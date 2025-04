FCIAC Tennis Scoreboard for Week 1

Results for FCIAC boys and girks tennis for the first full weel of the 2025 season, April 14-17.

Thursday, April 17

Boys Tennis

Staples 7, Norwalk 0

Singles: Henry Grossberg (S) def. Andrei Orasanv 6-1, 6-4; Matthew Darien (S) def. Omar Bestiane 6-1, 6-1; Jonny Greenspan (S) def. Josh Hinojosa 6-0, 6-0; Staples won No. 4 singles via forfeit; Doubles: Ceballos-Cala/Jacob (S) def. Jimenez/Hernandez 6-0, 6-0; Staples won No, 2 and 3 doubles via forfeit

Westhill 6, Danbury 1

Singles: Rachit Jha (WH) def. Andre Ilordi 6-0, 1-6, 6-0; Daniel Giron (WH) def. Aditya Jesyula 6-3, 6-3; Aryaan Sadia (WH) def. George Pesantez 6-0, 6-3; Jack Boller (D) def. Vikas Penmesta 6-0, 6-1; Doubles: Eli Schwartz/Keeran Sritharan (WH) def. Wilmer Chimbo/Dylon Robinson 6-1, 6-0; Kartik Nayyar/ Krish Donekene (WH) def. Kylon Cabaguet/ Harush Lolla 6-0, 6-0; Niko Mischculing/Rohan Arun (WH) def. Adam Khan/Carlos Marquez 6-1, 6-1

Greenwich 7, Wilton 0

Singles: Alex Salib (G) def. Grayson Meyer 6-0, 6-0; Manuel Galli (G) def. Leo Capener 6-2, 6-2; Oliver Kwon (G) def. Phin Wayland 6-2, 6-2; Elias Orrell (G) def. Pranay Jalan 6-2, 6-4; Doubles: Rohan Mittal/Cole Frumin (G) def. Zack Coleman/Hans Greene 6-1, 6-1; Ishan Ambastha/Will Neuenfeldt (G) def. Jackson Lawrence/Liam Joy 6-1, 6-4; Jake Orbanowski/Ryan Stanton (G) def. Carson Lee/Will Brynes 6-3, 6-1

Darien 7, Stamford 0

Singles: Rowan Bepler (D) def. Jonah Lotstein 7-6 (7-4), 6-7 (4-7), 10-6; Rithik Melwani (D) def. David Kaplan 6-3, 6-1; Evan Goodrich (D) def. Gabe Lesser 6-1, 6-0; Lucian Middleton (D) def. Will Amerio 6-0, 6-0; Doubles: Dallas White/Henry Johnson (D) def. Eshwar Karthick/Brian Watson 6-0, 6-0; Foster Graseck/Max Beck/ert (D) def. Nadav Coll/Martin Gomez 6-0, 6-1; Will Panda/Kieran Graseck (D) def. Dan Sandford/Krish Saravanan 6-0, 6-0

Fairfield Warde 7, Bridgeport Central 0

Singles: William Bentley (FW) def. Tony Nivelo 6-1, 6-0; Callum Sizer (FW) def. Jameson Reseau 6-2, 6-0; Tyler Feinstein (FW) def. Howayne Gayne 6-1, 6-0; Nate Stellato (FW) def. Vittor Nascimento 6-0, 6-0; Doubles: Colm Johnston/Pranav Quarve (FW) def. Edwin Menendez/Czequiel Lopez 6-0, 6-1; Sassu Barborek/Jonah Amster (FW) def. Fernando Marin/Brandon Zecua 6-0, 6-0; Joey Briener/Ronny Guaraca (FW) def. Samuel Berrato/Klein Pasteur 6-0, 6-1

