Bristol Eastern), 2:24

150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Alex Szynal (Bristol Eastern), 3:00

157 Louis Soracco (Fairfield Warde) F Logan Shamper (Bristol Eastern), 1:15

165 Christian Lopez (Fairfield Warde) F Evan Kucenski (Bristol Eastern), 1:28

175 Dylan O’Brian (Fairfield Warde) F Honor Kim¬† (Bristol Eastern) 0:53

190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Ricardo Batista (Bristol Eastern), 1:18

215 Liam Finneran (Fairfield Warde) F Ryan Zavecz (Bristol Eastern), 0:45

285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) DEC Weston Williams (Bristol Eastern), 8-1

New Canaan 43, Notre Dame-WH 29

106 Kiernan Grillo (Notre Dame-West Haven) DEC Colin Cronk (New Canaan), 6-3

113 Gabe Sardone (Notre Dame-West Haven) TF John Baluyut (New Canaan), 18-0

120 Ellis Frey (New Canaan) F Nathan Lauer (Notre Dame-West Haven)

132 Stone Milligan (New Canaan) MD Brandon Madera (Notre Dame-West Haven), 12-4

138 Drew Mastronardi (New Canaan) DEC Christopher Medina-Romano (Notre Dame-West Haven), 6-0

144 JP Malafronte (Notre Dame-West Haven) DEC Parker Ivezaj (New Canaan), 12-9

150 Teddy Goetz (New Canaan) F Tyler Ciarleglio (Notre Dame-West Haven), 5:03

157 Alphonse Milano (Notre Dame-West Haven) F Lachlan Ivaneza (New Canaan), 1:52

165 Nicholas Mckeown (Notre Dame-West Haven) F Alexander Jimenez (New Canaan), 1:24

175 Dylan Mastroianni (New Canaan) F Carter Fitzpatrick (Notre Dame-West Haven), 1:21

190 Charlie O’Neil (New Canaan) F Enrique Perez (Notre Dame-West Haven), 3:19

285 Peter Brandt (New Canaan) F Nelson Davila (Notre Dame-West Haven), 1:26

Trumbull 80, Wethersfield 0

120 Nicolas Vives (Trumbull) F Min Liu (Wethersfield), 1:53

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Jacob Lis (Wethersfield), 1:50

