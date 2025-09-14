FCIAC Boys Golf Scoreboard and Schedule for Week 5

Monday, Sept. 15

Greenwich at Darien (Wee Burn CC), 3 p.m.

Ridgefield at Staples (Longshore GC), 3:15 p.m.

Tuesday, Sept. 16

Brien McMahon at Stamford (Sterling Farms GC), 2:20 p.m.

New Canaan at Danbury (Richter Park), 2:30 p.m.

Trumbull at Norwalk (Oak Hills GC), 3 p.m.

Ridgefield at Fairfield Ludlowe (Smith Richardson GC), 3 p.m.

Darien at St. Joseph (Tashua Knolls GC), 3:10 p.m.

Staples at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.

Wednesday, Sept. 17

Norwalk at Darien (CC of Darien), 3 p.m.

St. Joseph at Westhill (EG Brennan GC), 3 p.m.

New Canaan at Brien McMahon (Oak Hills GC), 3 p.m.

Greenwich at Fairfield Warde (Smith Richardson GC), 3 p.m.

Fairfield Prep at Trumbull (Tashua Knolls GC), 3:15 p.m.

Thursday, Sept. 18

Brien McMahon at Danbury (Richter Park), 2:30 p.m.

Trumbull at Fairfield Warde (Smith Richardson GC), 3 p.m.

Fairfield Prep at Ridgefield (Ridgefield GC), 3 p.m.

Stamford at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.

New Canaan at Staples (Longshore GC), 3:30 p.m.

Leave a Comment