2024-25 FCIAC Boys Indoor Track and Field Championship Results

Team results: 1 Danbury 97, 2 Greenwich 80, 3 Staples 57, 4 Ridgefield 46, 5 Trumbull 44, 6 Norwalk and Ludlowe 20, 8 Westhill 18, 9 Bridgeport Central and Darien 16, 11 Stamford 14, 12 New Canaan and Brien McMahon 11, 14 Warde 10, 15 Wilton 5.

Individual results

4×200 relay: 1 Danbury (Tobeas Kelly, Rysaiah Saunders, Julian Farmer Campbell, Machai Henry), 1:34.54; 2 Greenwich 1:36.51; 3 Fairfield Ludlowe 1:36.91; 4 Stamford 1:37.88; 5 Darien 1:37.79; 6 Wilton 1:38.77

4×800 relay: 1 Ridgefield (Aidan Nelson, Trevor Fuller, Magnus Manley, Charles Lovett), 8:11.86; 2 Greenwich 8:13.60; 3 Staples 8:22.58; 4 Danbury 9:29.81; 5 Brien McMahon 8:30.50; 6 Trumbull 8:48.88

300: 1 Cameron Williams (Greenwich), 37.60; 2 Sebastian Perez (Trumbull), 37.78; 3 Michael Caruso (Norwalk), 38.44; 4 Jack Hannahfin (Greenwich). 38.77; 5 Ke’Jon Rhone (Bridgeport Central), 38.83; 6 Rysaiah Saunders (Danbury), 38.90

600: 1 Ryan Newcomb (Greenwich), 1:25,78; 2 Kevin Pennella (Bruen McMahon), 1:25.94; 3 Timothy Keane (Trumbull), 1:26.48; 4 Dylan Lash (Darien), 1:26.83; 5 Alexander Hannon (Danbury), 1:26.68; 6 James Cohen (Brien McMahon), 1:27.28

1,000: 1 Charles Lovett (Ridgefield), 2:35.43; 2 Kyle Jeffers (Danbury), 2:35.54; 3 Magnus Manley (Ridgefield), 2:35.70; 4 Morgan Samuel (Staples), 2:37.36; Ryan Boulanger (New Canaan), 2:38.55; 6 Andrew Sharron (Darien), 2:38.59

1,600: 1 Kyle Jeffers (Danbury), 4:28.56; 2 Michael Komisky (Danbury), 4:28.95; 3 Morgan Samuel (Staples), 4:29.29; 4 Dylan Jeliffe (Greenwich), 44:29.46; 5 Andrew Sharron (Darien), 4:29.50; 6 Ryan Boulanger (New Canaan), 4:30.86

3,200: 1 Samuel Zwick-Lavinsky (Staples), 9:42.76; 2 Benjamin Buchalter (Staples), 9:43.80; 3 Morgan Samuel (Staples), 10:00.54; 4 Michael Komisky (Danbury), 10:03.66; 5 Benjamin Webster (Greenwich), 10:05.71; 6 Hunter Menoni (Staples), 10:08.53

55 hurdles: 1 Owen Brum (Ludlowe), 8.14; 2 Dristan Munroe (Bridgeport Central), 8.22; 3 Christopher Pierre (Greenwich), 8.32; 4 Nathaniel Hordon (Staples), 8.40; 5 Emmanuel Then Rojas (Norwalk), 8.60; 6 Rysaiah Saunders (Danbury), 8.97

55 dash: 1 Machai Henry (Danbury), 6.41; 2 Ethan Hudson (Norwalk), 6.47; 3 Kieran Boyle (Ridgefield), 6.48; 4 Tobeas Kelly (Danbury), 6.60; 5 Marlo Heron (Stamford), 6.65; 6 William Tulloch (Greenwich), 6.86

SMR: 1 Ridgefield (Kieran Boyle, William Gallaway, Pierce Graber, Trevor Fuller), 3:46.20; 2 Danbury 3:46.71; 3 Greenwich 3:47.44; 4 Wilton 3:50.89; 5 Staples 3:51.39, 6 Trumbull 3:51.85

4×400 relay: 1 Greenwich (Jack Hannafin, William Tulloch, Daniel Silver, Cameron Williams), 3:41.46; 2 Trumbull 3:41.53; 3 Darien 3:43.73; 4 Staples 3:44.55; 5 New Canaan 3:46.11; 6 Danbury 3:47.84

Shot put: 1 Luke Kieffer (Warde), 46-06.25; 2 Daniel Nalbatian (Danbury), 45-02.50; 3 Dan McCarthy (Trumbull), 44-04.75; 4 Edgardo Torres (Norwalk), 43-07.25; 5 Luke Bernier (Staples), 43-03.25; 6 Jacob Mobley (Greenwich), 43-01

High jump: 1 Mason Sweeney (Trumbull), 6-04; 2 David Akinnubi (Greenwich), 6-02; 3 Rashidi Newton (Bridgeport Central), 6-00; 4 Nathaniel Hordon (Staples), 5;08; 5 Sam O’Keefe (Trumbull), 5-08; 6 Aeden Whitton (Trumbull), 5-08

Long jump: 1 Tobeas Kelly (Danbury), 21-06.0; 2 David Rojugbokan (Stamford). 20-01.0; 3 Joshua Villard (Westhill), 11-11.5; 4 Jakub Bednar (Ridgefield), 19-09.25; 5 David Akinnubi (Greenwich), 19-08.25; 6 Mason Sweeney (Trumbull), 19-07.25

Pole vault: 1 Sean Horrigan (Westhill), 13-00; 2 Miles Macklin (Danbury), 13-00; 3 Robert Frangione (New Canaan), 12-06; 4 Matthew Dawson (Ludlowe), 12-00; 5 Nate Elsner (Westhill), 12-00; 6 Brendan Houchin (Darien), 11-06