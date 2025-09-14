FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 3

Monday, Sept. 15

Girls Soccer

Darien at Staples, 4 p.m.

Norwalk at St. Joseph, 4 p.m.

Wilton at Danbury, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 4:15 p.m.

Ridgefield at Stamford, 4 p.m.

Trumbull at Bridgeport Central, 4 p.m.

Fairfield Warde at Westhill, 4:30 p.m.

New Canaan at Greenwich, 5 p.m.

Tuesday, Sept. 16

Boys Soccer

Brien McMahon at Westhill, 4 p.m.

Greenwich at Staples, 4 p.m.

St. Joseph at Bridgeport Central, 4 p.m.

Stamford at Danbury, 4:30 p.m.

Ridgefield at Fairfield Warde, 5 p.m.

New Canaan at Wilton, 6:00 p.m.

Trumbull at Darien, 6:00 p.m.

Fairfield Ludlowe at Norwalk, 7 p.m.

Wednesday, Sept. 17

Girls Soccer

Bridgeport Central at St. Joseph, 4 p.m.

Danbury at Stamford, 4 p.m.

Fairfield Warde at Ridgefield, 4 p.m.

Westhill at Brien McMahon, 4:15 p.m.

Darien at Trumbull, 5:30 p.m.

Staples at Greenwich, 6:30 p.m.

Wilton at New Canaan, 6:30 p.m.

Norwalk at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Thursday, Sept. 18

Boys Soccer

Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 4 p.m.

Fairfield Warde at Danbury, 4 p.m.

New Canaan at Stamford, 4 p.m.

Ridgefield at Brien McMahon, 4 p.m.

Norwalk at Westhill, 4:30 p.m.

Wilton at Staples, 4:30 p.m.

Darien at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

Friday, Sept. 19

Boys Soccer

Trumbull at Greenwich, 5 p.m.

Girls Soccer

St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 3:30 p.m.

Bridgeport Central at Darien, 4 p.m.

Brien McMahon at Ridgefield, 4 p.m.

Greenwich at Trumbull, 4 p.m.

Staples at Wilton, 6:00 p.m.

Westhill at Norwalk, 6:30 p.m.

Saturday, Sept. 20

Boys Soccer

Stamford at Conard, 10 a.m.

Girls Soccer

Holy Cross at Darien, 1 p.m.

