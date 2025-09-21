FCIAC Boys Golf Scoreboard and Schedule for Week 5

Monday, Sept. 22

Staples at Darien (Wee Burn CC), 3 p.m.

Fairfield Prep at Greenwich (Round Hill CC), 3 p.m.

Wednesday, Sept. 24

Darien at Westhill (EG Brennan GC), 3 p.m.

Ridgefield at Brien McMahon (Oak Hills GC), 3 p.m.

Wilton at Fairfield Ludlowe (Smith Richardson GC), 3 p.m.

Staples at Trumbull (Tashua Knolls GC), 3:15 p.m.

Fairfield Warde at New Canaan (CC of New Canaan), 3:30 p.m.

Thursday, Sept. 25

St. Joseph at Norwalk (Oak Hills GC), 3 p.m.

Wilton at Ridgefield (Ridgefield GC), 3 p.m.

Westhill at Greenwich (Griffith E Harris GC), 3:10 p.m.

Fairfield Ludlowe at Staples (Longshore GC), 3:15 p.m.

