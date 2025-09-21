FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 4

Monday, Sept. 22

Girls Soccer

Stamford at New Canaan, 3:30 p.m.

Amistad at Norwalk, 4:30 p.m.

Wednesday, Sept. 24

Boys Soccer

Westhill at Stamford, 4 p.m.

Danbury at Greenwich, 5 p.m.

St. Joseph at Trumbull, 5:30 p.m.

Staples at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

Darien at New Canaan, 6:30 p.m.

Norwalk at Brien McMahon, 7 p.m.

Wilton at Ridgefield, 7 p.m.

Girls Soccer

Bridgeport Central at Harding-Bassick, 4 p.m.

Norwalk at Brien McMahon, 5 p.m.

Thursday, Sept. 25

Boys Soccer

Fairfield Ludlowe at Fairfield Warde, 7 p.m.

Girls Soccer

Bridgeport Central at Staples, 4 p.m.

Greenwich at Danbury, 4 p.m.

New Canaan at Darien, 4 p.m.

Stamford at Westhill, 4 p.m.

Trumbull at St. Joseph, 4 p.m.

Ridgefield at Wilton, 4:15 p.m.

Fairfield Ludlowe at Fairfield Warde, 5 p.m.

Friday, Sept. 26

Boys Soccer

Brien McMahon at New Canaan, 3:30 p.m.

Stamford at Trumbull, 4 p.m.

Westhill at St. Joseph, 4 p.m.

Greenwich at Darien, 4:30 p.m.

Bridgeport Central at Wilton, 5:30 p.m.

Danbury at Norwalk, 7 p.m.

Saturday, Sept. 27

Boys Soccer

Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 10 a.m.

Staples at Fairfield Warde, 1 p.m.

Girls Soccer

Ridgefield at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.

Stamford at Trumbull, 10 a.m.

New Canaan at Brien McMahon, 11 a.m.

Norwalk at Danbury, 11 a.m.

Wilton at Bridgeport Central, 11 a.m.

Fairfield Warde at Staples, noon

St. Joseph at Westhill, 2:30 p.m.

Leave a Comment