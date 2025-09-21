FCIAC Volleyball, Field Hockey Scoreboard and Schedule for Week 4

Monday, Sept. 22

Volleyball

Greenwich at King School, 3:30 p.m.

Trumbull at Southington, 3:30 p.m.

Norwalk at Bassick, 5:30 p.m.

Wednesday, Sept. 24

Volleyball

Darien at St. Joseph, 4 p.m.

Brien McMahon at Simsbury, 6:15 p.m.

Field Hockey

Norwalk at New Canaan, 4 p.m.

Ridgefield at Fairfield Warde, 6 p.m.

Trumbull at Wilton, 6:15 p.m.

Thursday, Sept. 25

Volleyball

Danbury at Brien McMahon, 4 p.m.

Fairfield Warde at New Canaan, 4 p.m.

Bridgeport Central at Greenwich, 4:30 p.m.

Westhill at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

Staples at Stamford, 5:30 p.m.

Wilton at Trumbull, 5:30 p.m.

Norwalk at Ridgefield, 5:45 p.m.

Field Hockey

Brien McMahon at Westhill, 4 p.m.

Cheshire at Ridgefield, 5 p.m.

Staples at Darien, 6 p.m.

Fairfield Ludlowe at Greenwich, 6:30 p.m.

Friday, Sept. 26

Field Hockey

St. Joseph at Danbury, 4 p.m.

New Canaan at Darien, 5:30 p.m.

Fairfield Warde at Joel Barlow, 7 p.m.

Saturday, Sept. 27

Volleyball

Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.

St. Joseph at Norwalk, 10 a.m.

Staples at Darien, 10 a.m.

Greenwich at New Canaan, 10:30 a.m.

Bridgeport Central at Trumbull, 11:30 a.m.

Danbury at Wilton, 11:30 a.m.

Westhill at Fairfield Warde, noon

Stamford at Ridgefield, 2:15 p.m.

Field Hockey

Fairfield Warde at Norwalk, 10 a.m.

Stamford at Trumbull, 10 a.m.

Fairfield Ludlowe at Westhill, noon

Glastonbury at Wilton 3 p.m.