New Canaan 7, Fairfield Ludlowe 0

Ridgefield 7, St. Joseph 0

Trumbull 7, Brien McMahon 0

Girls Tennis

Fairfield Ludlowe 4, New Canaan 3

Singles: Lean Zheng (NC) def. Mairead Kelly 6-4, 6-1; Elle Seaver (FL) def. Natalia Landberg 6-2, 7-5; Lucy Day (FL) def. Maryn Plumb 6-1, 6-2; Amy Meng (NC) def. Coco Biggs 6-4, 6-4; Doubles: Paige Seaver/Ellery Walker (FL) def. Camryn Lee/Sophie Adamczyk 7-6, 6-4; Caitlin Smith/Allegra Early (FL) def. Christina Carr/Bella Caleba 4-6, 6-1, 6-3; Lucy Bench/Sofia Giammarco (NC) def. Lizzie Myers/Blakely La Greca 7-6, 2-6, 10-5

Ridgefield 7, St. Joseph 0

Singles: Owen Dulecki (R) def. Sydney Lombard 6-2, 6-3; Olivia Giannettino (R) def. Cate Conlon 6-0, 6-4; Parker Prokopczyk (R) def. Jane Pfennigwerth 6-3, 6-1; Ava Murdock (R) def. Abby Angier 4-6, 6-4, 7-5; Doubles: Siri Sobocinski/Adele Nixon (R) def. Amy DeCarro/Edey Cumelo 6-4, 7-5; Rocio Sanz/Julia Jolly (R) def. Lizzi Barzonttini/Ana Cristodero 6-7 (5-7), 6-3, 6-3; Rilynn Mahoney/Veda Rosenzweig (R) def. Allison Sondoval/Vera Desperata 6-1, 6-0

Trumbull 4, Brien McMahon 3

Singles: Ria Beri (T) def. Ashlee Coloma 6-2, 6-1; Paula Rosales (BM) def. Andrea Joseph 6-4, 3-6, 7-5; Lucy Jurkiewicz (BM) def. Naima Estime 7-6 (7-1), 6-3; Erin Martini (T) def. Samantha Abella 6-3, 6-0; Doubles: Zoe Ingbar/Joanna Elnachi (BM) def. Charlotte Nguyen/Julia Kantor-Register 6-4, 7-6 (7-5); Sara Liptak and Emma Brodie (T) def. Caitlyn Jacobsen and Priya Patel 3-6, 7-5, 6-0; Arshia Mamidanna and Amelia Dueck (T) def. Kate Kolman and Wania Chowdhry 7-5, 6-3

Fairfield Warde 7, Bridgeport Central 0

Singles: Elisa Tunaru (FW) def. Alexandra Aragon (BC) 6-0, 6-0; Emerson Mannello (FW) def. Sophia Vallejo (BC) 6-0, 6-0; Sophia Vancho (FW) def. Bianca Moreira (BC) 6-0, 6-0; Katie McWhinnie (FW) def. Emma Adrovic (BC) 6-0, 6-2; Doubles: Francesca Tortorello/Ahla Sheikh (FW) def Heidi Setiadi/Sydney Woods (BC) 6-0, 6-1; Hannah Lewis/Mia Bransby Zachary (FW) def Linh Ngo/Aylin Rojas (BC) 6-0, 6-0; Mahin Sheikh/Maria Murphy (FW) def Katherine Kounnavong/Hailey Tineo (BC) 6-0, 6-0

Greenwich 7, Wilton 0

Singles: Shining Sun (G) def. Ava Rose Hebstreith 6-0, 6-1; Caitlin Mahoney (G) def. Michelle Yabalkarov 6-0, 6-0; Izzy Everett (G) def. Moline Rathore 6-0, 6-1; Avery Li (G) def. Shia Borelli 6-0, 6-0; Doubles: Yume Inagawa/Cameron Sowter (G) def. Abby Byrnes/Gabby Torres 6-0, 6-0; Emme Pecorin/Bella Barban (G) def. Courtney Allen/Pieper Markowski 6-2, 7-6; Elin Ever/Olivia Popp (G) def. Ashley O’Donnell/Grace Johnson 6-1, 6-4

