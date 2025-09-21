FCIAC Volleyball, Field Hockey Scoreboard and Schedule for Week 4

Monday, Sept. 22
Volleyball
Greenwich at King School, 3:30 p.m.
Trumbull at Southington, 3:30 p.m.
Norwalk at Bassick, 5:30 p.m.
Wednesday, Sept. 24
Volleyball
Darien at St. Joseph, 4 p.m.
Brien McMahon at Simsbury, 6:15 p.m.
Field Hockey
Norwalk at New Canaan, 4 p.m.
Ridgefield at Fairfield Warde, 6 p.m.
Trumbull at Wilton, 6:15 p.m.
Thursday, Sept. 25
Volleyball
Danbury at Brien McMahon, 4 p.m.
Fairfield Warde at New Canaan, 4 p.m.
Bridgeport Central at Greenwich, 4:30 p.m.
Westhill at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Staples at Stamford, 5:30 p.m.
Wilton at Trumbull, 5:30 p.m.
Norwalk at Ridgefield, 5:45 p.m.
Field Hockey
Brien McMahon at Westhill, 4 p.m.
Cheshire at Ridgefield, 5 p.m.
Staples at Darien, 6 p.m.
Fairfield Ludlowe at Greenwich, 6:30 p.m.
Friday, Sept. 26
Field Hockey
St. Joseph at Danbury, 4 p.m.
New Canaan at Darien, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at Joel Barlow, 7 p.m.
Saturday, Sept. 27
Volleyball
Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
St. Joseph at Norwalk, 10 a.m.
Staples at Darien, 10 a.m.
Greenwich at New Canaan, 10:30 a.m.
Bridgeport Central at Trumbull, 11:30 a.m.
Danbury at Wilton, 11:30 a.m.
Westhill at Fairfield Warde, noon
Stamford at Ridgefield, 2:15 p.m.
Field Hockey
Fairfield Warde at Norwalk, 10 a.m.
Stamford at Trumbull, 10 a.m.
Fairfield Ludlowe at Westhill, noon
Glastonbury at Wilton 3 p.m.