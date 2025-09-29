FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 5

Monday, Sept. 29
Boys Soccer
Bridgeport Central at Brien McMahon, 4 p.m.
Fairfield Warde at Darien, 4 p.m.
Greenwich at Stamford, 4 p.m.
Staples at Fairfield Ludlowe, 5:00 p.m.
Norwalk at Trumbull, 5:30 p.m.
St. Joseph at Wilton, 6:30 p.m.
Westhill at New Canaan, 6:30 p.m.
Danbury at Ridgefield, 7 p.m.
Girls Soccer
Darien at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Trumbull at Norwalk, 6:30 p.m.
Tuesday, Sept. 30
Girls Soccer
Brien McMahon at Bridgeport Central, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.
New Canaan at Westhill, 4 p.m.
Wilton at St. Joseph, 4:30 p.m.
Ridgefield at Danbury, 6 p.m.
Wednesday, Oct. 1
Girls Soccer
Stamford at Greenwich, 3:30 p.m.
Friday, Oct. 3
Boys Soccer
Brien McMahon at St. Joseph, 4 p.m.
Darien at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Stamford, 4 p.m.
Trumbull at Staples, 4 p.m.
Wilton at Westhill, 4:15 p.m.
Ridgefield at Greenwich, 5 p.m.
New Canaan at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at Norwalk, 7 p.m.
Girls Soccer
Brien McMahon at St. Joseph, 3 p.m.
Bridgeport Central at New Canaan, 4 p.m.
Saturday, Oct. 4
Girls Soccer
Stamford at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
Danbury at Darien, 11 a.m.
Staples at Trumbull, 11 a.m.
Norwalk at Fairfield Warde, noon
Westhill at Wilton, 12:30 p.m.
Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.