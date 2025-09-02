FCIAC Boys Golf Scoreboard and Schedule for Week 3

Tuesday, Sept. 2

Ludlowe 156, Stamford 171 (Sterling Farms)

Darien 155, Wilton 168 (Woodway CC)

Staples 143, Brien McMahon 160 (Longshore GC)

McMahon: Tyler Dunn 36, Max Wilson 39, Chris Uva 42, Mac Lawton 43, Noah Welte 43

Staples: Philip Sullivan 33, James Moneyhon 35, Lukas Snow 37, Gus Palmer 38, Chris Taylor 38

New Canaan 155, Greenwich 161 (CC of New Canaan)

New Canaan: George Ives 37, Henry King 38, Ryan Shih 39, Wyatt Rotchford 41, Jack Regan 42

Greenwich: Lucas Eveno 36 (Medalist), Will Neuenfeldt 37, Ryan Nordin 43, Trey Ingarra 45, Hayden Odelfelt 45

Ridgefield 152, Danbury 164 (Richter Park)

Westhill at Norwalk (Oak Hills), 3 p.m.

Wednesday, Sept. 3

Danbury at Westhill (EG Brennan GC), 3 p.m.

Warde at Brien McMahon (Oak Hills), 3 p.m.

Darien at Ludlowe (Smith Richardson), 3 p.m.

Wilton at St. Joseph (Tashua Knolls), 3:10 p.m.

Norwalk at New Canaan (CC of New Canaan), 3:30 p.m.

Thursday, Sept. 4

Danbury at Warde (Smith Richardson), 3 p.m.

Ridgefield at St. Joseph (Tashua Knolls), 3:10 p.m.

Westhill at Staples (Longshore GC), 3:15 p.m.

Stamford at New Canaan (CC of New Canaan), 3:30 p.m.