Danbury 6, Westhill 1

Staples 7, Norwalk 0

Wednesday, April 16

Boys Tennis

Danbury 7, Abbott Tech 0

Singles: Andre Ilardi (D) def. Bruce Medina 8-0; Aditya Josyula (D) def. Jean-Pierre Rivera 8-5; George Pesantez (D) def. Pablo Villa 8-3; Jack Bolle (D) def. Edvin Prieto 8-2; Doubles: Wilmer Chimbo/Dylan Robineson-D’Imperio (D) def. Alex Anderson/Angelo Nunziata 8-6; Kylan Cataquet/Hendrey Chen (D) def. Glenn Lopez/Gustavo Firmino 8-3; Dmitri Herzegovitch/Daniel Wiseman (D) won No. 3 doubles 8-3

New Canaan 7, Norwalk 0

Singles: Rowan Richey Elliot (NC) def. Andrei Orasanu 6-3, 6-3; Charlie Firneno (NC) def. Omar Bestiane 6-1, 6-4; Roman D’Andrea (NC) def. Josh Hinojosa 6-1, 6-1; Elliot Walls (NC) def. Peter Hernandez 6-0, 6-0; Norwalk forfeited the three doubles matches

Brien McMahon 5, Stamford 2

Singles: Jonah Lotstein (S) def. Tommy Caviness 6-0,6-2; David Kaplan (S) def. Aidan Miller 7-5, 6-0; Anay Mundra (BM) def. Gabriel Lesser 6-0, 6-3; Noah Grob (BM) def. William Amero 6-0, 6-1; Doubles: Ajay Senthil/Johan Barrera (BM) def. Krish Kaushal Saravanan/Eshwar Karthick 6-1, 6-0; Thomas Manna/Matthew Little (BM) def. Brian Watson/Martin Gomez 6-1, 6-0; Zachary Neer/Japjot Sethi (BM) def. Daniel Sandford/Sebastian Perez Garcia 6-1, 6-0

Girls Tennis

Danbury 7, Abbott Tech 0

Singles: Sydney Radachowski (D) def. Emily Guzman 6-0, 6-0; Amelia Schweitzer (D) def. Heslyn Vasquez 6-0, 6-0; Stephanie Reyes-Espana (D) def. Jasmarie Celis 6-0, 6-0; Altana Perez-Flores (D) def. Madison Jackson 6-0, 6-0; Doubles: Leisha Sutadhar/Gabriella Judnarine (D) def. Maria Camargo/Lindsay Guaman 6-0, 6-1; Jeanavieve Hannon/Sheila Andrade (D) def. Giselle Solorzano/Sharee Priar 6-1, 6-3; Karen Chalco/Sarah Pacheco (D) def. Ebelle Reina/Cassandra Tapia 6-1, 6-1

Darien 7, Stamford 0

Singles: Julia Glowania (D) def. Maria Rivera 6-0, 6-0; Scarlett O’Malley (D) def. Allison Benavides 6-0, 6-2; Andrea Coppe (D) def. Camila Aguilar 6-0, 6-3; Sydney Johnson (D) def. Damiela Hernandez 3-6, 7-6 (7), 10-2; Doubles: Lucy Best/Sara Droogan/Lucy Best (D) def. Liz Toussaint-Brown/Mira Paul 6-4, 6-0; Hannah Perkins/Lily Keehlwetter (D) def. Julia Berja/Amelia Battikha 6-1, 6-1; Ava Gupta/Marlowe Corcoran (D) def. Vanessa Amsellem/Leyla Dinc 6-2, 6-2

New Canaan 7, Norwalk 0

Singles: Natalia Lundberg (NC) def. Maha Elbahr 6-1, 6-1; Maryn Plumb (NC) def. Nicole Marasco 6-2, 6-3; Amy Meng (NC) def. Andrea Charles 6-0, 6-0; Aama Gupta (NC) def. Lauren Cogt 6-0, 6-0; Doubles: Sophie Adamczyk/Camryn Lee (NC) def. Makayla Williams/Gabby LaTorre 6-0, 6-0; Christina Carr/Bella Calaba (NC) def. Anasia Coleman/Sofia Valencia 6-0, 6-1; Olivia Vellante/Sophia Giammarco (NC) def. Juliana McCurdy/Rachel Meek 6-0, 6-0

