FCIAC Football Scoreboard for Week 1

Thursday, Sept. 11

Southington 35, Brien McMahon 0

Friday, Sept. 12

Danbury 35, Hamden 21

Greenwich 31, Fairfield Prep 14

Fairfield Ludlowe 38, Notre Dame-West Haven at Fairfield Ludlowe 34

Wilton 42, Bethel 0

Fairfield Warde 42, Simsbury 20

Ridgefield 14, Platt 10

Staples 17, Glastonbury 3

Trumbull 12, NFA 3

Norwalk 41, East Hartford 21

Darien 35, Naugatuck 0

New Canaan 30, Newtown 10

Saturday, Sept. 13

Wilbur Cross at Bridgeport Central, 11 a.m.

Harding at Stamford, Noon

DanielHand at St. Joseph, 1:30 p.m.

Crosby at Westhill, 2 p.m.

