FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 1

Tuesday, Sept. 2
Boys Soccer
Ridgefield 4, Bridgeport Central 0
Goals: Ronan Hanley 2, Liam Kristan 1, Jayden Lee, 1
Assists: Jake Margulies 2, James McAndrews 1, Jayden Lee 1
Stamford 3, Brien McMahon 1
Goals: Rory O’Callahan 2, Jason Chien 1
Assists: Matthew Atiencia 1, Eric Luini 1
Westhill 1, Darien 1
Norwalk 2, Wilton 1
Danbury 2, Trumbull 0
Greenwich 3, Fairfield Ludlowe 0
Goals: Luzuriaga 2, Bonilla 1
Fairfield Warde 3, St. Joseph 2
Staples 1, New Canaan 0
Girls Soccer
Wilton 3, Norwalk 0
Goals: Izzy Kaoud, Isla Richie, Olivia Edwards
Assists: Jax Copolla 2
Ridgefield at Notre Dame Prep, 6 p.m.
Wednesday, Sept. 3
Girls Soccer
Brien McMahon at Stamford, 4 p.m.
Darien at Westhill, 4 p.m.
New Canaan at Staples, 4 p.m.
Ridgefield at Bridgeport Central, 4 p.m.
Trumbull at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Greenwich, 5 p.m.
St. Joseph at Fairfield Warde, 6 p.m.
Thursday, Sept. 4
Boys Soccer
Brien McMahon at Staples, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Danbury, 4 p.m.
Ridgefield at Westhill, 4 p.m.
Darien at Wilton, 4:30 p.m.
Greenwich at St. Joseph, 4:30 p.m.
Stamford at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
New Canaan at Norwalk, 7 p.m.
Trumbull at Fairfield Warde, 7 p.m.
Friday, Sept. 5
Girls Soccer
Bridgeport Central at Stamford, 4 p.m.
Westhill at Ridgefield, 4 p.m.
Staples at Brien McMahon, 4:15 p.m.
Danbury at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
St. Joseph at Greenwich, 5 p.m.
Fairfield Warde at Trumbull, 5:30 p.m.
Wilton at Darien, 6 p.m.
Norwalk at New Canaan, 6:30 p.m.
Saturday, Sept. 6
Boys Soccer
Trumbull at Hall, 10:30 a.m.
Ridgefield at Simsbury, 11 a.m.
Westhill at East Hartford, 11:30 a.m.
Enfield at Staples, noon
Danbury at Wethersfield, 1:15 p.m.
Wethersfield at Danbury, 1:15 p.m.
Stamford at Conard, 4 p.m.