Tuesday, April 15

Boys Tennis

Westhill 4, Ridgefield 3

Singles: Rachit Jha (R) def. Nathanael Campos 6-0, 6-1; Patrick Krasuki (W) def. Niko Mischuknig 1-6, 6-0, 6-4; Saksham Behl (R) def. Sebastian Nterno 6-2, 1-6, 6-4; Evan Warholak (W) def. Vikas Pamidella 6-0, 6-2; Doubles: Aakarsh Patel/Vishal Baskar (W) def. Eli Schultz/ Ayaan Sadiq 6-3, 4-6, 6-2; Ridgefield won No. 2 doubles; Westhill won No. 3 doubles

Staples 7, Brien McMahon 0

Singles: Derek Hafiz (S) def. Tommy Caviness 6-0, 6-0; Robert Jacob (S) def. Aidan Miller 6-1, 6-2; Alex Cozzolino (S) def. Any Mundra 6-2, 6-2; Jonny Greenspan (S) def. Noah Grob 6-1, 6-0; Doubles: Sebastian Elizondo/Lucas Ceballos-Cala (S) def. Ajay Senthil/Japjot Sethi 6-0, 6-0; Alekos Vergakis/Shreyas Gorre (S) def. Zachary Neer/Matthew Little 6-0, 6-0’ Henry Grossberg/Matthew Darien (S) def. Matteo Valiante/Krish Shah 6-0, 6-0

Darien 5, Wilton 2

Singles: Rithik Melwani (D) def. Grayson Meyer 6-1, 6-1; Rowan Bepler (D) def. Leo Capener 6-0, 6-0; Phin Wayland (W) def. Kaan Koop 7-6 (8-6), 5-7, 6-3; Prankay Jalan (W) def. Han Palaniappan 3-6, 6-3, 10-8; Doubles: Dallas White/Oscar Barton (D) def. Zack Coleman/Hans Greene 6-3, 6-7 (7-9), 6-1; Foster Graseck/Joshua Liu (D) def. Jackson Lawrence/Liam Joy 6-2, 6-4; Henry Johnson/Kieran Graseck (D) def. Carson Lee/Will Byrnes 6-1, 3-6, 11-9

Greenwich 7, St. Joseph 0

Singles: Alex Salib (G) def. Tommy Rizzitelli 6-0, 6-2; Adam McFarlane (G) def. Wes Vartelis 6-0, 6-0; Amir Fischer (G) def. Braiden Smith 6-0, 6-0; Milo Russo (G) def. Neng Jia 6-0, 6-0; Greenwich won the three doubles matches via forfeit

Girls Tennis

Fairfield Ludlowe 6, Danbury 1

Singles: Sydney Radachowsky (D) def. Mairead Kelly 6-4, 6-4; Elle Seaver (FL) def. Emila Schweitzer 6-4, 6-0; Lucy Day (FL) def. Stephanie Reyes 6-0, 6-2; Coco Biggs (FL) def. Aitana Perez 6-4, 6-1; Doubles: Paige Seaver/Ellery Walker (FL) def. Leisha Sutadhar/Gabriella Judnarine 6-0, 6-1; Caitlin Smith/Allegra Early (FL) def. Himaja Terala/Jenavieve Hannon 6-0, 6-0; Lizzie Myers/Blakely La Greca (FL) def. Sheila Andrade/Sarah Pacheco 6-0,6-0

Greenwich 7, St. Joseph 0

Singles: Shining Sun (G) def. Sydney Lombard 6-0, 6-0; Caitlin Mahoney (G) def. Jane Pfenningwerth 6-0, 6-0; Elin Ever (G) def. Abby Angier 6-0, 6-1; Doubles: Yume Inagawa/Cameron Sowter (G) def. Amy Decaro/Edey Cumello 6-0, 6-0; Emme Pecorin/Maddy Wilber (G) def. Lizzie Barzottini/Ana Cristodero 6-0, 6-0; Abigail Vandervoorn/Audrey Waite (G) def. Allison Sandoval/Vera Desperalta 6-0, 6-0

