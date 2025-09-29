FCIAC Volleyball, Field Hockey Scoreboard and Schedule for Week 5

Monday, Sept. 29

Field Hockey

Darien at Danbury, 4 p.m.

St. Joseph at Staples, 4 p.m.

Tuesday, Sept. 30

Volleyball

Bridgeport Central at St. Joseph, 4 p.m.

Greenwich at Staples, 4 p.m.

Trumbull at Darien, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Norwalk, 4:30 p.m.

Stamford at Danbury, 4:30 p.m.

New Canaan at Wilton, 5:45 p.m.

Brien McMahon at Westhill, 6 p.m.

Ridgefield at Fairfield Warde, 6 p.m.

Field Hockey

Trumbull at New Canaan, 4 p.m.

Wilton at Ridgefield, 4 p.m.

Stamford at Brookfield, 4:30 p.m.

Greenwich at Mamroneck (NY), 5 p.m.

Fairfield Ludlowe at Fairfield Warde, 6 p.m.

Wednesday, Oct. 1

Field Hockey

Danbury at Shelton, 7 p.m.

Friday, Oct. 3

Volleyball

Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 4 p.m.

Ridgefield at Brien McMahon, 4 p.m.

Bridgeport Central at Bassick, 5:30 p.m.

Norwalk at Westhill, 6 p.m.

Field Hockey

Stamford at Greenwich, 3:30 p.m.

Norwalk at Darien, 4 p.m.

Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.

Fairfield Warde at Trumbull, 5:30 p.m.

Ridgefield at New Milford, 5:30 p.m.

Saturday, Oct. 4

Volleyball

Trumbull at Greenwich, 10:30 a.m.

Darien at Bridgeport Central, 11:30 a.m.

Wilton at Staples, noon

Fairfield Warde at Danbury, 1 p.m.

New Canaan at Stamford, 3:30 p.m.

Field Hockey

Westhill at St. Joseph, 10 a.m.

Wilton at Staples, noon

Joel Barlow at Fairfield Ludlowe, 12:30 p.m.