132 Leonardo Vives (Trumbull) MD Alexander Ellegard (Wethersfield), 10-0

138 Gabriel Rojas (Trumbull) F Jeremy Quezada (Wethersfield), 1:52

144 Bisher Hiba (Trumbull) MD Yanuel Santos (Wethersfield), 14-5

157 Jaret Zielinski (Trumbull) F Brody Belgrove (Wethersfield), 2:40

165 Samuel Gubolin (Trumbull) F Rocco Colon (Wethersfield), 0:59

175 Jakub Bykowski (Trumbull) F Tyrice Wilson (Wethersfield), 0:37

190 Justin Asare (Trumbull) F Bogdan Dicicco (Wethersfield), 3:31

215 Jonathan Kubie (Trumbull) F Jackson Tinker (Wethersfield), 0:25

Trumbull 46, Stafford 27

106 John Bean (Stafford) DEC Oscar Rodriquez (Trumbull), 5-4

113 Peter Koval (Trumbull) F Andrew Irwin (Stafford), 0:18

120 Nicolas Vives (Trumbull) TF Nathan Kodzis (Stafford), 15-0

126 Derek Consolini (Stafford) F Ibrahim Kadri (Trumbull), 4:58

132 Leonardo Vives (Trumbull) F Kaiden Bobskill (Stafford), 5:31

138 Gabriel Rojas (Trumbull) TF Noah Perry (Stafford), 19-4

144 Bisher Hiba (Trumbull) DEC Seth Ives (Stafford), 16-13

150 Shane Ryan (Trumbull) F Dominic Curnan (Stafford), 0:57

157 Jaret Zielinski (Trumbull) DEC Tyler Wolf (Stafford), 6-4

165 Samuel Gubolin (Trumbull) F Tristan Follansbee (Stafford), 2:17

175 Kaiden Jellison (Stafford) F Jakub Bykowski (Trumbull), 1:35

190 Peyton Krah (Stafford) F Justin Asare (Trumbull), 1:44

215 Jonathan Kubie (Trumbull) F James Grover (Stafford), 1:25

285 Landon Langlois (Stafford) F Brandon Macura (Trumbull), 1:24

Trumbull 55, Rockville 12

113 Peter Koval (Trumbull) MD Frank Tenezaca (Rockville), 8-0

120 Edrick Bell-Murrell (Rockville) DEC Nicolas Vives (Trumbull), 7-2

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Caleb Hamilton (Rockville), 0:58

132 Leonardo Vives (Trumbull) DEC Yosuel Santiago (Rockville), 11-9

138 Gabriel Rojas (Trumbull) MD Lane Fluckiger (Rockville), 12-1

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Isaiah Campbell (Rockville), 3:44

150 Shane Ryan (Trumbull) F Zayden Barth (Rockville), 0:52

157 Sam Montgomery (Rockville) DEC Jaret Zielinski (Trumbull), 11-5

165 Samuel Gubolin (Trumbull) F Demir Sanford (Rockville), 0:52

175 Jakub Bykowski (Trumbull) DEC Kevin Kelleher (Rockville), 9-3

190 Justin Asare (Trumbull) TF Randall Sherman (Rockville), 17-0

215 Jonathan Kubie (Trumbull) F Mikhail Moreno (Rockville), 2:00

Trumbull 72, Longmeadow (MA) 9

106 Sean Macdonald (Longmeadow) F Oscar Rodriquez (Trumbull), 3:48

113 Peter Koval (Trumbull) F Ethan Kelly (Longmeadow), 1:40

120 Paul Macdonald (Longmeadow) DEC Nicolas Vives (Trumbull), 3-2

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Chris Cournoyer (Longmeadow), 1:09

150 Shane Ryan (Trumbull) F Jackson Dalessio (Longmeadow), 0:34

157 Jaret Zielinski (Trumbull) F Illias Rodriguez (Longmeadow), 2:47

215 Jonathan Kubie (Trumbull) F Gabe Grosh (Longmeadow), 3:10

Trumbull 57, Ledyard 23

106 Oscar Rodriquez (Trumbull) F Aidan Williams (Ledyard), 0:30

113 Peter Koval (Trumbull) F Talon Vanase (Ledyard), 1:38

120 Lukas Boxley (Ledyard) TF Nicolas Vives (Trumbull), 16-1

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Gavin Westkott (Ledyard), 0:15