Wilton 4, Darien 3

Singles: Julia Glowania (D) def. Ava Rose Hebstreith 6-0, 6-1; Scarlett O’Malley (D) def. Michelle Yabalkarov 6-4, 6-3; Mohini Rathore (W) def. Luli Escajadillo 6-4, 7-6 (3); Andrew Coppe (D) def. Shia Borelli 6-3, 6-2; Doubles: Abby Byrnes/Gabby Torres (W) def. Sara Droogan/Lucy Best 6-1, 6-2; Courtney Allen/Pieper Markowski (W) def. Caitlin Cronin/Hannah Perkins 6-4, 6-3; Mia decore/Ellery Worst (W) def. Sydney Johnson/Giovanna Pistone 6-1, 6-4;

Fairfield Warde 7, Trumbull 0

Singles: Elisa Tunaru (FW) def. Ria Beri 6-0, 6-0; Emerson Mannello (FW) def. Andrea Joseph 6-0, 6-0; Ria Pattini (FW) def. Naima Estime 6-1, 6-1; Sophia Vancho (FW) def. Charlotte Nguyen 6-0, 6-0; Doubles: Fran Tortorello/Hannah Lewis (FW) def. Ella Mui/Anqi Wang 6-1, 6-2; Mia Bransby-Zachary/Maria Murphy (FW) def. Nora Lehman/Erin Martini 6-0, 6-0; Katie McWhinnie/Alice Rudy (FW) def. Julia Kantor-Register/Arshia Mamidanna 6-3, 3-6, 10-5 (super tiebreak)

Stamford 7, Bridgeport Central 0

Singles: Maria Rivera (S) def. Alexandra Argon 6-2, 6-0; Allison Benavides (S) def. Sophia Vallejo 6-0, 6-0; Camila Aguilar (S) def. Emma Adrovic 6-1, 6-0; Daniela Hernandez (S) def. Corey Jiang 6-0, 6-2; Doubles: Liz Toussaint-Brown/Chloe Simner (S) def. Heidi Setiadi/Sydney Woods 6-1, 6-0; Mira Paul/Amelia Battikha (S) def. Ugh Ngo/Aylin Rojas 6-0, 6-0; Vanessa Amsellem/Ava Pismennaya (S) def. Katherine Kounnavony/Aiyonna Burgos 6-0, 6-0

Ridgefield 5, Westhill 2

Staples 7, Brien McMahon 0

Monday, April 14

Boys Tennis

Staples 4, New Canaan 3

Singles: Jackson Mountford (NC) def. Noah Wolff 6-0, 5-7, 6-1; Julian Doshi (NC) def. Sebastian Elizondo 7-6, 4-6, 6-2; Roger Rosales (NC) def. Robert Jacob 6-3, 6-1; Kieran Anand (S) def. Rowan Richey-Elliot 5-7, 6-1, 6-2; Doubles: Brett Lampert/Aleko Vergakis (S) def. Tommy Fox/Keck MacIver 6-1, 6-4; Mattie Guadarrama/Shreyas Gorre (S) def. Grady Campo/Grayson Sieghart 6-3, 6-4; Lucas Ceballos-Cala/Matt Darien (S) def. Jake Lee/Andrew Liebau 6-1, 7-6

Darien 6, Westhill 1

Singles: Kai Collins (D) def. Rachit Jah 3-6, 6-0, 6-4; Rithik Meenalli (D) def. Daniel Gilson 6-0, 6-0; Rowan Begley (D) def. Niko Mischuklutig 6-0, 6-4; Luke Tavesko (D) def. Keeran Thiritharan 6-1, 4-6, 7-5; Doubles: Dallas White/Oscar Barton (D) def. Ayaan Sadig/Eli Schwartz 7-6, 6-4; Jake Liprin/Aryan Monte (WH) def. Foley Chruscok/Joshua Liu 6-3, 3-6, 6-4; Will Panda/Hari Palanalappan (D)) def. Kairav Nayyar/Krish Doniera 6-1, 6-1

