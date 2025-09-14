FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 3

Monday, Sept. 15
Girls Soccer
Darien at Staples, 4 p.m.
Norwalk at St. Joseph, 4 p.m.
Wilton at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 4:15 p.m.
Ridgefield at Stamford, 4 p.m.
Trumbull at Bridgeport Central, 4 p.m.
Fairfield Warde at Westhill, 4:30 p.m.
New Canaan at Greenwich, 5 p.m.
Tuesday, Sept. 16
Boys Soccer
Brien McMahon at Westhill, 4 p.m.
Greenwich at Staples, 4 p.m.
St. Joseph at Bridgeport Central, 4 p.m.
Stamford at Danbury, 4:30 p.m.
Ridgefield at Fairfield Warde, 5 p.m.
New Canaan at Wilton, 6:00 p.m.
Trumbull at Darien, 6:00 p.m.
Fairfield Ludlowe at Norwalk, 7 p.m.
Wednesday, Sept. 17
Girls Soccer
Bridgeport Central at St. Joseph, 4 p.m.
Danbury at Stamford, 4 p.m.
Fairfield Warde at Ridgefield, 4 p.m.
Westhill at Brien McMahon, 4:15 p.m.
Darien at Trumbull, 5:30 p.m.
Staples at Greenwich, 6:30 p.m.
Wilton at New Canaan, 6:30 p.m.
Norwalk at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.
Thursday, Sept. 18
Boys Soccer
Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 4 p.m.
Fairfield Warde at Danbury, 4 p.m.
New Canaan at Stamford, 4 p.m.
Ridgefield at Brien McMahon, 4 p.m.
Norwalk at Westhill, 4:30 p.m.
Wilton at Staples, 4:30 p.m.
Darien at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Friday, Sept. 19
Boys Soccer
Trumbull at Greenwich, 5 p.m.
Girls Soccer
St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 3:30 p.m.
Bridgeport Central at Darien, 4 p.m.
Brien McMahon at Ridgefield, 4 p.m.
Greenwich at Trumbull, 4 p.m.
Staples at Wilton, 6:00 p.m.
Westhill at Norwalk, 6:30 p.m.
Saturday, Sept. 20
Boys Soccer
Stamford at Conard, 10 a.m.
Girls Soccer
Holy Cross at Darien, 1 p.m.