132 Leonardo Vives (Trumbull) F Collin Rhodes (Ledyard), 5:05

138 Gabriel Rojas (Trumbull) F Josiah Estriplet (Ledyard), 4:52

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Noah Jones (Ledyard), 2:45

150 Shane Ryan (Trumbull) F Logan Storz (Ledyard), 0:28

157 Braxton Swanbeck (Ledyard) F Jaret Zielinski (Trumbull), 4:23

165 Ryan Taggart (Ledyard) F Samuel Gubolin (Trumbull), 2:25

175 Jakub Bykowski (Trumbull) F Brian Johnson (Ledyard), 1:59

190 Justin Asare (Trumbull) DEC Ephraim Medic (Ledyard), 9-5

215 Jonathan Kubie (Trumbull) F Kadin Mccarthy (Ledyard), 2:20

285 Aidan Schlimgenm (Ledyard) F Brandon Macura (Trumbull), 1:02

Trumbull 48, Enfield 34

113 Ares Bourque (Enfield) F Peter Koval (Trumbull), 1:18

120 Anthony Huard (Enfield) F Nicolas Vives (Trumbull), 1:52

126 Ethan Buonanducci (Enfield) F Ibrahim Kadri (Trumbull), 3:27

132 Marlon Andino (Enfield) MD Leonardo Vives (Trumbull), 19-7

138 Gabriel Rojas (Trumbull) F Zavier Bray (Enfield), 0:21

150 Shane Ryan (Trumbull) F Leon Soto hernandez (Enfield), 0:45

165 Samuel Gubolin (Trumbull) F Isaiah Lawrence (Enfield), 1:00

190 Jacob Beiler (Enfield) F Justin Asare (Trumbull), 1:26

215 Jonathan Kubie (Trumbull) F Jayden Troxler (Enfield), 1:54

Brien McMahon 52, Bridgeport co-op 21

113 Jocelyn Sanchez (Bridgeport co-op) F Andrew Nathanson (Brien McMahon), 2:22

132 Joe Calise (Brien McMahon) TF Kevin Nunes (Bridgeport co-op), 18-4

138 Oliver Garcia (Bridgeport co-op) DEC Jake Dichiara (Brien McMahon), 14-10

144 Jamon Smalls (Bridgeport co-op) F Sam Pavia (Brien McMahon), 2:56

150 Andrew Talbert (Brien McMahon) F Kamran Dickson (Bridgeport co-op), 5:22

157 Jonah Santalucia (Brien McMahon) F Sincere Rivas (Bridgeport co-op), 2:40

165 Rodelin Constant (Brien McMahon) F Paolo Moreno (Bridgeport co-op), 1:36

175 Charlie Pavia (Brien McMahon) F Michel Gil (Bridgeport co-op)

190 Jake Virgulak (Brien McMahon) TF Aaron Johnson (Bridgeport co-op), 17-2

215 Cristobal Barragan (Bridgeport co-op) F Yuself Eldigwy (Brien McMahon), 2:14

285 Maynor Lima (Brien McMahon) F Miguel Morales (Bridgeport co-op), 1:33

Dual meets – Wednesday, Jan. 15

Trumbull 52, Greenwich 15

106 Oscar Rodriquez (Trumbull) TF Cody Griesmeyer (Greenwich), 15-0

120 Mark Zolotarevsky (Greenwich) MD Nicolas Vives (Trumbull), 11-3

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) TF Isaac Bell (Greenwich), 18-2

132 Anthony Panarella (Greenwich) MD Leonardo Vives (Trumbull), 11-1

138 Gabriel Rojas (Trumbull) F Sage Alexander (Greenwich), 1:20

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Niko Bound (Greenwich), 1:55

150 Enzho Defreitas (Trumbull) DEC Jacob Rubenstein (Greenwich), 10-3

157 Shane Ryan (Trumbull) MD Eli Himelstein (Greenwich), 10-0

165 Jaret Zielinski (Trumbull) TF Jacob Akrongold (Greenwich), 20-2

175 Jakub Bykowski (Trumbull) F Benjamin Peden (Greenwich), 0:27

190 Justin Asare (Trumbull) F Jacob Steinhorn (Greenwich), 1:18

215 Benedetto Graziosi (Greenwich) MD Jonathan Kubie (Trumbull), 15-5

285 Colin Fala (Trumbull) DEC Alex Kingan (Greenwich), 4-1

Fairfield Warde 60, Fairfield Ludlowe 9

106 Adam Richer (Fairfield Ludlowe) DEC Cody Palmentiero (Fairfield Warde), 4-2

120 Jude Grammatico (Fairfield Warde) TF Micah Kelly (Fairfield Ludlowe), 20-4

126 Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde) DEC Elijah Kelly (Fairfield Ludlowe), 4-1

132 Aidan Camarro (Fairfield Warde) F John Nickell (Fairfield Ludlowe), 4:49

138 Christian Latimer (Fairfield Ludlowe) DEC Paul Soracco (Fairfield Warde), 12-2

144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) F Hardit Pahwa (Fairfield Ludlowe), 3:19