Ridgefield 7, Bridgeport Central 0

Singles: Nathaniel Campos (R) Jameson Reseau 6-1, 6-0; Aakash Patel (R) Howayne Gayle 6-0, 6-0; Lucas Reiner (R) Edwin Melendez 6-0, 6-0; Elias Warholak (R) def. Ezeqiuel Lopez 6-0, 6-0; Doubles: Vishal Basker/Henry Resnick (R) def. Fernando Marin/Sam Berreto 6-0, 6-0; Sebastian Utomo/Walter Treat (R) def. Max Setal/Zach Bryan 6-0, 6-0; Ridgefield won No. 3 doubles by forfeit

Trumbull 7, Danbury 0

Greenwich 7, Fairfield Ludlowe 0

Fairfield Warde 7, St. Joseph 0

Wilton 7, Norwalk 0

Girls Tennis

Greenwich 5, Fairfield Ludlowe 2

Singles: Mairead Kelly (FL) def. Shining Sun 7-6, 6-1; Caitlin Mahoney (G) def. Elle Seaver 7-5, 6-4; Lucy Day (FL) def. Izzy Everett 1-6, 7-6, 10-7; Avery Li (G) def. Coco Biggs 6-1, 6-1. Doubles: Yume Inagawa/Cameron Sowter (G) def. Paige Seaver/Ellery Walker 6-3, 7-5; Emme Pecorin/Maddy Wilber (G) def. Caitlin Smith/Allegra Early 6-4, 7-5; Bella Barban/Olivia Popp (G) def. Lizzie Meyers/Blakely La Greca 6-3, 7-5

Wilton 7, Norwalk 0

Singles: Ava Rose Herbstrieth (W) def. Nicole Marasso 6-1, 6-3; Michelle Yabalkarov (W) def.d Sofia Valencia 6-0, 6-0; Mohini Rathore (W) def. Andrea Charles 6-0, 6-0; Shia Borelli (W) def. Lauren Vogt 6-0, 6-0; Doubles: Abby Byrnes/Gabby Torres (W) def. Malcayla Williams/Gabby Latorre 6-0, 6-0; Courtney Allen/Pieper Markowski (W) def. Raniah Imran/Juliana McCurday 6-0, 6-0; Julia Nanos/Izzy Kriger (W) def. Ariasia Coternam/Rachel Meek 6-0, 6-0

Staples 4, New Canaan 3

Singles: Leah Zheng (NC) def. Tatum Keefe 6-0, 6-1; Natalia Lundberg (NC) def. Amelia Berkowitz 3-6, 6-0, ret.; Liv Lazar (S) def. Amy Meng 6-1, 6-1; Aanya Gandhi (S) def. Maryn Plumb 4-6, 6-2, 6-0; Doubles: Rhiya Anand/Lola Lamensdorf (S) def. Camryn Lee/Bella Calabela 6-4, 6-4; Christina Carr/Sophie Adamczyk (NC) def. Isabel Alfageme/Rachel Guzman 7-6, (7-5), 6-4; Dylan Lehrer/Azita Vazhayil (S) def. Lucy Bench/Sofia Giammarco 7-6, 4-6, 7-6

Darien 7, Westhill 0

Singles: Julia Glowania (D) def. Nathalie Gueguen 6-0, 6-0; Scarlett O’Malley (D) def. Maddy Rosenhaft 6-0, 6-0; Luli Escajadillo (D) def. Kelly Ortiz 6-1, 6-0; Andrea Coppe (D) def. Audrey Li 6-0, 6-0; Doubles: Lucy Best/Sara Droogan (D) def. Abby Romaine/Xiomara Galvan 6-0, 6-0; Caitlin Cronin/Hannah Perkins (D) def. Sofia Frascatore/Sierra Champ 6-0, 6-0; Sydney Johnson/Giovanna Pistone (D) def. Maddie Champ/Sophia Sperazza 6-0, 6-1

Ridgefield 7, Bridgeport Central 0

Fairfield Warde 5, St. Joseph 2

Danbury 5, Trumbull 2

Stamford 7, Brien McMahon 0