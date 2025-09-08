FCIAC Boys Golf Scoreboard and Schedule for Week 4

Monday, Sept. 7

Greenwich at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.

Tuesday, Sept. 8

St. Joseph at Stamford (Sterling Farms GC), 2:20 p.m.

Darien at Danbury (Richter Park), 2:30 p.m.

Fairfield Warde at Norwalk (Oak Hills), 3 p.m.

New Canaan at Ridgefield (Ridgefield GC), 3 p.m.

Brien McMahon at Trumbull (Tashua Knolls), 3:15 p.m.

Wednesday, Sept. 9

Westhill at Fairfield Warde (Smith Richardson), 2:50 p.m.

Darien at Brien McMahon (Oak Hills), 3 p.m.

Staples at Stamford (Sterling Farms), 3 p.m.

St. Joseph at Greenwich (Griffith E Harris GC), 3:10 p.m.

Fairfield Prep at New Canaan (CC of New Canaan), 3:30 p.m.

Thursday, Sept. 10

Norwalk at Danbury (Richter Park), 2:30 p.m.

Darien at Ridgefield (Ridgefield GC), 3 p.m.

Staples at Fairfield Warde (Smith Richardson), 3 p.m.

Stamford at Greenwich (Griffith E Harris GC), 3:15 p.m.

Fairfield Ludlowe at St. Joseph (Tashua Knolls), 3:15 p.m.

Trumbull at New Canaan (CC of New Canaan), 3:30 p.m.