150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Abdelhamid Khannouchi (Fairfield Ludlowe), 1:25

157 Louis Soracco (Fairfield Warde) F John Hall (Fairfield Ludlowe), 1:03

165 Dylan O’Brian (Fairfield Warde) F Alec Mertz (Fairfield Ludlowe), 2:15

175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) DEC Brayden Levin (Fairfield Warde), 10-4

190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe), 1:36

215 Liam Finneran (Fairfield Warde) F Andrew Lane (Fairfield Ludlowe), 1:24

285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) MD Senastian Guzman (Fairfield Ludlowe), 11-2

Norwalk 42, Westhill 38

106 Isha Khanna (Westhill) DEC Nicole Marin Gonzalez (Norwalk), 7-4

113 Ricky Phommarath (Norwalk) F Colin Faranda (Westhill)

120 Sean Dao (Westhill) TF Abdiel Brito (Norwalk), 16-1

126 Ryan Laing (Norwalk) F Bryce Faranda (Westhill)

132 Rylee Donohue (Norwalk) F Erick Rodriguez (Westhill)

138 Christopher Smith (Westhill) F Lina Rodriguez (Norwalk)

144 William Brucker (Westhill) F Salvatore Mattera (Norwalk)

150 Case Clapps (Westhill) F Dylon Braxton (Norwalk)

157 Bryner Lizano Quesada (Norwalk) F Keshav Khanna (Westhill)

165 Hector Orellana (Westhill) F Gabriel Ortiz (Norwalk)

190 Yancy Braxton (Norwalk) F Ignacio Tolentino (Westhill)

215 Isiah Dominguez (Norwalk) F Kevin Ruano (Westhill)

285 Gabriel Rodriguez (Norwalk) F Jent Cruz (Westhill)

Wilton 41, St. Joseph 38

113 Juan Garcia (St Joseph) F Spencer Boatwalla (Wilton), 3:07

120 Dante Montagnesi (St Joseph) F West Cerullo (Wilton), 3:56

126 Trevien Goldman (Wilton) F Mateo Miranda (St Joseph), 3:47

132 Lucas Sotolongo (St Joseph) F Cash Kaiser (Wilton), 0:45

138 Robert Kammerman (St Joseph) TF Daniel Costanzo (Wilton), 18-3

144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) TF Grant Bolton (St Joseph), 21-6

150 John Maroney (St Joseph) F Lucas Kwait (Wilton), 3:32

157 Michael Maroney (St Joseph) DEC Evan Christianson (Wilton), 17-15

165 Liam Porter (Wilton) F Santiago Hidalgo (St Joseph), 2:41

175 Emmett Sommer (Wilton) F Richard Courville (St Joseph), 1:26

190 Nicholas Mercado (Wilton) F Sean Small (St Joseph), 1:49

215 August Furman (Wilton) F Bobby Calandro (St Joseph), 1:50

285 Lucas Kellogg (St. Joseph) F Albert Furman (Wilton), 3:34

Ridgefield 46, Staples 27

113 Gavin Donaldson (Staples) F Cole Desiano (Ridgefield), 3:54

120 Seamus Brannigan (Staples) F Carter Lanzilli (Ridgefield), 5:00

126 Dylan Meyers (Ridgefield) F Kai Schwartz (Staples), 1:49

138 John Carrozza (Ridgefield) F Jasper Haazen (Staples), 1:08

144 Leo Moore (Ridgefield) F Grady Mchugh (Staples), 4:00

150 Luciano Tumminello (Ridgefield) F Max Metcalfe (Staples), 0:58

157 Damian Rousseau (Staples) DEC Lorenzo Lanzilli (Ridgefield), 7-4

165 Lucas Locatelli (Ridgefield) MD Julian Rousseau (Staples), 14-6

175 Marcello Tumminello (Ridgefield) F Michael Sarelli (Staples), 0:43

190 Jessiah Jones (Staples) F Wyatt Podielsky (Ridgefield), 5:07