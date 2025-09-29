FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 5

Monday, Sept. 29

Boys Soccer

Bridgeport Central at Brien McMahon, 4 p.m.

Fairfield Warde at Darien, 4 p.m.

Greenwich at Stamford, 4 p.m.

Staples at Fairfield Ludlowe, 5:00 p.m.

Norwalk at Trumbull, 5:30 p.m.

St. Joseph at Wilton, 6:30 p.m.

Westhill at New Canaan, 6:30 p.m.

Danbury at Ridgefield, 7 p.m.

Girls Soccer

Darien at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Trumbull at Norwalk, 6:30 p.m.

Tuesday, Sept. 30

Girls Soccer

Brien McMahon at Bridgeport Central, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.

New Canaan at Westhill, 4 p.m.

Wilton at St. Joseph, 4:30 p.m.

Ridgefield at Danbury, 6 p.m.

Wednesday, Oct. 1

Girls Soccer

Stamford at Greenwich, 3:30 p.m.

Friday, Oct. 3

Boys Soccer

Brien McMahon at St. Joseph, 4 p.m.

Darien at Danbury, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Stamford, 4 p.m.

Trumbull at Staples, 4 p.m.

Wilton at Westhill, 4:15 p.m.

Ridgefield at Greenwich, 5 p.m.

New Canaan at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

Fairfield Warde at Norwalk, 7 p.m.

Girls Soccer

Brien McMahon at St. Joseph, 3 p.m.

Bridgeport Central at New Canaan, 4 p.m.

Saturday, Oct. 4

Girls Soccer

Stamford at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.

Danbury at Darien, 11 a.m.

Staples at Trumbull, 11 a.m.

Norwalk at Fairfield Warde, noon

Westhill at Wilton, 12:30 p.m.

Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.

