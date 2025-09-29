FCIAC Boys Golf Scoreboard and Schedule for Week 6

Monday, Sept. 29

Trumbull at Darien (Wee Burn CC), 3 p.m.

Fairfield Ludlowe at Staples (Longshore GC), 3:15 p.m.

Tuesday, Sept. 30

Fairfield Ludlowe at Danbury (Richter Park), 2:30 p.m.

Brien McMahon at Westhill (EG Brennan GC), 3 p.m.

Stamford at Norwalk (Oak Hills GC), 3 p.m.

Fairfield Warde at Ridgefield (Ridgefield GC), 3 p.m.

New Canaan at St. Joseph (Tashua Knolls), 3:10 p.m.

Staples at Greenwich, 3:10 p.m.

Wednesday, Oct. 1

Stamford at Darien (Woodway CC), 3 p.m.

Danbury at Trumbull (Tashua Knolls), 3:15 p.m.

