FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 2

Monday, Sept. 8
Boys Soccer
Darien at Stamford, 4 p.m.
Norwalk at Staples, 4 p.m.
St. Joseph at Ridgefield, 4 p.m.
Trumbull at Brien McMahon, 4 p.m.
Westhill at Danbury, 4 p.m.
New Canaan at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Wilton at Greenwich, 5 p.m.
Fairfield Warde at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Girls Soccer
Staples at Norwalk, 6:30 p.m.
Tuesday, Sept. 9
Girls Soccer
Bridgeport Central at Fairfield Warde, 4 p.m.
Danbury at Westhill, 4 p.m.
Ridgefield at St. Joseph, 4 p.m.
Stamford at Darien, 4 p.m.
Brien McMahon at Trumbull, 5:30 p.m.
Greenwich at Wilton, 6 p.m.
Fairfield Ludlowe at New Canaan, 6:30 p.m.
Wednesday, Sept. 10
Boys Soccer
Danbury at Brien McMahon, 4 p.m.
Darien at St. Joseph, 4 p.m.
Norwalk at Ridgefield, 4 p.m.
Staples at Stamford, 4 p.m.
Bridgeport Central at Greenwich, 5 p.m.
Westhill at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Wilton at Trumbull, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at New Canaan, 6:30 p.m.
Thursday, Sept. 11
Girls Soccer
Brien McMahon at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Westhill, 4 p.m.
Greenwich at Bridgeport Central, 4 p.m.
New Canaan at Fairfield Warde, 4 p.m.
Stamford at Staples, 4:30 p.m.
Trumbull at Wilton, 6 p.m.
Ridgefield at Norwalk, 6:30 p.m.
Friday, Sept. 12
Boys Soccer
Greenwich at New Canaan, 6:30 p.m.
Girls Soccer
St. Joseph at Darien, 4 p.m.
Saturday, Sept. 13
Boys Soccer
Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
Stamford at Ridgefield, 10 a.m.
Westhill at Fairfield Warde, 10 a.m.
Bridgeport Central at Trumbull, 11 a.m.
Staples at Darien, 2 p.m.
Danbury at Wilton, 4:30 p.m.
St. Joseph at Norwalk, 7 p.m.
Girls Soccer
New Fairfield at Danbury, 10 a.m.
Westhill at Bunnell, 11 a.m.
Glastonbury at Fairfield Warde, 12:30 p.m.
Brien McMahon at Weston, 2 p.m.
Staples at Notre Dame Prep, 6 p.m.