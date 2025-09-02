FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 1

Tuesday, Sept. 2

Boys Soccer

Ridgefield 4, Bridgeport Central 0

Goals: Ronan Hanley 2, Liam Kristan 1, Jayden Lee, 1

Assists: Jake Margulies 2, James McAndrews 1, Jayden Lee 1 

Stamford 3, Brien McMahon 1

Goals: Rory O’Callahan 2, Jason Chien 1

Assists: Matthew Atiencia 1, Eric Luini 1

Westhill 1, Darien 1

Norwalk 2, Wilton 1

Danbury 2, Trumbull 0 

Greenwich 3, Fairfield Ludlowe 0

Goals: Luzuriaga 2, Bonilla 1

Fairfield Warde 3, St. Joseph 2

Staples 1, New Canaan 0

Girls Soccer

Wilton 3, Norwalk 0

Goals: Izzy Kaoud, Isla Richie, Olivia Edwards

Assists: Jax Copolla 2

Ridgefield at Notre Dame Prep, 6 p.m.

Wednesday, Sept. 3

Girls Soccer

Brien McMahon at Stamford, 4 p.m.

Darien at Westhill, 4 p.m.

New Canaan at Staples, 4 p.m.

Ridgefield at Bridgeport Central, 4 p.m.

Trumbull at Danbury, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Greenwich, 5 p.m.

St. Joseph at Fairfield Warde, 6 p.m.

Thursday, Sept. 4

Boys Soccer

Brien McMahon at Staples, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Danbury, 4 p.m.

Ridgefield at Westhill, 4 p.m.

Darien at Wilton, 4:30 p.m.

Greenwich at St. Joseph, 4:30 p.m.

Stamford at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

New Canaan at Norwalk, 7 p.m.

Trumbull at Fairfield Warde, 7 p.m.

Friday, Sept. 5

Girls Soccer

Bridgeport Central at Stamford, 4 p.m.

Westhill at Ridgefield, 4 p.m.

Staples at Brien McMahon, 4:15 p.m.

Danbury at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.

St. Joseph at Greenwich, 5 p.m.

Fairfield Warde at Trumbull, 5:30 p.m.

Wilton at Darien, 6 p.m.

Norwalk at New Canaan, 6:30 p.m.

Saturday, Sept. 6

Boys Soccer

Trumbull at Hall, 10:30 a.m.

Ridgefield at Simsbury, 11 a.m.

Westhill at East Hartford, 11:30 a.m.

Enfield at Staples, noon

Danbury at Wethersfield, 1:15 p.m.

Wethersfield at Danbury, 1:15 p.m.

Stamford at Conard, 4 p.m.

Leave a Comment