2025 FCIAC Girls Golf Individual Championship

Played at CC of New Canaan, Par 34-36 70

Lauren Livesay New Canaan 40-39 79 (Won with par of first playoff hole)

(Won with par of first playoff hole) Ellery Talbot Greenwich 37-42 79

Erica Laurentino Trumbull 38-44 82

Maris Branyan Trumbull 43-40 83

Paige McKenna Warde 43-41 84

Ally Bauer Greenwich 44-41 85

Carielle D’Elisa New Canaan 46-40 86

Maxie Mirin New Canaan 41-46 87

Saanvi Karkarlapudi Wilton 42-46 88

Dillon Shannon Darien 44-44 88

Lily Mohr New Canaan 43-49 92

Rachel Pontoriero Staples 42-50 92

Adrianna Smagacz Trumbull 52-45 97

Sofia Coppola Darien 47-51 98

Payson England Darien 54-45 99

Molly Zengo Darien 45-54 99

Lucy Lowman Ridgefield 49-53 102

Anamika Martins Ludlowe 54-48 102

Eileen Bossio St Joes 44-60 104

Katelynn Mitchell Staples 53-53 106

Charley Brower Danbury 60-63 123