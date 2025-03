FCIAC places 33 players on boys and girls hockey All-State teams

CHSCA Boys Ice Hockey All-State

Division I

MVP: Bryce Lyden, New Canaan, Sr., F

First team

Mason Bloechle, Ridgefield, Sr., D

Boden Farmer, Greenwich, Jr., D

Brendon Harmon, New Canaan, Sr., G

Jack Marisca, Darien, Jr., F

Second team

Cole Breunig, St. Joseph, Sr., F

Angelo Ciminiello, Ridgefield, Sr., F

Rhett Davies, Fairfield co-op, Sr., D

Aidan Elders, Darien, Sr. F

Caden Mitchell, St. Joseph, Sr., D

George Persinger, Darien, Sr., D

Schafer Repsher, Darien, Sr., G

Brayden Robie, New Canaan, Sr., F

Division II

First team

Christopher Berlingo, Westhill/Stamford, Jr., D

Drew Kaufman, Trumbull, Jr., F

Second team

Dan Dedvukaj, Trumbull, Sr., G

Ian Duggan, Westhill/Stamford, Sr., F

Maxim Zelikman, Westhill/Stamford, Sr., F

Division III

First team

Nicholas Eberhart, Wilton, Sr., F

Harry Goodburn, Staples/Norwalk/McMahon, Sr., D

Devin Oliveri, Wilton, Jr., G

Cooper Paul, Staples/Norwalk/McMahon, Sr., F

Second team

Robert Baronowski, Wilton, Jr., D

Mac Lawton, Staples/Norwalk/McMahon, Jr., D

Nicholas Oliveri, Wilton, Sr., F

CHSGHA Girls Ice Hockey All-State

Player of the Year: Maddie Tully, New Canaan, Sr., F

First Team

Lila Fiorita, Darien, Jr., D

Adriana Gromelski, Darien, Soph., F

Serena O’Connor, New Canaan, Sr., F

Ashton Pinkernell, New Canaan, Jr., D

Aubrey Roth, Greenwich, Sr., F

Maddie Tully, New Canaan, Sr., F

Second Team

Izzy Haire, Darien, Sr., F

Lucy Kimberly, Trumbull, Jr., G

Parker Krotee, Darien, Sr., F