FCIAC Volleyball, Field Hockey Scoreboard and Schedule for Week 3

Monday, Sept. 15

Volleyball

Westhill at Darien, 4 p.m.

Norwalk at Wilton, 5:45 p.m.

Field Hockey

Staples at New Canaan, 4 p.m.

Westhill at Ridgefield, 4 p.m.

Greenwich at Fairfield Warde, 4:30 p.m.

Tuesday, Sept. 16

Volleyball

Fairfield Warde at St. Joseph, 4 p.m.

Stamford at Brien McMahon, 4 p.m.

Staples at New Canaan, 4 p.m.

Greenwich at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

Danbury at Trumbull, 5:30 p.m.

Bridgeport Central at Ridgefield, 5:45 p.m.

Field Hockey

Stamford at St. Joseph, 4 p.m.

Danbury at Trumbull, 5:30 p.m.

Darien at Wilton, 6:15 p.m.

Wednesday, Sept. 17

Field Hockey

Staples at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Darien at Fairfield Warde, 4 p.m.

Brien McMahon at Greenwich, 4 p.m.

Thursday, Sept. 18

Volleyball

Brien McMahon at Staples, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Danbury, 4 p.m.

Bridgeport Central at Stamford, 4:30 p.m.

Greenwich at St. Joseph, 4:30 p.m.

New Canaan at Norwalk, 4:30 p.m.

Darien at Wilton, 5:45PM

Ridgefield at Westhill, 6 p.m.

Trumbull at Fairfield Warde, 6 p.m.

Field Hockey

St. Joseph at Greenwich, 4 p.m.

New Canaan at Ridgefield, 4 p.m.

Danbury at Westhill, 4 p.m.

Wilton at Norwalk, 6:30 p.m.

Friday, Sept. 19

Volleyball

Norwalk at Staples, 4 p.m.

St. Joseph at Ridgefield, 5:45 p.m.

Field Hockey

Trumbull at Brien McMahon, 4 p.m.

Fairfield Warde at Stamford, 4 p.m.

Danbury at Wilton, 5:30 p.m.

Saturday, Sept. 20

Volleyball

New Canaan at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.

Trumbull at Brien McMahon, 10:30 a.m.

Westhill at Danbury, 11:00 a.m.

Bridgeport Central at Fairfield Warde, 11:30 a.m.

Wilton at Greenwich, noon

Darien at Stamford, 12:30 p.m.

Field Hockey

Pomperaug at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.

Norwalk at Joel Barlow, 10 a.m.

Darien at Manheim Township, 1 p.m.

Staples at Kingsway Regional, 5 p.m.

