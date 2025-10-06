FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 6

Monday, Oct. 6

Boys Soccer

Danbury at Staples, 4 p.m.

Fairfield Warde at Stamford, 4 p.m.

New Canaan at St. Joseph, 4:15 p.m.

Norwalk at Greenwich, 4:30 p.m.

Westhill at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

Wilton at Brien McMahon, 6 p.m.

Trumbull at Ridgefield, 7 p.m.

Darien at Fairfield Ludlowe, 7:15 p.m.

Girls Soccer

Greenwich at Norwalk, 6:30 p.m.

Tuesday, Oct. 7

Girls Soccer

Bridgeport Central at Westhill, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Darien, 4 p.m.

Ridgefield at Trumbull, 5:30 p.m.

Staples at Danbury, 6 p.m.

Brien McMahon at Wilton, 6:30 p.m.

St. Joseph at New Canaan, 6:30 p.m.

Stamford at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Wednesday, Oct. 8

Boys Soccer

Brien McMahon at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Thursday, Oct. 9

Boys Soccer

Greenwich at Westhill, 4 p.m.

Staples at St. Joseph, 4 p.m.

New Canaan at Trumbull, 5:30 p.m.

Fairfield Ludlowe at Wilton, 6 p.m.

Bridgeport Central at Danbury, 6:30 p.m.

Stamford at Norwalk, 7 p.m.

Girls Soccer

Darien at Ridgefield, 4 p.m.

Norwalk at Stamford, 4 p.m.

Danbury at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Wilton at Fairfield Ludlowe, 6:30 p.m.

Friday, Oct. 10

Boys Soccer

Bridgeport Central at Harding, 4 p.m.

Ridgefield at Darien, 6 p.m.

Girls Soccer

St. Joseph at Staples, 4:15 p.m.

Westhill at Greenwich, 4:30 p.m.

Danbury at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

Trumbull at New Canaan, 6 p.m.

Saturday, Oct. 11

Girls Soccer

Darien at Greenwich, 9:30AM

Fairfield Warde at Brien McMahon, 11:00AM

Fairfield Ludlowe at Notre Dame Prep, 6 p.m.

